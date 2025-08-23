Vintage Digital: Clavia Nord Lead 3 Synthesizer (2001)

Geniales Bedienkonzept 2001

Mit der Nord Lead-Serie setzte Clavia ab Mitte der 1990er neue Maßstäbe im Bereich der virtuell-analogen Synthesizer. Die roten Geräte aus Schweden etablierten sich schnell als moderne Klassiker und prägten unzählige Produktionen. 2001 erschien der Nord Lead 3, ein 24-stimmiger virtuell-analoger Synthesizer mit vierfacher Multitimbralität, der die erfolgreiche Reihe konsequent weiterführte. Sein markantestes Merkmal war die Einführung von LED-Kränzen um die Drehregler: Damit war die Reglerstellung bei jedem neu geladenen Sound sofort erkennbar – ein bis dahin einzigartiges Feature, das Bedienung und Übersicht revolutionierte. Ich selbst hatte im Laufe der Zeit so manche der Nord Leads, blieb dann aber beim Nord Wave hängen, der heute noch einen Stammplatz bei mir im Studio hat.

Nord Lead 3: Rack oder Keyboard?

Der Nord Lead 3 besitzt wie alle seine Geschwister ein stabiles Metallgehäuse in klassischem Rot, das auch im harten Bühnenalltag den einen oder anderen Stoß abfängt. Ich kenne zum Beispiel kaum einen Yamaha SY77, bei dem nicht die eine oder andere Ecke abgebrochen ist.

Die Tastaturversion bietet eine anschlagdynamische 5-Oktaven-Tastatur mit Aftertouch, die sich gut spielen lässt. Die Rack-Version verzichtet auf die Klaviatur und kommt als kompaktes Desktop-Modul mit 3 Höheneinheiten. Sie ist eher flach gebaut und lässt sich mit anschraubbaren Rack-Schienen auch ins Rack integrieren. Problem dabei: Die Anschlüsse zeigen dann nach oben und ohne abgewinkelte MIDI- oder Audiostecker kann man über dem eingebauten Rack gleich einige HE für die Stecker reservieren. Das haben andere Hersteller von VA-Synthesizern deutlich besser gelöst, indem die Stecker im Gehäuseboden versenkt sind. Siehe zum Beispiel Waldorf Q Rack.

Anschlüsse Nord Lead 3

Der Nord Lead 3 ist in dieser Hinsicht solider ausgestattet als seine Vorgänger, ohne allerdings echte Luxuswerte zu bieten. Neben MIDI In-, Out- und einer zusätzlichen MIDI-Thru-Buchse verfügt er über vier Einzelausgänge, die sich flexibel für Layer oder Multimode nutzen lassen, sowie einen separaten Stereoausgang. Hinzu kommen Anschlüsse für Sustain- und Control-Pedal. Etwas unpraktisch bleibt, dass der Kopfhörerausgang – wie bei allen Nord Leads – auf der Rückseite sitzt und damit im Live-Betrieb nicht immer optimal erreichbar ist. Auf den PCMCIA-Slot, der beim Nord Lead 1 und 2 noch zur Speichererweiterung diente, hat Clavia beim Nord Lead 3 verzichtet.

Bedienung Nord Lead 3 Synthesizer

Der Nord Lead 3 besitzt eine ausgesprochen intuitive und direkte Bedienung, die Parameter-Diving am Display weitgehend überflüssig macht. Die Oberfläche ist logisch aufgebaut und erlaubt ein schnelles, expressives Arbeiten, was das Klangdesign auch im Live-Einsatz besonders praxistauglich macht.

Ein zentrales Merkmal sind die Endlosregler mit ihren LED-Kränzen, die jederzeit die aktuelle Stellung eines Parameters anzeigen – selbst nach einem Soundwechsel. Dadurch sieht man sofort, was steuerbar ist, ohne dass es zu den sonst typischen „Parameter-Sprüngen“ kommt. Dieses Konzept wird häufig mit motorisierten Fadern verglichen, da es ein ähnlich hohes Maß an Übersicht und Kontrolle vermittelt.

Die Bedienlogik erleichtert sowohl das Programmieren eigener Klänge als auch die Performance auf der Bühne – ein echtes Novum bei virtuell-analogen Synthesizern seiner Zeit. Neben den klassischen Funktionen wie Arpeggiator, Portamento/Glide und polyphonem Legato bietet der Nord Lead 3 zusätzliche Werkzeuge, die ihn noch flexibler machen. Dazu gehören der Chord Memorizer, mit dem sich komplexe Akkorde auf eine Taste legen lassen, sowie der Keyboard-Hold-Modus, der gerade für Flächen und Übergänge im Live-Kontext von großem Nutzen ist. Der integrierte Arpeggiator wiederum bietet umfangreiche Möglichkeiten, von frei wählbaren Patterns über Tempo-Synchronisation bis hin zur Anpassung an verschiedene Tonarten.

