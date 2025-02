Vintage-Digital: Yamaha TX802 Synthesizer (1987)

FM-Legende: Die Magie des Yamaha TX802

Der Yamaha TX802 ist ein FM-Synthesizer fürs Rack. Er erschien fünf Jahre nach dem Yamaha DX7, im Jahr 1987, welches von unvergessenen Musik- und Kinoklassikern geprägt war: Dirty Dancing, Whitney Houstons „I Wanna Dance with Somebody“, Michael Jacksons „Bad“, Madonnas „La Isla Bonita“, Pet Shop Boys „It’s a Sin“, John Farnhams „Your’re the Voice“, Richard Sandersons „Reality“ (La Boum), Jan Hammers “Crocket Theme”, Bee Gees “You Win Again” dominierten die Charts. Sicher herrschte in diesem Jahr keine Flaute in der Popkultur. Mitten hinein in dieses blühende Treiben schenkte Yamaha der Welt einen außergewöhnlichen FM-Expander, der bis heute allzu oft missverstanden wird – sei es als Expander des DX7IID oder als erschwinglicher Nachfolger des ca. 1984 veröffentlichten TX816. Beide Vergleiche werden ihm jedoch nicht gerecht.

Der Yamaha TX802 ist mit seinen zwei Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 30 cm und einem Gewicht von 5 kg eine stattliche Erscheinung unter den Rack-Synthesizern. Ähnliche Größen finden sich beim Roland MKS-80, D-550, Korg M1R oder Kurzweil K1000 Expander. Wie der DX7IID bietet der Yamaha TX802 16 Stimmen bei sechs Operatoren-FM und der Yamaha-typischen Auswahl von 32 festen Operatorenverschaltungsvarianten und Fractional Scaling. Anders als der DX7IID ist er dabei jedoch achtfach multitimbral. Über MIDI-Sysex ist er vollumfänglich fernbedienbar und kann seine Einzelklänge („Voices“ im Yamaha Jargon) auch an andere 6-OP-FM-Synths von Yamaha übertragen. Das deutsche Handbuch des Yamaha TX802 entlockt uns gern auch mal ein Schmunzeln: Mit kreativen Übersetzungen wie „Vorgabetonleiter“, „Verhütung“, „Orchesterzwischenspeicher“ und „Zuweisungsnummern“ wird hier nicht gespart.

Mit einem Preis von 3.300 DM (inflationskorrigiert heute etwa 2.500 Euro), 1.329 GBP in England und 1.895 USD in den USA war der Yamaha TX802 kein billiges Gerät. Er bot 192 Einzelklangfarben, davon 128 fest im ROM und 64 überschreibbare im RAM, und war – wie die DX7-Serie – über Cartridges erweiterbar. Eine seiner wichtigsten Neuerungen waren die 64 veränderlichen Performance-Memorys, die ihn klar vom TX816 abhoben, da dieser bedauerlicherweise über keinerlei Performance-Speicher verfügte.

Die einstigen Wettbewerber des Yamaha TX802

Der Yamaha TX802 hatte es nicht leicht gegen eine gleichzeitig auf den Markt drängende florierende Konkurrenz: Roland stellte im selben Jahr seinen D-550 vor, Ensoniq den klanglich recht eigenständigen ESQ-M und Korg überraschte im Folgejahr mit der M1, der Urmutter aller Workstations. Trotz dieses Wettbewerbs fand der TX802 seinen Platz in unzähligen Tonstudios, von der absoluten Profiliga bis hin zu ambitionierten Semiprofis. Musiker und Komponisten wie Jerry Goldsmith, James Horner, Elton John, Daryl Hall und Kitaro setzten ihn ein, aber auch viele Heimproduzenten, die ihn für Schlagerproduktionen nutzten.

Film- und Werbekomponisten schätzten besonders seine multitimbralen Fähigkeiten, die ihn für Soundtracks und Jingles attraktiv machten. Sogar klassische Komponisten, Notenverlage und Universitäten waren kauffreudige Kunden. Darüber hinaus wurde er auch häufig live genutzt und fand sich in den Bühnen-Racks von Chick Corea, Jan Hammer, Level 42, Genesis, U2, Depeche Mode, Greg Phillinganes, Herbie Hancock, Donald Fagen und vielen mehr.

