Vintage-Digital: Yamaha VL7, VL70-m Physical Modeling Synthesizer (1994)

Vintage Physical-Modeling-Synthesizer

Im Jahr 1995, „Cotton Eye Joe“ und „This is How We Do it“ dominieren die Charts, schickte sich Yamaha mit dem Yamaha VL7 Version 2 und einem Jahr später der abgespeckten Halfrack-Version VL70-m an, erneut den Synthesizermarkt zu revolutionieren, wie es zuvor in den 80ern mit dem DX7 bereits einmal gelungen war.

Während der DX-Sound in oben genannten Produktionen durchaus hätte beteiligt sein können, hat es der VA-Sound (der bei Yamaha für „Virtual Acoustic“ und eben NICHT für „Virtual Analog“ stand) nie wirklich in die Charts geschafft. Eher schon wird man in der experimentellen Ecke und bei Jazz-Fusion fündig werden können. Im Bericht möchte ich auf diese Syntheseart als VL-Synthese verweisen, um Verwirrungen zu vorzubeugen.

In unserem Vintage-Artikel wollen wir beide Geräte näher betrachten, was sie können, wie sie klingen und auch was sie nun voneinander unterscheidet. Denn dass der VL70-m gemeinhin als Budget-Variante des VL7 angesehen wird, ist nur oberflächlich ganz richtig, wie wir noch sehen werden.

Yamaha VL7 Historie

Auch hier agierte Yamaha clever und bediente sich schon vorhandener Syntheseforschung in der Form der in Stanford u. a. von Julius O. Smith III entwickelten Patente der „Digital Waveguide Synthesis“. Die Stanford University besaß die Patentrechte für die digitale Wellenleitersynthese und unterzeichnete 1989 eine Vereinbarung mit Yamaha zur Weiterentwicklung dieser Technologie. Wie bei FM bestand also das grundlegende Konzept der Synthese bereits und Yamaha brachte sie dann zur Marktreife.

Die Physical Modeling Synthese im Yamaha VL1

Autor Robert Skerjanc hat bereits einen Artikel über den Yamaha VL1 geschrieben, der die gesamte Syntheseform ausführlich beschreibt. Da der VL7 (und auch im großen Umfang der VL70-m) identisch damit sind, bis auf den Umstand, dass beide 7er-Modelle nur eine Stimme besitzen, möchte ich Interessierte auf diesen Artikel verweisen. Um dennoch einen Überblick zu geben, hier ein Diagramm des Signalflusses aus einem Prospekt zur Version 2 vom VL7. Dort sind außerdem die verbesserten Bestandteile der Version 2 farbig hinterlegt.

Die Version 2 benötigte ein Upgrade via EEPROM und verbesserte vor allem den Physical-Modeling-Algorithmus in Hinsicht auf eine genauere Simulation und eine höhere Auflösung der Parameter sowie die vorhandenen Effekte.

Unterschied zwischen Yamaha VL7 und Yamaha VL1

Der Unterschied liegt lediglich in der Anzahl der Stimmen. Während VL-1 und sein Rack-Pendant der VL1-m zwei Stimmen gleichzeitig in Split und Layer Mode biete, sind Yamaha VL-7 und VL-70m Physical-Modeling-Synthesizer lediglich monophon. Das macht sich besonders bei Gitarrenklängen bemerkbar, wo einer angeschlagene zweite Saite die bereits klingende Saite ja nicht abrupt stoppt, eine Gitarre hat allerdings sechs Saiten, mögen viele einwenden. Stimmt, deshalb war die Zukunft bei Yamaha auch auf Erweiterung der VL-Serie ausgelegt.

So wurde in der englischen Anleitung auf Seite 110 auch von einer zukünftigen polyphonen Serie von VL-Tone-Generatoren gesprochen. Ebenfalls finden wir diese Grafik in der VL Version 2 Anleitung. Sehr interessant ist auch die Rangliste der Betriebssysteme in dieser Darstellung.

