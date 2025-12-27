Vintage-Digital: Kawai K1, K1m, K1r Synthesizer (1988)

Fairlight für Underdogs

Der Kawai K1 ist ein digitaler Synthesizer aus dem Jahr 1988, der auf kurzen PCM-Samples basiert und diese mit einer additiven Struktur kombiniert. Bis zu vier digitale Schwingungsformen lassen sich pro Klang schichten, verstimmen und dynamisch formen.

Im Zeitalter von Plug-ins haben vor allem die digitalen Synthesizer der 80er-Jahre deutlich an Bedeutung verloren. Während die Nachfrage nach Analogsynthesizern ungebrochen ist, sind die Preise vieler digitaler Klassiker auf dem Gebrauchtmarkt weiterhin moderat geblieben. Mitglieder der Kawai K1 Serie sind heute in der Regel für etwa 100,- bis 200,- Euro erhältlich.

Darüber hinaus existiert mit K1v eine kostenlose Software-Emulation des Kawai K1. Das VST-Plug-in stammt vom Entwickler Nils Schneider und bildet Struktur und Klangcharakter des Originals erstaunlich konsequent nach – dazu später mehr.

Kawai K1, der Underdog-Fairlight

Ein wenig Geschichte …

Eine kleine Sensation waren sie schon, die Low-Budget-Synthesizer K1 und K1m von Kawai, als sie erstmals auf der Frankfurter Musikmesse 1988 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. VM/PCM nannte Kawai die „neue“ Syntheseform. „Wir haben die Zukunft“ lautete der damals vollmundige Werbespruch. Und tatsächlich entwickelte sich der Kawai K1 zusammen mit seinen Ablegern zu einem echten Verkaufserfolg jener Zeit. Aus heutiger Sicht wirkt das fast unverständlich, wenn man bedenkt, dass der K1 weder über ein Filter verfügte noch Effekte besaß, auf einen Drum-Modus verzichtete und zudem lediglich kurze Sample-Attacks statt kompletter Multisamples mit einer Auflösung von 8 Bit verwendete.

Viele werden sich daher fragen, was einerseits den damaligen Erfolg ausmachte und andererseits, warum dieser vermeintliche Schwachbrust-Synthesizer in dieser Vintage-Folge auftaucht. Zunächst der Blick zurück: Korg hatte bereits vor der Messe mit der M1 sein neues Workstation-Konzept erfolgreich präsentiert. Erstmals griffen Synthesizer damit ernsthaft die Domäne der Sampler an – mit überzeugenden Natursounds aus dem internen Sample-ROM. Allerdings konnte sich nicht jeder eine Korg M1 für über 4.000 D-Mark leisten. Genau hier traf Kawai mit dem K1 ins Schwarze. Der kleine Synthesizer versprach ähnliche Natursounds für rund 1.500 D-Mark, sein Bruder in der Pultversion sogar für etwa 1.000 D-Mark. Dieses Versprechen konnte Kawai zwar nicht vollständig einlösen, doch die hervorragend programmierten Werksounds und der günstige Preis überzeugten viele Musiker, für die ein echter Sampler finanziell noch außer Reichweite lag.

LoFi ist in

In unserer Vintage-Anthologie landete der Kawai K1 allerdings nicht wegen seiner Natursound-Imitate. In diesem Punkt wird er heute von praktisch jedem günstigen GM-Klangerzeuger deutlich übertroffen. Entscheidend sind vielmehr seine rauen, crispen 8-Bit-Sounds und der daraus resultierende eigenständige Klangcharakter. Im Zeitalter von 24-Bit-Wandlern und nahezu perfekt sauberem HiFi-Sound ist „Schmutz“ wieder gefragt. LoFi ist längst wieder en vogue. Kaum ein aktueller Sampler verzichtet darauf, Samples auf 8 Bit oder darunter herunterzurechnen und viele moderner Dance-Track arbeiten genau mit solchen rauen Texturen. Der wohl günstigste Weg zu einer ordentlichen Portion dieser schmutzigen und damit erstaunlich zeitgemäßen Klänge führt über einen Synthesizer der K1-Klasse. Für die Pultversion K1m werden derzeit ca. 200,- Euro und weniger aufgerufen.

