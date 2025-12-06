Vintage-Drumcomputer: BOSS DR-202 Groovebox (2000)

Drumcomputer mit separater Bassline

Der BOSS DR-202 Drumcomputer erschien im Jahr 2000 und verstand sich durch die zusxätzlicher Bass-Spur auch als Groovebox. Er kombinierte Drum- und Percussion-Samples mit einer separat programmierbaren Sample-Bass-Spur und bot zahlreiche Echtzeit-Eingriffsmöglichkeiten über Regler und Filter.

Rückblick auf den BOSS DR-202 Dr. Groove

Als der BOSS DR-202 im Jahr 2000 erschien, passte er exakt in die Nische zwischen Budget-Groovebox und DJ-Tool. Mit einem Straßenpreis von rund DM 666,- bot er ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und war für viele Produzenten der späten 90er die Einstiegskarte in die Welt elektronischer Grooves. Im Jahr 2000 war er noch ein aktuelles Gerät und entsprechend präsent in Clubs, Homestudios und bei Live-Acts.

Damals galt die Sparte Drumcomputer bereits als Auslaufmodell. Software, Sampler und Workstations dominierten den Markt. Doch Groove-Boxen wie die MC-303 hatten dem klassischen Drumcomputer neues Leben eingehaucht: Pattern-basierte Produktion, integrierte Bass-Synths, Echtzeit-Parametersteuerung und Performance-Fähigkeiten. Der DR-202 war die Low-Budget-Variante dieser neuen Ära – technisch abgespeckt, aber für sein Format erstaunlich leistungsfähig.

Aufbau und Bedienung

Der DR-202 steckte in einem kompakten schwarzen Kunststoffgehäuse mit orangefarbener Beschriftung. 13 beleuchtete Pads dienten als Trigger für Drum-, Percussion- und Bass-Sounds. Ein Alpha-Wheel, mehrere Direktregler und ein einfaches Display bildeten das Bedienzentrum. Die Regler für Filter, Effekte und Decay machten den DR-202 live-tauglich und erlaubten schnelle Eingriffe in den Groove.

Zwei Kritikpunkte stachen bereits damals hervor: Das unbeleuchtete Display, das in dunklen Umgebungen praktisch unlesbar war, und das fehlende Netzteil, das separat zugekauft werden musste. Typisch für BOSS war dafür der mobile Betrieb mit Batterien.

An Anschlüssen bot das Gerät zwei MIDI-Buchsen, Kopfhörer, Fußschalter und zwei Cinch-Ausgänge. Das zeigte klar, dass BOSS DJs und elektronische Live-Performer im Blick hatte.

Pattern-Arbeit und Sequencing

Der DR-202 bot 400 Preset-Patterns, sortiert in Hip-Hop, Jungle, Drum’n’Bass, Techno, House, Acid Jazz, Latin, Rock und weitere Stilrichtungen. Die Presets waren damals ein starkes Verkaufsargument, weil sie musikalisch gut programmiert waren und sofort funktionierten.

Eigene Grooves ließen sich einfach einspielen: User-Pattern wählen, Länge festlegen, Quantisierung bestimmen, aufnehmen – fertig. Sowohl Echtzeit- als auch Step-Recording standen zur Verfügung, allerdings ohne visuelles Lauflicht oder andere optische Hilfen, was einer der Hauptkritikpunkte war.

Mit Groove-Templates, Swing-Varianten und Drum-Roll-Mustern konnte man fertige Patterns schnell bearbeiten und verfeinern. Per Mute-Funktion ließen sich einzelne Instrumente live ein- und ausblenden, was ihn für Performances attraktiv machte. Die Song-Funktion erlaubte das Aneinanderreihen kompletter Pattern-Folgen.

Drei Spuren – und ein cleveres Konzept

Während klassische Drumcomputer nur eine Spur boten, arbeitete der DR-202 mit drei:

Drum/Percussion

interner Bass-Synth

externer Klangerzeuger

Dieses Konzept ermöglichte komplette Mini-Produktionen innerhalb der Box. Besonders in Kombination mit einem externen Sampler konnte man damit vollständige Dance-Tracks erstellen. Die Pads des DR-202 konnten dafür auch externe Samples antriggern. Dass der Sampler-Partner von BOSS außerdem einen Stereo-Input zum Durchschleifen des DR-202-Signals bot, machte das kleine Setup zu einer sehr brauchbaren Low-Budget-Produktionslösung.

Klangcharakter & Kits

Der DR-202 hatte einen klar definierten Sound: elektronisch, dreckig, LoFi-orientiert. Selbst den bekannten Klängen der KLassiker wie TR-808- und TR-909 Sound drückte er seinen eigenen Stempel auf, der heute noch von Live-Acts geschätzt wird. Dazu kamen jede Menge 90er-Jungle-Percussions, trockene Drum’n’Bass-Hits und simple LoFi-Effekte.

207 Drum- und Percussion-Samples sind im ROM der kleinen Blackbox abgespeichert – irgendwelche Erweiterungskarten oder ein RAM-Speicher für weitere Samples wurde nicht angeboten. Die Organisation erfolgte über 127 Preset-Kits und 64 User-Kits. Jedes Instrument bot editierbare Parameter wie Level, Pitch, Pan, Filter-Cutoff, Resonance, Decay und Effektanteile.

Die Bass-Spur

Wer hier einen VA-Synthesizer erwartet, wird leider enttäuscht. Die Bass-Lines werden über zusätzliche 49 Samples erzeugt. Die Auswahl, die Boss hier getroffen hat, dürfte vor allem LoFi und HipHop-Producern gefallen. Hier kommt SP-1200 Charme auf und vermutlich ist deshalb die Boss DR-202 auch heute immer wieder mal zu hören-

Das Filter

Das resonanzfähige Digital-Filter war für eine Low-Budget-Box bemerkenswert, auch wenn der Klang heute längst nicht mehr up-to-date ist. In Verbindung mit dreckigen Bass-Lines konnte es dennoch überzeugende Ergebnisse liefern.

Effekte

Der BOSS DR-202 besitzt eine kompakte, aber in Maßen flexible Effektsektion, dass sich für jedes Instrument die zur Verfügung stehenden Effekte separat ansteuern lassen. Im Zentrum stehen entweder Hall oder Delay plus Flanger. Obwohl alle Klänge durch dieselben Effektprozessoren laufen, bestimmt jedes einzelne Drum-, Percussion- oder Bass-Instrument selbst, wie stark es in die Effekte eingespeist wird. Die Effektqualität selbst klingen rau und definitiv auch digital und sind eher als kreatives Werkzeug gedacht.

