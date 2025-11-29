Vintage Digital: Korg MS-2000 Synthesizer (2000)

Korgs Hommage an MS-20 und DW-8000

Der Korg MS-2000 ist ein virtuell-analoger Synthesizer mit vier Stimmen, zwei Oszillatoren pro Stimme und einer klar strukturierten mit klassisch angelegter Bedienoberfläche. Look & Feel war inspiriert durch Vintage-Synthesizer von Korg wie MS-20 oder MonoPoly . Ergänzend erschien die Rack- bzw. Desktop-Version MS-2000R, technisch identisch, aber ohne Tastatur. Beide Modelle kombinieren subtraktive Synthese mit den digitalen DWGS-Schwingungsformen des Korg DW-8000 und bieten einen leistungsfähigen Vocoder, einen vielseitigen Sequencer sowie einen praxisorientierten Arpeggiator. Der Fokus lag auf direkter, sofort nachvollziehbarer Klanggestaltung.

2000 eine Vintage-Hommage, heute selbst Vintage

Im Jahr 2000 waren viele Musiker auf der Suche nach Instrumenten, die den Charakter klassischer Analogsynthesizer wieder aufgriffen. Digitale Designs dominierten den Markt, doch einige Hersteller orientierten sich bewusst an früheren Konzepten und klar strukturierten Bedienoberflächen.

Der Roland JP-8000 war ein früher Vertreter dieser Rückbesinnung und erinnerte deutlich an die Jupiter-Serie. Auch der Access Virus und der Waldorf Q standen für eine Entwicklung hin zu direkterer Kontrolle und klassisch geprägtem Layout.

Als ich den Korg MS-2000 damals zum ersten Mal auf der Messe SIEL in Paris sah (parallel zur NAMM Show in Kalifornien), hielt ich ihn im ersten Moment für ein Korg-Modell aus den späten 70ern. Die Anmutung entsprach klar der Optik früherer MS-Geräte. Erst die kleine Subline „Analog Modeling Synthesizer“ zeigte, dass es sich um ein neues Instrument handelte.

Heute, fünfundzwanzig Jahre später, ist der MS-2000 gut gealtert. Er liefert weiterhin einen überzeugenden virtuell-analogen Klang und besitzt eine Benutzeroberfläche, deren Klarheit auch im Jahr 2025 bemerkenswert ist.

Korgs verbessertes Analog Modeling

Mit dem monophonen Korg Prophecy stellte Korg 1995 einen Synthesizer vor, der mehrere Syntheseformen kombinierte. Neben Physical Modeling gehörte dazu auch eine frühe Form des Analog Modelings, also die digitale Nachbildung klassischer subtraktiver Synthese. Die spätere polyphone Weiterentwicklung Korg Z1 führte diese Ansätze fort und integrierte eine größere Auswahl an Modellen.

Der MS-2000 setzt an einem anderen Punkt an. Er verzichtet vollständig auf Physical Modeling und konzentriert sich konsequent auf eine weiterentwickelte virtuell-analoge Synthese. Ergänzend nutzt er die DWGS-Technologie (Digital Waveform Generator System), die auf den digitalen Schwingungsformen früherer Korg-Instrumente basiert und das Klangspektrum deutlich erweitert.

Das Design orientiert sich klar an der historischen MS-Serie und bietet eine unmittelbare, leicht verständliche Bedienoberfläche, die bis heute ein zentraler Vorteil des Gerätes ist. Der MS-2000 stellt eine solide virtuell-analoge Architektur bereit, ergänzt durch DWGS-Schwingungsformen, einen leistungsfähigen Vocoder, einen speicherbaren Modulationssequencer („Mod Sequence“) und einen vielseitigen Arpeggiator.

Gehäuse und Haptik

Das Gehäuse besteht aus einem Aluminium-Chassis mit Holzseitenteilen und wirkt stabil. Die zahlreichen Potikappen aus Kunststoff sind funktional und griffig, aber nicht auf harte Live-Bedingungen ausgelegt. Die Beschriftung der Signalwege direkt auf dem Panel erleichtert die Bedienung spürbar. Das Display ist hintergrundbeleuchtet und gut ablesbar.

Der einzige klare Nachteil des Gehäuses ist das externe Netzteil, das speziell im Live-Betrieb weniger geschätzt wird.

Rückseitig bietet das Gerät zwei Audioausgänge (Stereo oder zwei Mono), zwei Audioeingänge, zwei Pedalanschlüsse und das übliche MIDI-Trio. Der Kopfhörerausgang liegt sinnvollerweise auf der Vorderseite. Die Tastatur umfasst 3½ Oktaven, ist gut spielbar, liefert aber keinen Aftertouch. Das Gesamtgewicht ist niedrig.