Ein Jahr später brachte Yamaha mit dem TX81Z eine kompaktere Variante auf den Markt. Mit einem Preis von etwa 2.000 DM (inflationskorrigiert ca. 2.500 Euro) unterschied er sich klanglich deutlich vom TX802, da er auf eine 4-Operatoren-FM-Synthese setzte. Seine Architektur war nicht kompatibel mit den größeren 6-Operatoren-Synths von Yamaha, wodurch sich eine andere klangliche Charakteristik ergab.

Ein klarer Nachteil des TX81Z war seine begrenzte Polyphonie von nur acht Stimmen, während der TX802 sechzehn Stimmen und der TX816 sogar 8x 16, also 128 Stimmen insgesamt bot. Allerdings verfügte der TX81Z über sieben zusätzliche Schwingungsformen, die ihm einen eigenständigen Sound verliehen, insbesondere bei kreativen Patch-Designs. Viele Musiker kombinierten Ende der 80er-Jahre daher Yamaha TX802 und TX81Z in ihren Setups, um von den jeweiligen Stärken zu profitieren.

Die Produktions- und Verkaufszahlen beider Synthesizer sind nicht genau bekannt. Es wird jedoch angenommen, dass der TX81Z deutlich häufiger verkauft wurde (geschätzte 20.000 bis 50.000 Exemplare) als der TX802, von dem vermutlich nur zwischen 5.000 und 15.000 Stück hergestellt wurden.

Polyphonie, Voice-Allocation und Ausgänge

Der Yamaha TX802 bietet wie erwähnt eine 16-stimmige Polyphonie, die nicht dynamisch verwaltet wird, sondern innerhalb der aktuellen Performance festgelegt werden muss. Besonders interessant ist das ungewöhnliche Zuweisungssystem der Stimmen: Jeder der acht Voice-Slots einer Performance kann zwischen zwei und sechzehn Stimmen zugewiesen bekommen.

Nutzt man nur einen Slot, stehen die vollen sechzehn Stimmen zur Verfügung. Wird ein weiterer Slot aktiviert, wird die Polyphonie neu verteilt. So ergeben sich verschiedene Kombinationen, etwa acht Stimmen für zwei verschiedene Sounds oder ungleichmäßige Verteilungen wie zwei und vierzehn Stimmen. Besonders spannend wird es, wenn alle acht Slots mit demselben Klang belegt werden. Dann bleibt die volle 16-stimmige Polyphonie erhalten, jedoch mit der Möglichkeit, für jeweils zwei Stimmen separate Tuning- und Panning-Einstellungen vorzunehmen. Ein innovativer „Alternate Assign Mode“ (im Performance Edit Modus „Recieve Channel“ wählen und dann [ENTER] und [+1] gleichzeitig drücken) schaltet bei jedem neuen Tastenanschlag den Voice-Slot weiter, was tolle Pseudo-Random-Pannings ermöglicht. Im Vergleich dazu war der Yamaha DX7IID auf lediglich zwei Sounds mit je acht Stimmen begrenzt, die separat gestimmt und gepannt werden konnten.

Zusätzlich bietet der TX802 für jeden Voice-Slot einen individuellen Einzelausgang. Allerdings ist das Routing nicht flexibel: Die Ausgänge sind fest mit den zweistimmigen Voice-Slots verbunden und bleiben aktiv, selbst wenn alle Voices auf den Mix-Out geroutet sind. Der Mix-Out und die Einzelausgänge erscheinen aus heutiger Sicht etwas leise und erreichen bei weitem nicht „moderne“ Pegelniveaus. Ungewöhnlicherweise verfügt der TX802 über keinen globalen Lautstärkeregler.

