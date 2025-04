Vintage-Digital: Creamware Minimax ASB, Synthesizer (2005)

creamware war seiner Zeit reichlich voraus. Dabei auch unglaublich innovativ und zielstrebig. Die DSP-Farmen für PCs waren unglaublich Leistungsfähig, die Zeit aber noch nicht so ganz reif, da digitalisierung der PRoduktionsschritte gerade mal das Laufen gelernt hatte.

Die Idee, die ganzen Instrumente in Hardware herauszubringen, ist so cool, wie beim Endkunden nicht angekommen. Daran knabbern auch moderne Versuche, die die Roland Einzelteile der VA-Maschine.

Am spannendsten fand ich dabei immer die Technologie. Die Nutzung neuronaler Netze, heute würde man sagen:KI. Nur dass die Berechnung damals onChip stattfand, was heute 2 mal um die Welt in irgendwelche Rechenzentren geschickt wird und wenige Sekunden später und enormem Energieaufwand in unseren Endgeräten erscheint.

Fortschritt heißt eben nur, dass etwas voran schreitet. Ohne Wertung, ob das nun zu unserem Vor- oder Nachteil ist. Schade, denn Innovationen wie bei creamware finden dann halt auch nur noch in diesen REchenzentren und nicht in Tüftlergaragen statt.