Die Synthese des Kawai K1

Die Synthese des K1 ist zwar schnörkellos, lässt sich dafür aber leicht durchschauen und schnell bedienen. Der Schwingungsformspeicher umfasst 204 VM-Schwingungsformen, 29 PCM-Samples im One-Shot-Format sowie 8 PCM-Samples mit Loop. Die PCM-Samples liegen zusätzlich in „verketteter“ Form sowie als rückwärts abgespielte Varianten vor. Die sogenannten VM-Schwingungsformen sind Extrakte ursprünglicher Naturklänge und tragen auch deren Bezeichnungen. Eine einzelne dieser Schwingungsformen hat allerdings nur noch eine sehr entfernte Ähnlichkeit mit ihrem Ursprung und wirkt für sich genommen eher steril und ausdruckslos. Erst die Nachbearbeitung mit LFOs und Hüllkurven verleiht dem Klang wieder Leben. Die PCM-Samples hingegen decken einen deutlich größeren Ausschnitt des Originalklangs ab und bieten dadurch eine höhere Authentizität.

Kawai hatte mit dem K5 bereits Erfahrungen im Bereich der additiven Synthese gesammelt. Auch wenn sich der K1 nur sehr eingeschränkt mit dem K5 vergleichen lässt, finden sich im K1 dennoch einige Klänge, die stark an dessen Charakter erinnern. Der Grund dafür liegt in den VM-Schwingungsformen, die im K1 – neben PCM-Schwingungsformen wie Choir oder Strings – mithilfe additiver Synthese erzeugt wurden. Diese VM-Schwingungsformen lassen sich allerdings nicht selbst editieren oder verändern. Da sich jedoch bis zu vier VM-Schwingungsformen pro Single-Sound kombinieren lassen, gehört der K1 damit zumindest konzeptionell zur Fraktion der additiven Synthesizer.

Gerade die VM-Schwingungsformen im K1 sind es übrigens, die ihn deutlich von seinen Zeitgenossen unterscheiden. Ausgangsbasis jedes Single-Klangs können bis zu vier Schwingungsformen sein. In welcher Kombination VM- oder PCM-Schwingungsformen gemischt werden, bleibt dabei vollständig dem Anwender überlassen. Bis zu vier Schwingungsformen lassen sich zu einem Klang addieren. Jede einzelne verfügt über eine eigene Amplitudenhüllkurve und kann in ihrer Stärke individuell eingestellt werden. Daraus resultiert bei entsprechender Programmierung ein äußerst abwechslungsreiches Klangbild. So kann etwa Schwingungsform 1 lediglich die Attack-Phase eines Gitarren-Samples liefern, die anschließend in zwei VM-Schwingungsformen übergeht, die einen synthetischen Streicher simulieren, dem nach kurzer Zeit ein röchelnder Chor beigemischt wird. Kommt einem bekannt vor? Richtig – der Roland D-50 lässt grüßen.

Im Vergleich zur Korg M1 im Double-Modus stehen damit faktisch doppelt so viele Hüllkurven für den Amplitudenverlauf zur Verfügung. Der eigentliche Clou liegt jedoch darin, dass sich die Lautstärkeanteile aller vier Schwingungsformen nachträglich live über einen Joystick beeinflussen lassen. Ähnlich wie beim Prophet VS kann man beispielsweise langsam von einem chorartigen Klang in einen Streicher überblenden. Leider lassen sich diese Bewegungen weder intern noch extern aufzeichnen. Im internen Speicher finden 64 Single-Sounds Platz, hinzu kommen 32 Speicherplätze für Multi-Mode-Setups.

Multimode & Polyphonie

Ja, der K1 verfügt über einen achtfachen Multimode, in dem sich jedem MIDI-Kanal ein eigener Klang inklusive Lautstärke und Panoramaposition zuweisen lässt. Nutzt man diesen Multimode gezielt für Stack-Sounds und verzichtet dabei auf maximale Polyphonie, lassen sich ausgesprochen druckvolle und ungewöhnliche Klanggebilde erzeugen. Apropos Polyphonie: Selbst bei Single-Sounds mit zwei Schwingungsformen bleibt der K1 noch 16-stimmig. Werden alle vier Schwingungsformen innerhalb eines Single-Sounds genutzt, stehen immerhin noch acht Stimmen zur Verfügung. Über optionale Speicherkarten lassen sich dem K1 zusätzliche 64 Single-Sounds sowie 32 Multi-Setups zuführen. Die Tastaturversion des K1 bietet Aftertouch, eine gut spielbare 5-Oktaven-Tastatur sowie Pitchbend- und Modulationsrad.

Kawai K1 vs Kawai K1 II

Folgende Versionen sind vom K1 erhältlich: der Ur-K1 wie oben beschrieben, der K1m als Tischversion mit identischen Features sowie der K1r als Rack-Version, ebenfalls mit vollem Funktionsumfang, allerdings ohne Joystick.