Charakter des Yamaha TX802

Um den hundertsten Aufriss eines „wie geht eigentlich FM-Synthese“-Artikels zu vermeiden, wollen wir uns im Folgenden dem Yamaha TX802 vornehmlich über seine Besonderheiten annähern. Wer einen TX802 als reine DX7II Preset-Schleuder missbraucht, wird damit im Jahr 2024 vermutlich wenig Freude haben. Aber das Gerät wächst über sich hinaus, sobald man den überraschend mächtigen Performance-Modus erschließt. Die hervorragend programmierten Werksklänge zeigen gerade im Bereich kreativen Layerings unerwartete Potenziale auf. Man merkt hier deutlich, dass der alte DX7 unter Zeitdruck auf den Markt gebracht wurde, während die Performances im Yamaha TX802 einiges mehr an klangdesignerischer Raffinesse erkennen lassen.

Innerhalb der Ahnenreihe der FM-Synthesizer nimmt der Yamaha TX802 eine besondere klangliche Stellung ein. Er klingt sehr klar, direkt, rauscharm und dynamisch. Sein Sound ist am ehesten mit dem Yamaha DX7 MkII verwandt, aber nicht völlig identisch. Tatsächlich lassen sich bei genauerem Hinhören zwischen allen Yamaha-FM-Synthesizern subtile Klangunterschiede ausmachen – selbst zwischen einem TX7 und den TF1-Modulen im Yamaha TX816. Die Ursache liegt vermutlich in der Hardware-Konstruktion. Selbst geringfügige Abweichungen im Netzteildesign, im Platinen-Layout oder in der Bauteilbestückung können hörbare Auswirkungen haben, auch wenn FM-Chips, Firmware und DA-Wandler technisch weitgehend identisch sind.

Für viele ist der Yamaha TX802 der modernste und sauberste klassische FM-Synth, bevor Yamaha zwei Jahre später mit dem SY77 die nächste Generation – dann endlich mit integrierten Effekten – einläutete. Der Klang des TX802 ist eigenständig, druckvoll und poliert genug, um sich auch heute noch gegen virtuelle FM-Synthesizer und moderne Hardware-Workstations von Yamaha, Korg oder Kurzweil zu behaupten. Im Vergleich zu seinen Vorläufern aus der Anfangszeit kommerzieller digitaler Klangerzeuger à la NED Synclavier, CMI Fairlight, DK Synergy oder Yamaha GS1 bewegt er sich eher auf der unterkühlten Seite. Diese birgt aber eine individuelle Attraktivität: Einerseits, weil sich seine Klänge doch sehr gut in einen Mix einbinden lassen und kreative tontechnische Bearbeitungen durch EQ und zeitbasierte Effekte herausfordern, andererseits weil er mühelos diese typische 80s Ästhetik der Neonreklamelichter auf regennassen Straßen auszustrahlen vermag.

Auch das Bedienpanel-Design des Yamaha TX802 trägt zu diesen Assoziationen bei. Das spezifische Gefühl beim Drücken der quadratischen Taster, während uns das warm-grün glimmende Display entgegenleuchtet, perfekt komplementär zum dezenten Dunkelrot der frühen LEDs in den Tongenerator-Tasten, hat auf mich eine geradezu beruhigende, beschwichtigende Wirkung, die kein Plug-in dieser Welt nachbilden kann: ein Rack-Gerät, das man mit nostalgischen Gefühlen wirklich gerne ansieht – ganz genau so, wie es beim Yamaha SPX90 oder Roland D-550 der Fall ist.

Bedienung und Programmierung

Das Editieren von Sounds direkt am Gerät erfordert Geduld. Das nicht-graphikfähige Display (2x 40 Zeichen) und die verschachtelten Menüs machen die Programmierung zu einer Herausforderung, erinnern aber auch an eine Art Live-Coding-Erfahrung. Auch hierzu existiert ein toller Videoclip mit überraschenden Klangwanderungen:

Auch Zufallselemente können durch externe Sysex-Kontrolle zu hochinnovativen Klanggebilden führen, wie dieser unter Einsatz der Software-Umgebung PD entstandene Clip beweist:

