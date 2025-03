Vintage-Drumcomputer: Alesis HR-16, HR-16B (1987)

Der erste bezahlbare 16 Bit Drumcomputer seiner Zeit

Der Alesis HR-16 Drumcomputer setzte 1987 neue Maßstäbe: Er bot als einer der ersten Drumcomputer 16-Bit-Samples zu einem erschwinglichen Preis unter 1.000,- DM. Sein außergewöhnliches Design und die für die Zeit beeindruckende Klangqualität sorgten für eine enorme Nachfrage, die den Handel zunächst überforderte. Besonders im Pop-Bereich fand er schnell seinen Platz. Hier die ganze Story:

ANZEIGE

The History of Alesis HR-16

Durch Microverb und Midiverb hatten die findigen Amerikaner und Gründer von Alesis bereits erste Lorbeeren eingeheimst und der Name ALESIS versprach hohe Qualität zum günstigen Preis.

Bereits die Ankündigung der Alesis HR-16 Ende 1986 sorgte dafür, dass praktisch der Verkauf aller Konkurrenzprodukte fast gänzlich zum Erliegen kam. Geschäftstüchtige Händler begannen umgehend damit, Vorbestellungen entgegenzunehmen und Wartelisten aufzustellen.

Das schlanke Gehäuse mit der aufklappbaren Bedienungsanweisung entsprach so gar nicht den „breit, breiter am breitesten“ gebauten Wettbewerbern. Ein Yamaha RX5 Drumcomputer war mindestens zweieinhalb Mal so breit wie die HR-16. Das gesamte hellgraue Design mit den weißen Pads hatte außerdem etwas Edles und Kühles.

Als die HR-16 schließlich lieferbar war, durfte man getrost Wartezeiten von mehreren Wochen in Kauf nehmen, hatte man sich nicht bereits Monate zuvor auf einer Warteliste eingetragen. Einen ähnlichen Hype um ein neues Produkt habe ich in der Musikbranche seitdem kaum mehr erlebt.

Die Alesis HR-16 kritisch bewertet

Wie aber bei vielen Hypes, so hielt die Alesis HR-16 letztendlich nur zum Teil, was sie versprach. Zwar waren die 49 gesampelten Sounds in 16 Bit abgespeichert worden, wiesen aber im Ausklang doch deutliche Rauschspuren auf.

Zudem konnten die Sounds selbst nur in der Tonhöhe editiert werden. Weiter reichende Edit-Funktionen gab es nicht. Die Soundauswahl war Ende der 80er vor allem in Europa auch nicht mehr zeitgemäß. Die HR-16 ist spezialisiert auf ein natürlich klingendes Rock-Drumset mit Percussion-Unterstützung. Die wenigen elektronischen oder Gated-Drums klangen eher harmlos. Die HiHat zurückhaltend und eher soft.

Zu den großen Pluspunkten gehörten allerdings die vier Einzelausgänge. In dieser Preisklasse war man eigentlich eher die einfache Stereo-Konfiguration gewohnt. ALESIS bot derer gleich zwei an, die sich als vier Einzelausgänge einsetzen ließen.

ANZEIGE

Kick und Snare auf jeweils einem Single-Out und den Rest auf Pärchen, eins ins Stereopanorama (7 Positionen), war der Traum für viele Homerecording-Studios.

Die HR-16 … und sonst?

Die Programmierung von eigenen Drumsets war entsprechend einfach (klar, bei so wenig Parametern) und auch die Programmierung von Beats ging schnell und zügig von der Hand. Auch in diesem Bereich gab es Hausmannskost statt nennenswerter Innovationen.

Für die eigenen Kreationen stehen 100 Patterns zur Verfügung, die sich wiederum in 100 Songs strukturieren lassen.

Nachfolger Alesis HR-16B

Ein Jahr später ergänzte ALESIS die HR-16 durch eine schwarze HR-16B Version. Technisch hatte sich nichts verändert, aber die Drumsounds waren komplett durch deutlich modernere und elektronischere Samples ersetzt worden.

Im folgenden Bild seht ihr die HR-16B – allerdings bereits mit nachträglich aufgerüstetem OLED-Display. Weitere Infos zur HR-16B findet ihr bei encyclotronic.com.

Lohnt sich der Kauf heute?

Zweifellos gehören die beiden HR-16 Probanden auch heute noch zu den schönsten Drumcomputern, die je gebaut wurden (zumindest sehe ich das so).

Ganz anders sieht es da bei der Verarbeitungsqualität aus.

Man bekommt kaum mehr eine HR-16, die wirklich einwandfrei funktioniert. Vor allem die Pads triggern gerne gar nicht oder zweimal. Da hätte man sich lieber mal ein Beispiel an Korgs DDD oder Yamahas RX Serie nehmen sollen.

Hinzu kommt, dass bei vielen Modellen die weißen PADS inzwischen vergilbt sind. Das ist nicht den Raucherfingern der User zuzuschreiben, sondern dem Kunststoff selbst. Schneeweiße Pads sind im Photoshop schnell gebaut, also Vorsicht beim eBay Einkauf. Heute um 12 Uhr präsentieren wir euch aber einen Workshop, der euch zeigt, wie ihr vergilbte Plastikteile schnell und günstig wieder strahlend weiß bekommt.

Und noch eine Tücke: Alesis hatte für seinen Netzteileingang einen Mini-Klinkenstecker verwendet. Diesen Stecker bekommen Sie „fertig“ als Universal-Netzteil überhaupt nicht, wetten? Da hilft nur selber bauen. Also achten Sie darauf, dass Ihre HR-16B mit Netzteil kommt.

Nüchtern betrachtet, die HR-16

Im Zeitalter von Sampling und Plug-ins ist die HR-16 nicht wirklich der Hit. Nostalgie-Fans werden sie sicher mögen. Auch der eigene, wenn auch nicht außergewöhnliche Klangcharakter dürfte so manche Fans finden. Ich schätze den Klang vor allem wohl aus nostalgischen Gründen. Die Alesis HR-16B war immer der Saubermann, klang klar und brillant mit ganz außergewöhnlichen Samples (für seine Zeit). Man darf aber nicht verheimlichen, dass so manche der Samples am Ende auch eine feine Rauschfahne hinter sich herzogen.

Ansonsten gibt es deutlich bessere Drumcomputer aus jener Zeit, mit mehr Funktionen und robusterem Aufbau.

Bleibt nur noch der Hinweis auf so manche Websites, die Ihnen beim Umbau Ihrer HR-16 behilflich sind. Mehr dazu unter Bitcrusher

Die Alesis HR-16 on YouTube

Die Werksdemos:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Sounds des Alesis HR-16B Drumcomputers