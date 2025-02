Vintage-Digital: Oberheim OB-12, VA-Synthesizer (2000)

Der Oberheim, der eigentlich ein Viscount ist

Der Oberheim OB-12 Synthesizer zählte im Jahr 2000 zu den umstrittensten Produkten der Synthesizer-Geschichte. Der Name OBERHEIM und das begleitende Marketing erweckten den Eindruck, es handle sich um ein echtes Oberheim-Produkt, das in der Tradition der Synthesizer-Legenden wie Oberheim OB-Xa oder Oberheim OB-8. In Wirklichkeit hatte die italienische Firma Viscount lediglich die Namensrechte erworben und brachte einen virtuell-analogen Synthesizer auf den Markt, der optisch an die Vintage-Klassiker erinnerte. Doch die Strategie scheiterte: Der Oberheim OB-12 klang weder wie seine berühmten Vorbilder, noch fand er Akzeptanz in der Community. Der daraus resultierende Aufschrei schadete dem Absatz erheblich. Der OB-12 blieb in den Regalen liegen und wurde schließlich zu Sonderpreisen abverkauft.

Heute ist das Wissen um diesen Sachverhalt nahezu in Vergessenheit geraten. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Preise für einen gebrauchten Oberheim OB-12 stark gestiegen sind und kaum noch Exemplare auf dem Markt zu finden sind. Betrachtet man den Oberheim OB-12 jedoch nüchtern als gut bedienbaren virtuell-analogen Synthesizer mit analogem Bedienfeld, fällt das Fazit durchaus positiv aus.

Verarbeitung & Optik des OB-12

Der Oberheim OB-12 ist solide verarbeitet und bietet zahlreiche Knöpfe, Fader und Potis – genau das, was man von einem Nachbau eines Vintage-Synthesizers erwartet. Im Zentrum der Bedienelemente befindet sich ein großes, hell leuchtendes Display, dessen knallblaue Farbe zusätzlich für einen optischen Hingucker sorgt.

Klangarchitektur des Oberheim OB-12

Der OB-12 erzeugt seinen Sound mithilfe von zwei Oszillatoren, einem Rauschgenerator, digitalen Filtern und einem Amplifier. Dabei stehen zahlreiche Modulationsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter Ringmodulation und FM, die eine deutlich größere Klangvielfalt ermöglichen, als man von der subtraktiven Synthese zunächst erwarten würde.

Die Stimmenarchitektur des OB-12 erinnert stark an Roland: Ein einzelnes Klangprogramm wird als Timbre bezeichnet und bis zu vier dieser Timbres können zu einem Program kombiniert werden. Jedem Timbre lassen sich eine eigene Tastaturzone, Lautstärke und Transposition zuweisen, wodurch es im MULTI-Mode den Namen Part erhält. Aus dieser Struktur ergibt sich die maximale vierfache Multitimbralität, dazu gleich mehr:

Polyphonie des Oberheim OB-12

Der Oberheim OB-12 ist maximal 4-fache Multitimbralität. Im Normalfall wird der OB-12 aber im GLOBAL-Mode betrieben und erlaubt dann eine maximale 12-stimmige Polyphonie. Die maximale Polyphonie von 12 Stimmen ist allerdings abhängig von der Komplexität und Anzahl der Timbres, mit der ein Sound erzeugt wird.

Schaltet man in den MULTI-Mode, lässt sich jedem Part ein individueller MIDI-Kanal zuweisen. Die vier Kanäle müssen sich in diesem Fall die 12 Stimmen teilen.

Anschlüsse des Synthesizers

Der OB-12 zeigt sich äußerst anschlussfreudig. Neben zwei Stereo-Ausgängen (Main und Aux) bietet er auch einen Digitalausgang und einen Kopfhörerausgang an. Es lassen sich gleich zwei Pedale sowie zwei zusätzliche Switches anschließen. MIDI erfolgt über das klassische Dreigestirn (kein USB), die Stromversorgung erfolgt über einen Kaltgerätestecker.