1991 brachte Kawai mit dem K1II eine erweiterte Version auf den Markt. Sie bietet zusätzliche Drum-Sounds, einen Drum-Mode, der es erlaubt, bis zu 32 Drum-Sounds auf einem neunten Multi-Mode-Kanal frei über die Tastatur zu verteilen, sowie rund 30 zusätzliche PCM-Drum-Samples. Ein integrierter Hall- und Delay-Prozessor rundet den K1II ab – allerdings ausschließlich bei dieser Version. Der K1II erschien ebenfalls als Rack-Version unter der Bezeichnung K1IIr, hier allerdings ohne den integrierten Effektprozessor. Wer auf eigene Programmierungsmöglichkeiten verzichten kann, erhält mit dem PHm eine Preset-Version im 9,5-Zoll-Format mit identischer Klangerzeugung und 200 fest programmierten Sounds. Empfehlen würde ich vor allem die K1m-Version, da sich mit ihr schnell und effizient arbeiten lässt und sie sich auch im Live-Einsatz sehr gut bedienen lässt.

Der eigentliche Spaß beginnt übrigens, wenn man den K1 über ein analoges Filterboard jagt, etwa ein Waldorf 4-Pole oder eine Sherman Filterbank. In dieser Kombination wird der K1 zu einem äußerst wirkungsvollen Werkzeug für spacige Flächen, Lead-Sounds und druckvolle Dance-Chords.

Der Sound des Kawai K1

Der K1 klingt grundsätzlich crisp, rauscht allerdings auch hörbar. Gerade Bass-Sounds leiden unter diesem Rauschen besonders stark. Für druckvolle Bässe ist der K1 daher nur eingeschränkt geeignet, dafür fehlt ihm schlicht das notwendige Fundament.

Seine große Stärke liegt dagegen bei Chören und allem, was hauchig und schwebend klingen soll. Die K1-Strings sind derart unnatürlich drahtig, dass sie sich hervorragend mit analogen Streichersounds mischen lassen. Einmal K1-Streicher im Mix – und man weiß sofort, wovon die Rede ist.

Auch im erweiterten Klangdesign spielt der K1 seine Qualitäten aus. Wer noch einen Atari besitzt, sollte unbedingt nach dem Steinberg-Editor Ausschau halten. Dieser bot unter anderem ein Tool zur Erzeugung von Zufallsklängen. Was dabei an teils völlig abgedrehten Sounds entsteht, ist auch heute noch erstaunlich.

Output / Panorama

Alle K1-Synthesizer arbeiten grundsätzlich mono. Die Stereoausgänge liefern lediglich ein Pseudo-Stereo-Signal, bei dem das Ausgangssignal hart auf links und rechts verteilt wird. Im Multimode lassen sich die beiden Ausgänge jedoch auch getrennt nutzen.

Der Kawai K1 als Plug-in

Mit K1v existiert heute eine bemerkenswert präzise Software-Umsetzung des Kawai K1. Das kostenlose VST-, AU- und Linux-Plug-in stammt von Nils Schneider und emuliert sämtliche Parameter des Originals äußerst detailgetreu. Die Klangerzeugung basiert wie beim Hardware-Vorbild auf einer echten 8-Bit-Engine mit vier Quellen pro Stimme, inklusive der charakteristischen VM- und PCM-Schwingungsformen, DADSR-Hüllkurven, Ringmodulation, Autobend, Joystick-Steuerung und aller typischen Modulationsoptionen.

Besonders beeindruckend ist der Preset-Umfang: K1v enthält insgesamt 1.352 editierbare Sounds, darunter 968 Single-Presets und 384 Multi-Presets. Enthalten sind nicht nur die originale Factory-Bank, sondern auch sämtliche ROM-Karten sowie alle 200 Presets des Kawai PHm Pop Synth Modules. Die Sounds sind übersichtlich in Bänken organisiert und lassen sich komfortabel durchsuchen. Alle Presets werden projektbezogen gespeichert und lassen sich vollständig editieren.

Darüber hinaus versteht sich K1v nicht nur als Emulation, sondern auch als vollwertiger Editor für die Hardware. SysEx-Presets und komplette Bänke lassen sich importieren und exportieren, Parameteränderungen werden in Echtzeit per SysEx gesendet und empfangen. Auch Program-Change inklusive Bank-Select sowie umfangreiche MIDI-Controller-Unterstützung sind implementiert. Die Benutzeroberfläche ist skalierbar, vollständig automatisierbar und plattformübergreifend verfügbar für Windows, macOS und Linux. Die aktuelle Version trägt die Nummer 1.26.

Auf AMAZONA.de haben wir mit Entwickler Nils Schneider ein ausführliches Interview zu K1v geführt, in dem Entstehung, technische Hintergründe und die Motivation hinter diesem außergewöhnlichen Freeware-Projekt detailliert beleuchtet werden.

Der Kawai K1 on YouTube