Yamaha VL7 und VL70-m Optionen

Wie auch immer, es kam nie zu einer polyphonen Version eines VL-Synths am Markt, es gab jedoch vom extrem kostspieligen vom Yamaha VP1, der 1994 gewaltige 70.000,- DM gekostet hat. Umso befremdlicher ist es, dass sich in aktuellen Yamaha Synthesizern keine Ableger mehr von der VL-Synthese finden. Das war aber nicht immer der Fall, denn es gab die PLG Plug-in-Karten, namentlich PLG100-VL und PLG150-VL, die im Grunde ein VL-70m auf einer Steckkarte darstellen, ohne die Effekte. Konsequenterweise ist auch der Visual Voice Editor (eine von drei Software-Optionen, es gab noch den Expert- und den Analog-Editor) sowohl mit der PLG150-VL Karte als auch dem VL7-0m kompatibel.

Diese Karten konnten in den meisten größeren Geräten von Yamaha von 1998 bis 2006 eingebaut werden und so konnten z. B. Yamaha Motif, Motif ES, Yamaha S90, S80, Yamaha MU128, MU2000 aber auch dem Yamaha CS6x, CS6R mit der VL-Synthese erweitert werden. In den Yamaha Synthesizern Yamaha EX5 und EX5R war sie bereits von Werk aus integriert.

Die Yamaha PLG100-VL wiederum war zur Erweiterung des MIDI Expanders MU100 aber eben auch der Yamaha PC-Soundkarte SW1000XG (ja, auch das gab es einmal) gedacht. Bald danach wurde es aber um die VL-Synthese still, sehr still. Und so findet sich heute keine Abwandlung der VL-Synthese in den aktuellen Montage-Workstations.

Yamaha VL7 vs. Yamaha VL70-m

Versuch einer Gegenüberstellung

Im Netz findet sich mitunter die ganze Bandbreite an Aussagen, verteilt auf die letzten 20 Jahre. Selbst nach eingehender Recherche kann ich kein abschließendes Urteil geben, dazu bräuchte ich beide Geräte vor Ort und vor allem das Programm, das das Internet verschluckt hat und so ein Anomalie darstellt, die gegen das Axiom „Das Internet vergisst nie“ aufgestellt ist. Die Rede ist vom Yamaha VL70-m Expert Editor für macOS Classic mit dem Dateinamen „vxe70m.hqx“ (wenn jemand hier diese Datei hat, wäre ich sehr glücklich über eine Kontaktaufnahme).

Wer einen VL7 sein Eigen nennt, kann alle Parameter über das 7-Zeilen/40-Zeichen-Display editieren. Hier die Editierung des EQs, die am Modul VL70-m nur über die Expert-Software erreicht werden kann.

Die Kommentare zum Klangunterschied zwischen Yamaha VL7 und VL70-m Physical-Modeling-Synthesizer reichen von, „der VL70-m klingt blechern und billig“ bis zu „es ist im Prinzip kein Unterschied zu hören, wenn die Patches entsprechend programmiert sind“.

Wollen wir doch mal alles an Fakten zusammentragen, was keine einfache Aufgabe darstellt. Zunächst einmal die Hardware des VL70-m

Es verwendet nur einen der drei Haupt-DSP-Chips aus dem ursprünglichen VL-Synthesizer-Design,

ersetzt die hochwertigen Effekte des ursprünglichen VL-Linie durch einen kostengünstigeren Effekt-Chip und

hat einen kostengünstigerer DAC (16 Bit statt 20 Bit).

Nun zu den anderen Unterschieden. Die Bedienung am Gerät ist eingeschränkt und es lassen sich nur die grundlegendsten Parameter einstellen und er verfügt lediglich über 6 User-Speicherplätze, der Rest besteht aus 128 Factory-Presets. Ein Vergleich der Spezifikationen aus den Handbüchern zeigt folgendes:

TYPE

Beide: S/VA (Self-oscillating Virtual Acoustic Synthesis: VLR Algorithm)

MODIFIERS

VL70-m: Harmonic Enhancer, Dynamic Filter, Equalizer, Resonator

VL7: Harmonic Enhancer, Dynamic Filter, Equalizer, *Impulse Expander*, Resonator

EFFECTS

VL70-m: Reverb 12 types, Chorus 10 types, Variation 44 types, Distortion 3 types

VL7: Modulation effects (flanger, pitch change, distortion), Feedback delay, Reverberation

Wie es aussieht, fehlt dem VL70-m also der Impulse-Expander, mit dem sich kurze Impulsantworten nutzen lassen können, wie etwa kleine Räume oder Lautsprecher.