Bedienung des VA-Synthesizers

Die Bedienoberfläche des OB-12 ist klar strukturiert und die einzelnen Funktionsgruppen sind sinnvoll voneinander getrennt. Wo möglich und sinnvoll, wurde jedem Parameter ein eigener Regler zugewiesen. Eine Mehrfachbelegung ließ sich nicht in allen Fällen vermeiden, wurde jedoch logisch und nachvollziehbar umgesetzt.

Besonders auffällig ist das große, grafische LC-Display, das auch aus ungünstigen Blickwinkeln gut ablesbar bleibt. Viscount hat darauf geachtet, jede Parameteränderung visuell darzustellen, was bei intensiver Nutzung der Regler jedoch zu einem unruhigen Anzeigeverhalten führen kann. Ein Druck auf die „DISP HOLD“-Taste sorgt in solchen Fällen dafür, dass das aktuell ausgewählte Menü dauerhaft angezeigt wird.

Hervorzuheben sind außerdem die breiten Handräder, die eine komfortable Bedienung ermöglichen, sowie der Ribbon-Controller. Dieser bietet eine präzisere und nuanciertere Steuerung als die klassischen Pitchbend- und Modulationsräder und könnte in zukünftigen Synthesizern als Standardcontroller etabliert werden.

Klangerzeugung des OB-12

Der Basissound des Oberheim OB-12 wird von zwei Oszillatoren und einem Rauschgenerator erzeugt. Jeder Oszillator bietet drei Schwingungsformen Sägezahn, Dreieck und Rechteck. Diese Schwingungsformen lassen sich innerhalb eines Oszillators beliebig mischen, wobei die Pulsbreite der Rechteckschwingung stufenlos regelbar ist.

Ein besonderer Parameter ist der Wave Control, der jedoch nur für Oszillator 1 verfügbar ist. Für die Sägezahnschwingung trägt er den Namen Spread und ermöglicht eine Verstimmung der Schwingungsform gegen sich selbst, wodurch bereits mit einer einzigen Sägezahnschwingung Schwebungen erzeugt werden können. Beim Dreieck heißt der Parameter Wrap und faltet Teile der Schwingungsform, was ein reicheres Obertonspektrum erzeugt. Für die Rechteckschwingung fungiert der Wave Control als Pulsbreiteneinstellung. Allerdings zeigt der Wrap-Parameter Schwächen in der Dosierung: So führt beispielsweise schon ein leichter Spread-Einsatz zu markanten Flanging-Effekten.

Die Oszillatoren lassen sich synchronisieren und ringmodulieren, wie es in der Synth-Tradition üblich ist. Besonders hervorzuheben ist die Frequenzmodulation: Das Ausgangssignal von Oszillator 1 moduliert dabei die Frequenz von Oszillator 2, wobei die Modulationstiefe stufenlos einstellbar ist. Eine Feedback-Schleife gibt es zwar nicht, jedoch können Nutzer das Keyboard-Tracking von Oszillator 2 deaktivieren – eine willkommene Option für experimentelle Klänge.

Der Zusammenklang von Oszillatoren und Rauschen wird durch eine dreistufige Mischersektion gesteuert. In der ersten Stufe wird das Lautstärkeverhältnis der beiden Oszillatoren festgelegt. Die zweite Stufe regelt das Verhältnis zwischen dem Oszillator-Mix und dem Signal des Ringmodulators. Die dritte Stufe schließlich bestimmt das Verhältnis zwischen der Oszillator-/Ringmod-Summe und dem Rauschgenerator.

Modulationen des OB-12

Als Modulationsquellen stehen zwei LFOs sowie zusätzlich ein freier Hüllkurvengenerator mit ADBD-Charakteristik (Attack, Decay 1, Breakpoint, Decay 2) zur Verfügung. LFO1 kann direkt für alle Modulationsziele genutzt werden, während LFO2 manuell zugewiesen werden muss. Die Modulationsziele umfassen Oszillator- und Filterfrequenzen, Lautstärke, Pan-Position und Pulsbreite. Leider bleiben die Spread- und Wrap-Parameter von der Modulation ausgeschlossen, ebenso wie die Frequenz der LFOs, die nicht modulierbar ist.