Insgesamt schaffte der Nord Lead 3 ein Bedienkonzept, das seiner Zeit weit voraus war und bis heute als eines der durchdachtesten Interfaces unter den virtuell-analogen Synthesizern gilt.

Klangarchitektur Nord Lead 3

Wer komplexe Hüllkurven, ausgefeilte Modulationsverknüpfungen oder Parametergräber sucht, wird bei den Geräten aus dem hohen Norden nicht unbedingt auf seine Kosten kommen (trotzdem lassen sich damit aber auch sehr abgefahrene Klänge erzeugen). Clavia legte beim Nord Lead 3 – wie auch schon bei seinen Vorgängern – größeren Wert auf schnelle und einfache Bedienung, sodass endloses Menü-Diving entfällt. Für Hardcore-Schrauber gab es seinerzeit dafür die Nord Modular-Serie aus gleichem Hause. Damit grenzten die Schweden die Möglichkeiten ein, aber zu Gunsten einer wirklich tollen Bedienung.

Pro Stimme stehen zwei Oszillatoren plus ein Noise-Generator zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen Unison-Mode, der mehrere Stimmen leicht verstimmt übereinanderlegt und so besonders starke Leads oder Flächen erzeugt. Die zwei vollständigen ADSR-Hüllkurven sind fest den Sektionen Filter und Amplitude zugeordnet. Ergänzt wird das Ganze durch eine zweistufige Modulationshüllkurve (wahlweise AD oder AR, auch loopbar), die jeweils nur ein Modulationsziel ansteuern kann. Gleiches gilt für die beiden LFOs, die in Schwingungsform, Geschwindigkeit und Ziel klar begrenzt, aber in der Praxis effektiv nutzbar sind.

Der Nord Lead 3 erweitert diese Grundarchitektur durch die Morphgroups. Hier lassen sich Reglerbewegungen und Parameteränderungen nicht nur über Mod-Wheel und Velocity, sondern auch über Aftertouch oder die Tastatur selbst steuern. So können Sounds zwischen zwei kompletten Parametersätzen überblendet werden – ein Feature, das den Nord Lead 3 deutlich von seinen älteren Geschwistern abhebt. Zwar wäre es wünschenswert, Morphgroups auch über Hüllkurven oder LFOs modulieren zu können, aber auch so eröffnen sich beachtliche Ausdrucksmöglichkeiten.

Ein weiterer Meilenstein ist die zusätzliche Vier-Operator-FM-Sektion. Sie liefert die typischen Glocken- und Bass-Sounds und lässt sich nahtlos mit der subtraktiven Architektur kombinieren. Einschränkungen gibt es allerdings: Feedback- und Fixed-Frequency-Parameter fehlen, weshalb der Nord Lead 3 hier nicht an die Tiefe klassischer FM-Synthesizer wie DX21 oder FB01 heranreicht. Doch durch die Kombination mit LFOs, Filtern und den Morphgroups entstehen eigenständige Klangmöglichkeiten, die weit über simples FM-Spielzeug hinausgehen.

Auch die Filtersektion wurde beim Nord Lead 3 erheblich erweitert. Neben den bekannten Filtertypen der Vorgänger gibt es zahlreiche Variationen: Jedes Filter ist in 1-, 2- oder 4-Pol-Version verfügbar, dazu kommen ein Tiefpass mit integrierter Verzerrung sowie ein „Classic“-Vierpol-Tiefpass, dessen Charakter dem Minimoog nachempfunden ist. Darüber hinaus stehen sechs kombinierte Filtertypen (seriell oder parallel) zur Verfügung, die besonders für Phasing- und Chorus-artige Effekte geeignet sind. Auf Wunsch lassen sich die Filter sogar frequenzmodulieren, was zusätzliche klangliche Experimente ermöglicht.

Eingespart wurde beim Nord Lead 3, im Vergleich zu seinen Vorgängern, die Percussion-Kits. Angesichts der deutlich erweiterten Oszillatoren-, Filter- und Morphing-Funktionen ist das jedoch leicht zu verschmerzen.

Nord Lead 2 (X) vs. Nord Lead 3

Wenn wir schon dabei sind, den Dreier mit dem Zweier zu vergleichen, hier mal als Liste die wichtigsten Unterschiede der beiden Nord Lead Synthesizer:

Polyphonie & Speicher

Nord Lead 2 bietet 16 Stimmen, die 2X-Version 20 Stimmen.