Wie kann es also sein, dass er im Allgemeinen als klanglich minderwertiger beurteilt wird? Dazu führte mich meine Recherche weiter auf die Seite von John Korchok. Dort gibt es ein erstaunliches Programm, „VL ONE70“ von Bruno Degazio. Mit diesem können Patches vom Yamaha VL1 zum Yamaha VL70-m Format und umgekehrt konvertiert werden. Abgesehen von den der Zweistimmigkeit natürlich. Im Readme-File steht:

Der Konverter ordnet ALLE Element-Parameter präzise neu zu, einschließlich der

versteckten „Instrumenten”-Parameter, die das Herzstück des VL-Physikmodells bilden.

Außerdem passt er alle frequenzbezogenen Parameter wie Notenstimmungen und EQ-Einstellungen an, um die unterschiedlichen Abtastraten der beiden Synthesizer auszugleichen (der VL1 läuft mit 48 kHz, der VL70 mit 44,1 kHz). Common-Parameter schneiden nicht ganz so gut ab, da Yamaha

das Design im VL70 leicht verändert hat. In den meisten Fällen sind die Unterschiede jedoch nicht wahrnehmbar.

Ein Blick in die Tabelle, in der 947 (!) Parameter verzeichnet sind, die die Software konvertiert, zeigt, dass lediglich 7 Parameter kein Äquivalent im VL70-m haben.

Total Delay Mode

Straight Horn Insertion

Straight Horn 1 Length

Ratio 1 to 2

Straight Horn 2/Conical Horn Length

Ratio 2 to Conical

Das alles deutet darauf hin, dass wohl vor allem der leistungsschwächere FX-Chip und ein wenig wohl auch der Wandler für den flacheren Klang verantwortlich sind – erstaunlich. Heutzutage wird dem mit allerlei Studio-Plug-in einfach beizukommen sein und macht den kleinen Kasten vielleicht doch attraktiver.

Außerdem darf nicht verschwiegen werden, dass Patchman Music ein alternatives Soundset in Form eines EPROM-Upgrades anbietet.

Yamaha VL7 und VL70-m Software-Editoren

In der Tat ist keine der Editoren mehr auf aktuellen Systemen lauffähig und so musste ich digital investigativen Journalismus betrieben, indem ich ein virtuelles Windows 98 und macOS7.5 nutzte.

Für Windows gab es lediglich den Visual-Editor finden, der aber auf einfache grafische Weise schon recht komplexe Eigenkreationen zulässt.

Diesen Visual-Editor gab es auch für classic macOS und dort sah er sehr ähnlich aus.

Ich habe mal den Versuch gemacht, alle Komponenten der beiden Editoren nebeneinander zu stellen. Die Modifier sind etwas anders verteilt, aber nicht grundsätzlich anders oder weniger. Im Gegenteil, der VL7-Editor bietet sogar weniger Filtermodelle.

Der Yamaha VL7 Expert-Editor

Die restlichen Unklarheiten sollten sich im Studium der Expert-Editoren auflösen – wie bereits angesprochen, ist dieser für den Yamaha VL70-m leider unauffindbar! Auch nach stundenlanger Suche u. a. mit der Wayback-Machine konnte ich die Software nicht finden. Der Expert-Editor ist im Prinzip das Tool, mit dem auch die Sounddesigner für den Yamaha VL1/VL-7/VL70-m die Modelle für die Synthesizer erstellt haben und erschlägt einen förmlich mit Optionen. Hier ein paar Abbildungen, auf denen nur ein kleiner Ausschnitt der Editor-Möglichkeiten zu sehen sind.

Was so abschreckend wirkt, ist aber nicht unbedingt nur nach einem Stanford Studium zu durchblicken. Berichte von Nutzern, wie z. B. Moogulator (Hands-on-Video unten verlinkt) bestätigen, dass Klänge auch in einem Versuch-und-Irrtum Verfahren spielerisch programmiert werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Der Yamaha VL7 ist recht selten und sein Gebrauchtmarktpreis schwankt mitunter dramatisch, so habe ich Angebote aus Spanien für 1.400,- Euro gesehen, aber auch aus den USA für 796,- Euro. Das sieht beim Modul schon anders aus, alle Angebote schwanken so um 260,- Euro, interessanterweise kommen diese aber beinahe ausschließlich aus Japan.

Yamaha VL7 und VL70-m auf YouTube

Synth Love

Synth Love

David Andre

David Andre

Darryl Havers