Die Klangerzeugung

Der MS-2000 ist grundsätzlich vierstimmig polyphon. Im Single-Modus stehen zwei Oszillatoren plus Rauschgenerator zur Verfügung. Im Split-Modus lassen sich zwei Klänge über die Tastatur verteilen, jeweils mit zwei Stimmen. Im Double-Modus werden zwei Klänge übereinandergeschichtet, wodurch die Polyphonie auf zwei Stimmen sinkt, aber pro Stimme vier Oszillatoren verfügbar sind. Der Unisono- und der Mono-Modus reduzieren die Stimmenzahl ebenfalls, bündeln aber die Oszillatoren.

Im Vergleich zu anderen virtuell-analogen Synthesizern seiner Zeit fällt die Polyphonie gering aus.

Die Klangarchitektur folgt dem klassischen subtraktiven Aufbau. Die Oszillatoren liefern eine Auswahl an Grundschwingungsformen, deren Parameter sich umfangreich modifizieren lassen. Synchronisation und Ringmodulation sind möglich. Nach dem Mixer folgt das Filter mit eigener Hüllkurve, anschließend der Verstärker.

Vor dem Ausgang stehen drei Effektmodule bereit: Modulation FX, Delay und ein zweibandiger Equalizer. Eine Modulationsmatrix ermöglicht flexible Zuweisungen zwischen Controllern und Parametern.

Oszillator 1 bietet Sägezahn, Puls, Dreieck und Sinus. Jede dieser Schwingungsformen lässt sich über zwei Controller weiter formen. Zusätzlich gibt es Vox-Wave, Noise und die DWGS-Sektion. Die 64 DWGS-Schwingungsformen erweitern das Klangspektrum deutlich und wirken im MS-2000 dynamischer als bei früheren Geräten.

Oszillator 2 stellt Sägezahn, Puls und Dreieck bereit, allerdings ohne die erweiterten Variationsmöglichkeiten des ersten Oszillators. Dafür ermöglicht er Sync und Ringmodulation.

Das Filter des Korg MS-2000

Die Filtersektion des MS-2000 besteht aus einem digitalen Multimode-Filter mit zwei Grundcharakteristiken:

12 dB/Oktave (2-Pol)

Lowpass

Bandpass

Highpass

24 dB/Oktave (4-Pol)

Lowpass

Das Filter verfügt über eine regelbare Resonanz, die bis zur Eigenschwingung reicht, wenn der Eingangspegel hoch genug ist. Der Cutoff-Wert lässt sich von Hüllkurven, LFOs und dem Mod-Sequencer modulieren, wodurch sowohl klassische als auch bewegte, rhythmische Filterverläufe möglich sind. Die 12-dB-Varianten sind offener und eignen sich gut für perkussive, bewegte oder digitalere Sounds, während der 24-dB-Lowpass auf stärkere Dämpfung ausgelegt ist und damit den typischen Charakter eines „vierpoligen“ Synth-Filters nachbildet.

Die Filter greifen deutlich zu, besitzen jedoch einen klaren digitalen Charakter, vor allem wenn die Resonanz ins Spiel kommt. Bei hoher Resonanz nimmt der Grundklang an Lautstärke ab. Trotzdem bietet die Filtersektion eine solide Grundlage für moderne wie klassische Klänge.

Der Sequencer des Korg MS-2000

Der MS-2000 besitzt einen 16-stufigen Modulationssequencer mit drei unabhängigen Sequencer-Spuren pro Timbre. Jeder der 16 Steps kann einen festen Wert erhalten, der dann einem frei wählbaren Parameter zugeordnet wird. Dadurch lassen sich rhythmische oder verlaufende Modulationsbewegungen präzise programmieren. Die Eingabe erfolgt über die 16 beleuchteten Step-Taster, was eine unmittelbare und schnelle Arbeitsweise ermöglicht.

Zusätzlich verfügt der MS-2000 über einen Arpeggiator mit sechs Arpeggio-Typen. Gate-Time, Auflösung, Laufrichtung und Tastaturbereich lassen sich direkt einstellen. Damit eignet sich das Gerät sowohl für einfache rhythmische Muster als auch für komplexere Sequenzstrukturen, solange man die Begrenzung der vierstimmigen Polyphonie im Hinterkopf behält.

Der Mod-Sequencer ist eines der funktional stärksten Werkzeuge des MS-2000. Er erweitert die ansonsten klassische virtuell-analoge Architektur um Bewegungsabläufe, die mit reiner Hüllkurven- oder LFO-Modulation nicht erreichbar wären. In Verbindung mit DWGS-Schwingungsformen lassen sich damit sehr charakteristische, lebendige Texturen erzeugen. Der Arpeggiator ist dagegen eher pragmatisch ausgelegt: zuverlässig, schnell eingerichtet, ohne tiefe Edit-Strukturen. Zusammen bilden beide Funktionen eine sinnvolle praktische Einheit, die das Klangspektrum deutlich erweitert.