Nord Lead 3 erweitert das auf 24 Stimmen und bietet deutlich mehr Speicherplätze für Patches (1024 gegenüber 99 bzw. 4×99 beim 2/2X).

Oszillatoren & Synthese

Beide Modelle verfügen über je zwei Oszillatoren pro Stimme im subtraktiven Modus.

Nord Lead 3 ergänzt das um eine 4-Operator-FM-Sektion für typische FM-Sounds (Glocken, FM-Bässe), die mit der subtraktiven Architektur kombiniert werden kann.

Filter

Nord Lead 2 bietet klassische virtuell-analoge Filter.

Nord Lead 3 erweitert diese um variable Polfilter (1-, 2- und 4-Pol-Varianten) sowie spezielle Filteroptionen wie verzerrte Tiefpässe, einen „Classic“-Vierpol-Tiefpass im Stil eines Minimoog und kombinierte Filtertypen (seriell/parallel) für komplexere Klangmanipulationen.

Modulation & Hüllkurven

Beide Modelle verfügen über feste ADSR-Hüllkurven (Amplitude und Filter) sowie LFOs.

Der Nord Lead 3 bietet mehr Modulationsmöglichkeiten: Morph-Funktionen via Aftertouch, Mod-Wheel, Velocity oder Keyboard, ergänzt durch eine zweistufige Modulationshüllkurve (AD/AR, loopbar) mit jeweils einem Modulationsziel.

Bedienoberfläche

Nord Lead 2 nutzt klassische Potentiometer ohne visuelle Anzeige der Reglerstellung nach einem Soundwechsel.

Nord Lead 3 ersetzt diese durch Endlos-Drehregler mit LED-Kränzen, sodass die aktuelle Parameterstellung sofort sichtbar bleibt – ein Schlüsselmerkmal für den Live-Einsatz.

Weitere Features

Nord Lead 3 verfügt über monophonen Aftertouch.

Nord Lead 2 (2X) bietet dagegen einen PCMCIA-Slot für Speicherkarten, auf den der Nord Lead 3 verzichtet.

Der 2X besitzt zudem verbesserte D/A-Wandler und höhere Polyphonie, bleibt aber klanglich eng verwandt mit dem Nord Lead 2.

Der Klang des Nordlead 3

Die Nord Lead-Reihe ist bekannt für ihre eindrucksvolle Simulation analoger Synthesizerklänge. Der Nord Lead 3 führt diese Tradition überzeugend weiter – er klingt virtuell-analog, erweitert das Konzept aber um digitale Features wie die integrierte Vier-Operator-FM-Sektion. Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte klangliche Vielseitigkeit: Von subtraktiven, eher kühlen Digitalsounds über FM-Bässe bis hin zu spacigen Chorflächen ist alles möglich.

Nach meinem Empfinden fehlt dem Dreier im direkten Vergleich zu den älteren Modellen 1 und 2 manchmal etwas „Punch“. Man hat den Eindruck, dass seine Vorgänger härter und direkter klingen. Persönlich war ich allerdings nie ein großer Fan der ersten beiden Nord Leads. Sie wurden damals als moderne Interpretation des Prophet-5 beworben – wirtschaftlich ein voller Erfolg, klanglich jedoch in meinen Augen eher ein geschicktes Marketingversprechen. Als der Nord Lead 1 erschien, war das zweifellos eine Offenbarung, sowohl preislich als auch technologisch. Ein ernsthafter Vergleich mit dem Prophet-5 hätte aber kaum standgehalten. Insofern hat mir der Dreier letztlich mehr zugesagt: Er eröffnet ein breiteres, wenn auch weicheres Klangbild und versucht nicht mehr, einen Klassiker zu imitieren, sondern etabliert eine eigene Klangidentität.

Für mich ist dieser weichere Grundcharakter daher keine Schwäche: Der NL3 überzeugt genau dort, wo Vielseitigkeit und Flexibilität gefragt sind. Die typischen subtraktiven Sounds gelingen ihm ebenso souverän wie die FM-Spielarten. Besonders die Presets – allen voran in den ersten Bänken – wirken lebendig und sind durch die Morphgroups spielerisch wandelbar.

Summa summarum: Der Nord Lead 3 verzichtet bewusst auf die brachiale Direktheit seiner Vorgänger und setzt stattdessen auf digitale Flexibilität und Ausdruckskraft. Er ist kein analoges Klangmonstrum, sondern glänzt durch Vielseitigkeit, dynamische Performance-Features und eine eigenständige klangliche Handschrift.