Die LFOs bieten dennoch einige interessante Funktionen, die über den Standard hinausgehen: Ein Tiefpassfilter, mit dem die Schwingungsform in acht Stufen geglättet werden kann, überrascht positiv und ermöglicht ungewohnte Schwingungsformen. Für LFO1 stehen darüber hinaus regelbare Delay- und Fade-in-Zeiten zur Verfügung. Diese fehlen aber bei LFO2 zugunsten der flexiblen Modulationsmöglichkeiten.

Filter, VCA und LFO

Zwei Multimode-Filter können entweder in Serie (serial) oder parallel (parallel) oder auf selektierbare Signalwege verteilt (split) werden. Im Split-Mode lassen sich als Eingangssignale OSC 1, OSC 2, der Oszillator-Mix, das Ringmodulationsprodukt oder der Rauschgenerator wählen. Jeder Filterzweig kann als Tiefpass-, Bandpass- oder Hochpassfilter konfiguriert werden. Die Regelung der Filterfrequenz und Resonanz erfolgt aber immer für beide Wege gemeinsam. Dem zweiten Filter kann jedoch ein Offset auf die zweite Filterfrequenz zugewiesen werden, sodass diese Einschränkung weitgehend kompensiert wird. Die Filterfrequenz lässt sich zudem durch eine eigene ADBDSR-Hüllkurve sowie LFO1 modulieren.

An den Filtern gibt es jedoch berechtigte Kritik: Zwar reagieren sie gut auf Parameteränderungen und packen ordentlich zu, doch sie oszillierten nie wirklich. Der digitale Charakter der Filter ist immer deutlich hörbar. Einen authentischen Minimoog-Bass erzeugt der OB-12 damit nicht. Die Stärke des OB-12 liegen eher in abgefahrene Klänge mit einem durchaus unverwechselbaren Klangcharakter.

Großer Minuspunkt: Der Resonanz-Parameter lässt sich nicht direkt modulieren. Über den Umweg des „Motion-Recorders“ (siehe weiter unten) oder extern via MIDI kann der Resonanz-Parameter jedoch in Echtzeit verändert, aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

Nach den Filtern folgt der Verstärker, der mit einer klassischen ADBDSR-Hüllkurve arbeitet und ebenfalls per LFO1 modulierbar ist. Ist die Autopan-Funktion aktiviert, wird der LFO für das Panning verwendet, andernfalls moduliert er die Lautstärke.

Morphing des Oberheim OB-12

Der Oberheim OB-12 ermöglicht es, nahtlos von einem Startsound zu einem Zielsound zu überblenden. Dabei handelt es sich nicht um einen einfachen Crossfade – vielmehr werden alle Parameter (soweit sinnvoll) schrittweise angepasst: Vom Glockensound zum atmosphärischen Röcheln in 10 Sekunden, ist für den OB-12 eine leichte Übung, die noch dazu klanglich überzeugt.

Arpeggiator

Der OB-12 bietet einen klassischen Arpeggiator in den Pattern-Modi up, down, up/down und random sowie mit einstellbarem Oktavumfang. Der Arpeggiator lässt sich mit der MIDI-Clock synchronisieren. Zudem kann er gezielt auf einzelne Parts oder nur auf eine Split-Zone angewendet werden. Integriert ist außerdem ein Phrase-Recorder, mit dem sich bis zu vier sogenannte Sets erstellen lassen.

Der Motion-Recorder fällt auf den ersten Blick eher unscheinbar aus, besteht lediglich aus drei Tasten (LOC1 bis LOC3), verbirgt aber eine nützliche Funktion: Mit ihm lassen sich Parameteränderungen direkt vom Panel aufnehmen und bei Bedarf wieder abspielen. Eine sehr praktische Funktion, vor allem weil der OB-12 genügend Speicher für etwa 2 Minuten Aufzeichnung bietet. Der Motion-Recorder ist ebenfalls per MIDI synchronisierbar. Reglerbewegungen können außerdem in mehreren Schritten aufgezeichnet und bei Bedarf im Event-Editor nachträglich bearbeitet werden.