Der Vocoder des Korg MS-2000

Der MS-2000 verfügt über einen integrierten 16-Band-Vocoder. Für das Trägersignal kann entweder das interne Synthesizersignal genutzt werden oder ein externes Signal über den ersten Audioeingang. Der zweite Eingang dient zur Einspeisung des Modulators, z. B. eines Mikrofons oder einer anderen Klangquelle. Im Vocoder-Modus wird die Bedienoberfläche klar umgeschaltet: Die relevanten Parameter und Regler sind eindeutig zugeordnet und lassen sich ohne tiefe Menüs steuern. Der 16-Band-Vocoder war zur Zeit der Veröffentlichung ein starkes Feature und liefert auch heute noch solide Ergebnisse. Er ist damit keineswegs nur eine Zusatzfunktion, sondern ein eigenständiges Modul, das dem MS-2000 eine klangliche Dimension verleiht, da der Vocoder ohne komplexes Routing auskommt und schnell einsatzbereit ist. Für Studio-Produktionen gibt es da sicher bessere Lösungen, doch im Live-Einsatz ist der MS-2000-Vocoder nach wie vor ein starkes Feature.

Die Effekte im Korg MS-2000

Der interne Effektbereich besteht aus Modulationseffekten, Delay und einem zweibandigen EQ. Ein Hall ist nicht vorhanden. Die Qualität der Effekte ist solide und auf das Einsatzgebiet des Geräts abgestimmt. Der Verzerrer im Verstärkermodul verleiht dem Klang zusätzliche Präsenz, besitzt aber keinen klassischen Gitarreneffekt-Charakter – da sollte man bei Bedarf auf ein externes Pedal zugreifen.

Persönliche Einschätzung des Sounds

Der Korg MS-2000 ersetzt selbstverständlich keinen Korg MS-20. Dazu fehlt ihm der Schmutz im Sound und auch das Filter erzeugt nicht diesen harschen Klang des Originals. Was mich aber damals schon fasziniert hat, ist die Oberfläche in Verbindung mit den DWGS-Schwingungsformen. Ich möchte fast behaupten, der MS-2000 war und ist eher eine moderne Variante des Korg DW-8000 und DW-6000.

Sieht man es so, wird man mit dem MS-2000 hybride klingende Sounds erzeugen, die ein MS-20 niemals produzieren könnte. Ich mochte das Gerät damals wie heute, weil es einen ganz eigenen Klangcharakter besitzt – und mal ehrlich: Die meisten von uns haben inzwischen genug analoge Kisten im Setup. Da ist ein DWGS-Synthesizer wie der MS-2000 eine sinnvolle und klanglich interessante Ergänzung.

Besonders geeignet ist er für Hybridklänge, Flächen, Sequencer-Sounds, digitale Pads, Leads und perkussive Synthesizer-Klänge. Im Mix setzt sich der MS-2000 zuverlässig durch, gerade bei Klangfarben, die an PPG Wave oder Prophet VS erinnern.

Die Desktop-Variante Korg MS-2000R

Die MS-2000R ist die Rack- bzw. Desktop-Variante des MS-2000.

Technisch ist sie vollständig identisch mit der Keyboard-Version: gleiche Synthese-Engine, gleiche Stimmenzahl, gleicher Vocoder, gleiche Modulations- und Effektsektion sowie derselbe Modulationssequencer.

Bauform: 4 HE Rack-Gerät mit horizontaler Frontplatte. Der Korg MS-2000R ist für den Tischbetrieb geeignet, kann aber auch in ein 19″ Rack geschraubt werden.

Die Korg MS-2000B Version

Der Korg MS-2000B war eine „refreshed Edition des MS-2000 / MS-2000R“, die Korg 2002 auf den markt brachte. Technisch ist er weitgehend identisch, bis auf folgende Punkte:

1. Optische Überarbeitung

Neues, dunkles Gehäuse (schwarz/grau statt grün/türkis)

Modernisierte Beschriftung

Die R-Version (MS-2000BR) bekam das gleiche Dark-Design

2. Zusätzliche Presets/Vocoder-Fokus

Neue Preset-Bänke, stärker auf Vocoder-Anwendungen ausgelegt

Teilweise überarbeitete Werksklänge

Gleiche Synthese-Engine, gleiche Architektur, keine klanglichen Neuerungen

3. Schwanenhals-Mikrofon

Die Keyboard-Version MS-2000B wurde standardmäßig mit einem Schwanenhalsmikrofon ausgeliefert

Die Rack-Version MS-2000BR ebenfalls

Hintergrund: stärkere Vermarktung des Vocoders als Kernfeature

Der Korg MS-2000 auf YouTube

Dieses Video zeit wirklich wunderbar die Stärken dieses tollen Synths: