Vintage-Digital: Roland D-70, LA-Synthesizer (1990)

Kein D-50-Nachfolger – und gerade deshalb spannend

„SUPER LA SYNTHESIZER“ – so nannte Roland im Jahr 1990 seinen vermeintlichen D-50-Nachfolger. Das ließ zunächst vermuten, dass er kompatibel mit dem berühmten Vorgänger sei. Dies war jedoch nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Die Klangerzeugung des Roland D-70 erinnerte in vielen Aspekten eher an den JD-800 als an den D-50. Auch optisch und von der Hardware-Seite her ging der D-70 eigene Wege. Er stellte eine Art Übergangsmodell zwischen den späten 80er- und den frühen 90er-Jahren Roland Klangerzeugern dar – mit Elementen klassischer LA-Synthese, erweitertem PCM-Playback und vielen neuen Ideen, die später in die JV- und JD-Serien einflossen.

Ein ROLAND ohne Programmer? Ungewöhnlich.

Anders als seine Vorgänger verzichtete der D-70 auf einen dedizierten Hardware-Programmer – ein Novum für Roland. Stattdessen bot er mit der sogenannten „Edit-Palette“ vier Schieberegler, über die sich die bis zu vier Tones eines Klanges steuern ließen. Diese Editierlösung war gewöhnungsbedürftig, aber durchaus praktikabel. Für viele User war das zunächst eine Herausforderung, vor allem wenn man von Geräten wie dem D-50, JX-8P oder MKS-70 kam, die durch externe Programmer oder Regler direkter zugänglich waren.

Nach anfänglicher Verwirrung beim Bedienkonzept entwickelte man jedoch schnell ein Gefühl dafür – und stellte fest: Es funktionierte überraschend gut. Wer sich tiefer einarbeitete, entdeckte eine durchdachte Struktur, die zwar nicht sofort intuitiv war, aber durchaus effizient. Das grafische Display war auch flexibler als das 2-Zeilen-Display des Roland D-50.

Schlankes Design, limitierte Stimmenzahl

Auffällig war das schlanke Design des D-70 – bedingt durch die lange, dynamische 76er-Tastatur. Nach meiner Meineung war aber genau der enorme Tastenumfang (für einen Synthesizer) einfach zu sperrig und zu groß und daher auch Schuld an den schwachen Verkaufszahlen des Roland D-70.

Die Tastatur selbst war gut spielbar,

Der Roland D-70 verfügte über einen sechsfachen Multimode. Außerdem erlaubte er Split- und Layer-Funktionen mit bis zu vier Zonen, diese waren jedoch nur über die Tastatur nutzbar. Hinzu kam die begrenzte Stimmenanzahl (maximal 30 Stimmen): Bei 2 Tones pro Klang blieben nur noch 15 Stimmen übrig, bei 4 Tones gar nur noch 7. Besonders bei Layern mit Effekten wurde der Klangreichtum rasch durch Polyphonie-Probleme gebremst.

Masterkeyboard-Qualitäten

Als Masterkeyboard machte der D-70 ebenfalls eine gute Figur – auch wenn der typische Roland-Bender nicht jedermanns Sache war. Die Zuweisung externer MIDI-Kanäle, Split-Zonen und die Anpassung an andere Klangerzeuger gelang problemlos. Vier frei konfigurierbare Zonen ermöglichten komplexe Setups auf der Bühne.

Das Filter des Roland D-70

Klanglich wurde ebenfalls nachgelegt: Neben dem obligatorischen Tiefpass bot der Roland D-70 auch Hoch- und Bandpassfilter – jeweils mit Resonanz, was deutlich mehr Klangformungsmöglichkeiten eröffnete als beim Vorgänger. Der D-50 verfügte lediglich über ein Tiefpassfilter, das zudem in seiner klanglichen Wirkung eher mild ausfiel. Zwar war beim D-50 zusätzlich ein Hochpassfilter vorhanden, dieses war jedoch statisch und fest in die Signalstruktur integriert – es konnte nicht dynamisch moduliert werden und diente eher zur Klangbereinigung als zur kreativen Gestaltung. Der D-70 hingegen ermöglichte mit seinen umschaltbaren Filtertypen und der Resonanzfunktion eine wesentlich flexiblere Klanggestaltung. Gerade das Bandpassfilter stellte eine echte Neuerung dar und eröffnete Klangfarben, die mit dem D-50 nicht realisierbar waren. Die Filter im D-70 klangen dabei klar und präzise, wenn auch nicht so lebendig wie analoge Filter – aber gemessen an der digitalen Technologie der frühen 90er war das klanglich ein beachtlicher Fortschritt.

PCM-Karten und Dynamic Loop Modulation

Erstmals konnten mit dem D-70 PCM-Karten der U-Serie (U-110, U-20, U-220) verwendet werden. Das bedeutete eine gewisse Erweiterbarkeit des Grundklangvorrats. Die Slots akzeptierten ROM-Karten mit neuen Multisamples, wodurch sich der klangliche Horizont erheblich erweitern ließ. Auch intern waren U-Serie-ähnliche Schwingungsformen vorhanden, was die Kompatibilität zu bestehenden Roland-Sounds vereinfachte.

Ein angekündigter Clou war die sogenannte „Dynamic Loop Modulation“ – eine Art dynamisches Waveshaping, das laut Marketing revolutionär sein sollte. In der Praxis wurde diese Funktion jedoch nur selten kreativ genutzt, da sie schwer zugänglich und klanglich oft subtil war.

Hüllkurven, LFOs und mehr

Insgesamt standen 114 Multisamples zur Verfügung – also nicht mehr nur Attack-Samples wie beim D-50. Für Oszillator, Filter und Lautstärke stand jeweils eine Hüllkurve mit fünf Rates und fünf Levels bereit – ein flexibler Ansatz, der viele Klangverläufe ermöglichte. Die LFOs boten Rechteck, Dreieck, Sägezahn und Ramp (Zufall) und ließen sich verschiedenen Zielen zuweisen.

Obwohl hier vieles neu gedacht wurde, kam das typische LA-Prinzip (Sample für Attack, Synthese für Sustain) beim D-70 nicht mehr zum Einsatz. Stattdessen rückte das Multisample-basierte Layering in den Vordergrund – klanglich flexibler, aber mitunter auch steriler, wenn man den klassischen D-50-Sound erwartet hatte.

Effektsektion

Seit dem Korg M1 gehörten mehrere On-Board-Multieffekte zum guten Ton und so verwunderte es nicht, dass der Roland D-70 ebenfalls eine umfangreiche Effektsektion besaß, allerdings nur einen Multieffektprozessor mit Reverb, Delay, Flanger, Phaser und Equalizer. Das war zwar im Vergleich zum Roland D-50 ein Fortschritt, aber 1990 eher Standardware,

Rechenleistung und Betriebssystemfehler

So vielseitig der D-70 auch war: Bei komplexen, stimmenintensiven MIDI-Arrangements geriet er ins Stolpern. Die CPU-Leistung war für die vielen Aufgaben schlicht nicht ausreichend dimensioniert. Das dürfte auch ein weiterer Grund gewesen sein, warum der D-70 am Markt relativ schnell an Wert verlor.

Zudem waren Geräte mit einer Software-Version unter 1.11 fehlerbehaftet – besonders im multitimbralen Betrieb traten Bugs auf, die für Frust sorgten. Die aktuelle Version ließ sich übrigens anzeigen, indem man [NUMBER 1] gedrückt hielt und das Gerät einschaltete.

Prominente User

Trotz aller Kritik wurde der Roland D-70 von vielen prominenten Musikern geschätzt. So setzten u. a. Jean-Michel Jarre, Vangelis, Pet Shop Boys und Mike Oldfield den D-70 in ihren Setups ein. Besonders beliebt war er für atmosphärische Flächen, synthetische Streicher- und komplexe Layer-Sounds. Auch im New-Age- und Ambient-Bereich fand der D-70 dank seiner schimmernden Texturen viele Freunde.

Sammlerwert und heutige Relevanz

Heute zählt der D-70 nicht unbedingt zu den begehrtesten Vintage-Synths, aber gerade wegen seines Nischendaseins findet man gut erhaltene Geräte oft zu fairen Preisen, wer einen flexiblen, digital geprägten Synth mit Masterkeyboard-Funktionen sucht.

Tatsächlich bringt man den Roland D-70 gerne mit dem Attribut „Flächenleger“ in Verbindung. Ein Freund ließ sich zu dieser Zeit sogar zu der Aussage hinreißen: „Es gäbe keinen besseren Synthesizer für Flächen.“ Nun, ich habe mir den D-70 deshalb vor einem Jahr mal zugelegt. Es war tatsächlich ein gut erhaltenes Exemplar, funktionierte einwandfrei – nur das Display schwächelte. Aber schon nach den ersten Gehversuchen war klar, der D-70 mag durchaus schöne Flächen erzeugen können, aber das können in dieser Qualität Dutzende andere Synthesizer auch. Ich verabschiedete mich dann entsprechend schnell wieder von meinem Erwerb.