Interne Effekte

Der OB-12 bietet folgende vier Effekt: Overdrive, Chorus, Delay und Reverb. Der Overdrive-Modus verfügt über 10 verschiedene Verstärker- und Verzerrer-Modelle, der Hall bietet mehrere Varianten, darunter HALL1/2, ROOM1/2, VOICE und PLATE. Alle vier Effektsektionen sind nicht nur parallel einsetzbar, sondern lassen sich auch vollständig editieren – wer ein einfaches Preset-Menü erwartet hat, wird angenehm von der Vielzahl der vorhandenen Parameter überrascht sein.

Zur Feinabstimmung einzelner Frequenzbänder steht dem OB-12 ein grafischer 5-Band-Equalizer zur Verfügung, der sich auf Knopfdruck in einen parametrischen Equalizer mit Höhen- und Bassregler umwandelt. Dadurch lässt sich ein Klang präzise anpassen, etwa wenn der Bass zu dominant wirkt oder die Mitten im Mix untergehen.

Ein besonderes Highlight ist die Routing-Sektion: Sie ermöglicht es, die einzelnen Parts eines Programs gezielt den bis zu vier Einzelausgängen (L/R und Aux L/R) zuzuordnen. Die vier Effekte können auf verschiedene Art in diese Signalpfade integriert werden. Für damalige Zeit echt ein Novum.

Der Oberheim OB-12 in der Praxis

Die Reaktion auf Parameteränderungen erfolgt sofort, einzig beim Wechseln der Klänge tritt eine kurze Pause von etwa 1,5 Sekunden auf, was den Spielspaß etwas beeinträchtigt. Insbesondere weil der vorherige Sound, sofern noch nicht ausgeklungen, nach dieser Verzögerung auf den Parts, die vom Soundwechsel nicht betroffen sind, fortgesetzt wird und zu Ende klingt.

Über die System-Sektion lassen sich zahlreiche Parameter routen. Der Arpeggiator lässt sich starten, das Morphing durchführen – und dabei behält man noch immer die volle Kontrolle. Wer es automatisiert mag, kann MIDI-Controller gezielt auf einzelne Parameter zuweisen: maximale Flexibilität.

Keyboard-Virtuosen werden die vielseitigen Optionen der Keyboard-Sektion schätzen. Legato und Portamento sind ebenso verfügbar wie die Mono- und Unisono-Modi. Letzterer bedeutet jedoch nicht, dass alle Oszillatoren gleichzeitig klingen. Vielmehr werden hier drei Oszillatoren gleichzeitig genutzt – der erhoffte Bombast-Effekt blieb jedoch aus.

Klangbeurteilung des Oberheim OB-12

Der Klang des Viscountschen Oberheims erreicht weder den Druck und die Breite eines echten Oberheim OB-Synthesizers, noch die Schärfe und präsenz eines Access Virus. Dafür ist er ein großartiger Flächenleger mit viel Bewegung im Sustain, schimmernden Leads und faszinierenden Glocken oder Sequencer-Klängen. Aber mal ehrlich, haben wir nicht alle schon die klassischen Moog und Prophet Sounds in Dutzenden von Varianten?

Der Roland JD-800 hatte sich in den letzten 10 Jahren zum echten Geheimtipp für genau solche Sounds etabliert – vor allem aber auch wegen seines direkten Zugriffs und der tollen Bedienoberfläche. Und genau da setzt auch der Oberheim OB-12 an.

Heutige Alternativen zum OB-12

Wer einen echten Oberheim OB sucht, wird mit dem OB-12 von Viscount vermutlich nicht glücklich. Stattdessen empfehle ich den Behringer UB-Xa oder den Oberheim TEO-5 – zwei analoge Synthesizer, die aktuell den legendären OB-Sound wieder aufleben lassen.

Wer jedoch genau diesen kreativen Flächenleger in sein Studio integrieren möchte, dem sei als Alternative der Roland JD-08 ans Herz gelegt – ein aktueller Klon des Roland JD-800. Er ist preiswert und sofort lieferbar. Ansonsten bleibt nur der Griff zum blauen Original, wobei hier Geduld gefragt ist, da es auf dem Gebrauchtmarkt nur selten zu finden ist und im Ausland bereits bei 3.000,- Euro liegt. Wie verrückt ist die Welt eigentlich?

Der Oberheim OB-12 on YouTube