Wer lieber mit physischen Bedienelementen arbeitet, kann auf einen Sysex-Hardware-Programmer zurückgreifen, etwa den Dtronics DT-7 oder den built-to-order Synthark MSP X7Y. Die MIDI-Sysex-Datenübertragung ist bekanntermaßen nur begrenzt echtzeitfähig, da sie den alten seriellen MIDI-1.0-Standard mit seinen 31,25 kBaud ziemlich stark auslastet. Ein wenig Übertragungslatenzen und gegebenenfalls MIDI-Timing-Einbrüche gehören leider bei Vintage-Geräten dazu und sollten stets im Auge behalten werden. Sollte es in Einzelfällen zu Inkompatibiltäten kommen, lohnt sich meist der Test eines anderen MIDI-Interfaces und ein kurzer Check der OS-Version des Yamaha TX802, indem man beim Einschalten die Zifferntasten 8 und 9 hält. Monotanz.de vertreibt gegebenenfalls die aktuellste Version als Binary-Download, den man sich dann selbst auf ein geeignetes Eprom brennen (lassen) kann.

Alternativ lassen sich Sounds auch mit einem Editor wie MidiQuest oder einem VST-Plug-in wie Dexed oder Plogue Chipsynth OPS7 erstellen und exportieren. Auf dem iPad gibt es für den beliebten Universal-Editor Patch-Base auch eine Yamaha TX802 Adaption.

Moderne klanggestalterische Möglichkeiten eröffnen sich, sobald man im Sequencer Echtzeitmodulationen ins Spiel bringt. Ein gutes Praxisbeispiel des Editierens eines Yamaha TX7 (prinzipiell übertragbar auf den TX802) via Dexed, eingebunden in Ableton Live, findet sich hier:

Yamaha TX802 Soundfutter

Für keine andere Gerätefamilie existieren mehr Gratis-Patches im Netz als die Yamaha FM-Synthesizer. Doch auch zahlreiche kommerzielle Anbieter haben weiterhin neue Soundsets für diese Klassiker im Angebot. Leider sind die großartigen Soundbibliotheken von Manny „Dr. Synth“ Fernandez, die einst über Sound Source Unlimited (später Greytsounds) vertrieben wurden, längst nicht mehr erhältlich. Aufgrund ihres Urheberrechtsschutzes sind sie auch kaum noch als Download zu finden. Während die SSU-Librarys 701 bis 705 mittlerweile verbreiteter sind, sind die speziellen Yamaha TX802-Bänke 80201 bis 80205 sowie die DX7II-Bänke 706 bis 712 nach wie vor unerreichbar und werden auf den einschlägigen Gebrauchtbörsen als Unobtanium gehandelt.

Glücklicherweise bieten neuere Anbieter wie beispielsweise Off-the-Matrix auch heute noch überraschend potente und innovative Klangkollektionen zum Kauf an. Wer sich hierbei einen Überblick verschaffen möchte, findet auf YouTube zahlreiche Demovideos.

Klangbeispiele zum Yamaha TX802

Im Folgenden möchte ich noch ein paar eigene Klangbeispiele vorstellen, die einige Eigenheiten des Gerätes unter die Lupe nehmen. Man möge mir bitte nachsehen, dass ich hierbei auch zu externen Effekten gegriffen habe – ein TX802 will eben nicht trocken gespielt werden. Auch schreit sein Klangcharakter förmlich danach, in einen Kontext mit anderen Synthesizern gestellt zu werden. Daher habe ich meinen Roland D-550 und meinen Yamaha TX816 immer in greifbarer Nähe gehalten.

#01 Ensemble Pad – ein typischer Werkssound, der überraschend „analog“ daherkommt, ergänzt um einen Multieffekt aus dem Eventide H3000, später mit etwas Rabid Elephant Portal Drum als Bassdrum und Aly James Lab VProm für Hihat, Tom und Rim.

#02 Stacking – ein röchelnder Polysynth plus FM-Bass, nach acht Takten ergänzt um das klassische „Shamus Theme“-Patch aus dem Roland D-550 mit Eventide H3000 Canyon, Bassdrum wieder von Portal Drum, HiHat aus NI Kontakt.

#03 Struck Brass – eine Werksperformance gestackt mit dem D-550 Preset „Horn Section“ und etwas UAD EMT250, Bass und Drumloop aus NI Kontakt.

#04 Struk Brass pure: Hier die im vorigen Beispiel zugrundeliegende einzelne Voice, gefolgt von der trockenen Performance. Man hört hier sehr schön, wie kunstvoll Sounddesigner das Fehlen von integrierten Effekten kompensiert haben: Verstimmung von gleichem Sound links und rechts mit leicht unterschiedlichen LFOs (heute nennen manche Hersteller das gern auch mal „binaural“) plus einem dünneren Sound mit längerer Abklingzeit als Hallersatz – die Rechnung geht vollkommen auf!

#05 Analog Spread: ein weiterer typischer 80s Brass, der aus einer Huey Lewis Platte entsprungen sein könnte, wieder nach 8 Takten ergänzt um das D-550 Patch „Stereo Polysynth“ und etwas Eventide H3000 „Swept Reverb“

#06 Magical Marimba: Zuerst hören wir eine typische DX7-Marimba als trockene Einzelvoice.

#07 Magical Marimba on steroids: Hier die gleiche Voice, nur jetzt innerhalb einer Alternating Assign Mode Performance, ergänzt durch Eventide H3000 („Bathroom“) und später von etwas D-550 („Nylon Atmosphere“) und Drums aus Vprom und NI Kontakt.

#08 Velocity Test: Hier der Beweis – anders als die ursprüngliche Tastaturversion des DX7 beherrscht der TX802 den Empfang und die differenzierte Verarbeitung aller 127 MIDI-Velocity-Stufen.

#09 Timing Test I: Zu Unrecht haben TX802 (links) und D-550 (rechts im Panorama) einen schlechten Ruf hinsichtlich ihres MIDI-Timings. Bei diesem schnellen Jungle-Track treten die beiden gegeneinander an. Der D-550 spielt jedoch konstant (!) 26 ms später als der TX802. Die einzelnen Töne der dichten Chords ertönen pro Gerät dennoch sehr sauber und nahezu gleichzeitig.

#10 Timing Test II: jetzt wird’s interessant. Wir hören vier Spuren vom TX802 (Low Seq, High Seq, Bass, Snare) zunächst aus dem Mix-Out nacheinander im Overdub-Verfahren, aufgenommen in die DAW und dort um Drums (BeatSkillz Retrohit) ergänzt. Nach 48 Takten (01’15) folgt eine identische Version, jedoch feuert Cubase jetzt alle vier MIDI-Tracks zugleich auf den TX802 los, was zu einem stark verwaschenen Timing führt. Nach weiteren vier Takten (01’21) geht’s zurück zur vorherigen Version. Nach erneuten vier Takten (01’27) springen wir auf die identischen Voices aus dem TX816 (zunächst trocken, dann ab 01’33 über das Yamaha DMP7 mit seinen drei integrierten Effektprozessoren). Und zum Schluss (ab 01’45) ertönt nochmal die präzise TX802 Version mit den diskreten Overdubs.

#11 Octal Bass: zuerst acht Mal die gleiche Voice aus dem Off The Matrix Soundset im TX802, Feinstimmung +/-1, +/-3, +/-5, +/-7 Cent; danach das gleiche aus dem TX816

#12 Sharpness: zwei Mal die gleiche Voice +/-2 Cent; erst wieder TX802, dann TX816

#13 Analog Pad: wie zuvor, nur zusätzlich am Ende ein Durchgang mit allen 8 Voices des TX816 (dies kann der TX802 nicht in polyphon)

#14 Toto Tines: Die beiden klassischen FM-Piano-Voices entstammen der berühmten “Toto“-Cartridge und werden vom TX802 abgespielt, ergänzt durch ein 8-fach Layer der Voice „Ambi-Pad“ (Sound Source Unlimited 703 „L/A Voices II“) aus dem TX816, beides stilecht über ein Yamaha DMP7 aufgenommen.

#15 Realtime Editing mit dem Dtronics DT7 Hardware-Programmer: Eine Sequenz spielt eine einzelne Voice des TX802 mit etwas Hall und Symphonic-Effekt aus dem Yamaha DMP7. Während des Abspielens versuche ich im Algorithmus 9 diverse Operator-Tunings, Hüllkurven-Zeiten und -Levels, LFO-Einstellungen und Operator-Levels. Das MIDI-Timing des TX802 bleibt dabei sehr konstant. Manchmal fühlt man sich glatt an frühe Wavetable-Sounds erinnert.

Ergebnis meiner Experimente: Ich freue mich über die überraschend hohe Kompatibilität der Soundeinstellungen zwischen Geräten, die eigentlich nach Aktenlage nicht die gleiche Sprache sprechen. Der DT7 ist nicht explizit für die Verwendung mit dem Yamaha TX802 gemacht, dennoch funktionieren nahezu alle Funktionen der Oberfläche. Ebenso sollte der TX802 nicht ohne weiteres Voice-kompatibel zum TX816 sein und doch funktionierte auch dies im Test überraschend gut und das auch noch bidirektional! Da versteht man, weshalb Yamaha eben schon immer zu den ganz großen Playern im Synthesizergeschäft gehört hat. Selten hatte ich so viel Spaß bei einem Artikel wie hier. Der TX802 ist mir auf ganz neue Art wieder ans Herz gewachsen und er ist in meinem Synthrack nun deutlich weiter nach oben gewandert. Dort sitzt er nun zur Rechten des Waldorf Microwave, des Roland D-550 und des Kawai K5M, zu richten die Würdigen und die Unwürdigen unter den Jüngern der 80er Neonreklame und deren Abkömmlingen …

Heutiger Einsatz und Verfügbarkeit

Der Yamaha TX802 gilt gemeinhin als recht robust aufgebaut. Wie bei allen älteren elektronischen Geräten sollte man dennoch in jedem Fall die Speicherbatterie und die Netzteil-Kondensatoren im Blick behalten. Bei manchen Exemplaren neigen die in die Jahre gekommenen Bedientaster zum Prellen (Electro-Musiker würden Doppeltriggern sagen). Ursache hierfür ist in der Regel eingedrungener Staub und Oxidation der Kontaktflächen, was sich in den meisten Fällen sogar ohne Öffnen des Gehäuses beheben lässt. Die Tastenabdeckungen können vorsichtig mit einem Cutter entfernt werden, um die Kontakte zu reinigen.

Aktuell (Stand Anfang 2025) sind gebrauchte Yamaha TX802 zwar nicht besonders häufig zu finden, man findet aber immer wieder mal eine entsprechende Anzeige. Die Gebrauchtpreise bewegen sich im Bereich von 350 bis 700 Euro – ein relativ günstiger Preis, wenn man ihn im Vergleich zu den stark gestiegenen Preisen für einen funktionstüchtigen Yamaha DX7II (1000 bis 2000 Euro) betrachtet.

Moderne Hardware-Synthesizer wie Korg Kronos, opsix oder Volca FM, Kodamo Essence, Kurzweil K2700 oder 2061, Yamaha Montage oder Reface DX bieten oft zeitgemäßeren Bedienkomfort, mehr klangliche Möglichkeiten und integrierte Effekte. Wer jedoch die authentische Magie der 80er in heutigen Produktionen einsetzen möchte, kommt an einem „echten“ Yamaha TX802 kaum vorbei. Der Charakter der verbauten Wandler und der eigentlichen digitalen Klangerzeugung sind einfach zu eigenständig.

In einschlägigen Nerd-Foren kann man Tage und Wochen verbringen mit detaillierten Schaltungsanalysen und algorithmischen Implementationen von Phasenakkumulation, Time-Multimplexing, Jitter-Unterdrückung, Auffälligkeiten bei der exakten Stimmung der Operatoren und ungewöhnlichem Verhalten der Hüllkurven bei Yamahas FM-Innovationen. Diese Aspekte können bestimmt auch in moderner Software emuliert werden, aber nur wenige Hersteller investieren die nötige Akribie in diese detaillierte Nachbildung. Software-Lösungen wie Dexed, Arturia DX7V, XILS-lab XaoX oder Korg opsix bieten FM-Synthese und auch direkten Sysex-Import von DX-/TX-Voices (jedoch nicht vollständige Performances), wobei Plogue Chipsynth OPS7 klanglich am nächsten an die historischen Yamaha-Modelle herankommt. Ein aufschlussreicher Hörvergleich dazu findet sich auch in meinem Amazona-Artikel über den Yamaha TX816: