Solide Sample Drums der 80er

Der MXR 185 Drum Computer erscheint zu einer Zeit, in der digitale Drum-Computer mit echten Samples auf PROMs immer noch recht kostspielig sind. Mit seinem Einführungspreis von 1500 GBP in 1983 (entspricht Inflationsbereinigt heute etwa 6.063,81 EUR) ragte der MXR 185 Drum Computer damit in den Bereich des kaufbaren auch für ambitionierte Hobbymusiker. Zur Info: eine Linn Drum LM-1 kostete zu diesem Zeitpunkt ungefähr das Doppelte.

ANZEIGE

Die Firma war bis dato eher für Effektgeräte und -Pedale bekannt und konnte auf diesem Gebiet mit einer guten Kundenzufriedenheit punkten – warum also nicht in den neuen lukrativen Markt der Drumcomputer auf Sample-Basis einsteigen?

Kurz & knapp MXR 185 Drumcomputer Hersteller: MXR Baujahr: 1983 Klangerzeugung: digitale 8-Bit Samples, keine analoge Synthese, 12 Drumsounds Sequenzer: Pattern/Songsequencer, 100 Patterns & 100 Songs Besonderheiten: Einzelausgänge, kein MIDI

Bewertung MXR MXR1 185 Drum Computer Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Vintage-Drumcomputer: MXR 185 Drum Computer (1983)

Der MXR 185 Drum Computer ist solide verarbeitet

Mit den Maßen von 44,4 cm x 26,7 cm x 8,3 cm und einem Gewicht von 5 kg liegt der MXR 185 Drum Computer solide in den Händen. Abgeschlossen werden die Seitenteile von Holzseitenteilen, die dem Gerät eine angenehme klassische Optik verleihen.

Diese erinnert mehr als nur leicht an die einer LM-1, was an dem grau-braunen Metallchassis und den orangefarbenen High-Light-Markierungen liegt. Die obere Hälfte ist ganz den sechzehn Fadern gewidmet, während die untere Hälfte alle Taster zur Programmierung beherbergt.

In dieser Sektion finden sich dann auch die größeren Taster zum einspielen der Beats, die keinerlei Anschlagsdynamik besitzen. Sie sind so angeordnet, dass die Beats mit einer Hand eingespielt werden können, mit ein wenig Übung versteht sich.

Das damals noch üblich interne Netzteil wird über einen festsitzenden Netzstecker verbunden und auf der Rückseite befinden sich auch alle anderen Anschlüsse, sämtlich im 6,3 mm Buchsenformat, mal abgesehen von den industriellen 15-Pin-Anschlüssen.

Die Anschlüsse der MXR 185 Drum Computer lassen keine Wünsche offen

Bleiben wir auch gleich mal auf der Rückseite. Hier finden sich die Einzelausgänge aller Instrumente, wobei die HiHats sich einen Kanal und Lautstärkeregler teilen, was normalerweise keine Probleme machen sollte. Dass wir hier dennoch auf zwölf Audio-Fader kommen, liegt am Click-Ausgang, der einen eigenen Platz spendiert bekommen hat.

Sehr schön beim MXR 185 Drum Computer ist die Anordnung der Einzelausgänge parallel zu den Fadern auf der Frontplatte, was die Verkabelung und Bedienung sehr intuitiv macht. Bleiben noch sechs Anschlüsse, zwei davon sind dem Stereo-Ausgang vorbehalten, auf dem in einer vorgegebenen Panoramaeinstellung alle 12 Sounds über die Volumefader gemischt werden.

ANZEIGE

Die Einzelausgänge haben allerdings immer die selbe Lautstärke, und die entsprechenden Sounds verschwinden auch nicht, wenn ein Stecker an einer Ausgangsbuchse angeschlossen ist (wie das bei Drum Machines wie der TR-808 der Fall ist). Will man den Sound von Stereo-Mix nehmen, muss der Fader ganz nach unten gezogen werden.

Über die nächsten beiden Buchsen können Pattern-Daten von und auf ein Tonband geladen werden, um so eine Library anzulegen. Der MXR 185 Drum Computer besitzt zwar keinen Festspeicher, die programmierten Pattern und Songs werden aber von einer Lithium-Batterie bis zu 5 Jahre im Speicher gehalten.

Aber die beiden Tape-Anschlüsse haben noch eine weitere wichtige Funktion. Wenn der Sequenzer läuft empfangen, bzw. senden sie ein Clock-Signal, das aus 5V-Pulsen besteht, mit einer Auflösung von 24 PPQ.

Tatsächlich finden sich noch zwei weitere Klinkenbuchsen auf der Rückseite, Accent und Run, mit denen über ein Fußpedal entweder der Sequenzer gestartet werden kann und bei laufendem Pattern manuell Lautstärkeakzente gesetzt werden können.

Jetzt bleiben noch die beiden 15-Pin-Anschlüsse, die sehr industriell daher kommen. Über den einen, „Trigger Inputs“ genannt, können die einzelnen Drum-Sounds über ein 5V-Signal ausgelöst werden – so kann der MXR 185 Drum Computer als Drum-Expander herhalten, eine Möglichkeit zur Akzentsteuerung gibt es hier allerdings nicht.

Der zweite 15-Pin-Anschluss war für zukünftige Erweiterungen vorgesehen, die sich jedoch nie materialisierten. Angedacht war eine Ansteuerung von weiteren Sounds über das Trigger-Signal des Bell-Sounds.

Der Klang der MXR 185 Drum Computer ist typisch Achtziger

Die Samples der MXR 185 Drum Computer sind einfach im Netz zu finden und so kann sich jeder ein Bild von den insgesamt 12 Klängen des Drum-Computers machen. Diese erklingen natürlich absolut in der Ästhetik der achtziger Jahre und sind durch die Bank weg gut, jedoch mit einigen Abstrichen.

Der Clap-Sound z.B. ist wirklich arg reduziert und vermittelt nicht gerade die Motivation mitzuklatschen. Die Crash hingegen klingt seht ordentlich, fadet aber am Ende des Samples recht schnell und unnatürlich aus – PROM-Speicher war extrem teuer und so mussten Kompromisse gemacht werden. Insgesamt passen die dreizehn (inklusive Click) 8-Bit-Samples auf 56k verteilt auf mehrere PROMS, wobei die Crash alleine 24k (!) und so einen einen Großteil der Mostek 8247 und AMD 8224 PROMS beansprucht.

Und obwohl ich den eigentlichen, mit Rimshot bezeichneten Snare-Klang recht gut finde, hat er doch mit dem, was ich mir gemeinhin unter einem Rimshot vorstelle wenig zu tun. So ist er aber trotzdem eine willkommene Variante zum eigentlichen Snare-Klang, der gut eingesetzt werden kann.

Die Sample-Daten wurden parallel ausgelesen und gingen dann an den schon damals etwas angestaubten National Semiconductor DAC0800, der mit einem Signalrauschabstand von gerade mal 48 dB nicht zum besten gehörte, was damals auf dem Markt verfügbar war. Auch von Störgeräuschen war das Gerät nicht ganz frei, und so ist stets ein leises Brizzeln bei gestopptem Sequenzer zu hören. Gesteuert wurde das alles vom Star der Musikelektronik der achtziger, der Zilog Z80 CPU.

Alle Klänge des MXR 185 Drum Computer sind aber in sich stimmig und vermitteln ein solides Drum-Fundament, mir hat persönlich die Kick, recht trocken aber dennoch bauchig mit ordentlichem Schlägelanteil, sehr gefallen. Es existiert zwar ein Pitchregler, aber erstens verstellt er die Tonhöhe nur von +1% bis -1% und zweitens sind immer alle Klänge betroffen – gut für eine grobe Anpassung, tonale Spielereien sind aber so nicht zu machen.

Durch die Einzelausgänge bieten sich dann natürlich noch alle möglichen Optionen der Nachbearbeitung (und in der Hoffnung von MXR damals wohl am besten ausschließlich durch hauseigene Geräte).

Das eigentliche High-Light der MXR 185 Drum Computer – die Programmierung

Aller Klang ist bloß Schall und Rauch, wenn ich tausend Stund’ zum Schreiben brauch – oder so ähnlich. Tatsächlich zeichnet sich der MXR 185 Drum Computer durch eine einfache und intuitive Programmierung aus. Dabei muss immer hervorgehoben werden, dass der erste und einzige Drum Computer von MXR keinen Lauflicht-Sequenzer besitzt.

Gestartet wird die Pattern-Eingabe damit, dass ich eine Länge von Takten für das Pattern angebe, das beliebig lang (begrenzt vom Notenspeicher, versteht sich) sein kann. Es stehen euch 100 Pattern zur Verfügung. Dann wird der MXR 185 Drum Computer in den Aufnahmemodus versetzt und ich kann nun gleichzeitig oder einzeln im Overdubverfahren den Beat über die Taster einspielen.

Die Accents könnt ihr beim ersten Einspielen mit dem Accent-Taster oder auch später hinzufügen, wobei jedes Instrument seine eigene Accent-Spur hat. Damit können – obwohl die Intensität des Accents nicht verändert werden kann – schon recht lebendige Pattern erstellt werden. Falls es mal daneben geht, gibt es auch eine punktuelle Löschfunktion, die auch auf komplette Instrumentenspuren eingesetzt werden kann.

Der MXR 185 Drum Computer geht sogar noch weiter und ermöglicht es, über die „Shift“ genannte Option, eine Humanize-Funktion in 3 stärken einzustellen. Das wird durch ein leichtes Schwanken der Sequenzer-Clock erreicht. Die stärkste Stufe ist dann aber schon etwas zuviel des Guten, kann mit viel gutem Willen aber als Swing-Shuffle aufgefasst werden.

Ist ein Pattern dann erstellt, kann es ganz einfach verdoppelt oder mehrfach kopiert werden, so dass ich in Takt 2 oder 4 nur noch ein paar kleine Variationen einbauen brauche. Auch sehr praktisch: ich kann verschiedene Pattern auch aneinanderhängen.

Habe ich also alles zu meiner Zufriedenheit eingespielt, geht es in den Song-Mode, wo ihr einen Song ganz einfach anhand der Pattern-Nummern zusammenstellt. Der MXR 185 kann bis zu 100 Songs speichern.

Gebrauchtmarktsituation und Erweiterungen zum MXR 185 Drum Computer

Der MXR 185 Drum Computer ist doch recht selten und so finden sich auch nur sehr spärliche Angaben über Auktionen oder Preise. Auf Sequenzer.de wird ein Preis von 180 EUR aus dem Jahr 2017 angegeben, auf einem einschlägigen Gebrauchtmarktportal für Musikinstrumente findet sich eine beendete Auktion, bei der der erstaunliche Preis von ca. 1700,- EUR aufgerufen wurde, wobei unklar ist, ob die Auktion erfolgreich war – ich hoffe nicht, denn ein solcher Preis für 12 Samples plus Vintage-Charme eines alten DACs scheint mir in keiner Weise gerechtfertigt zu sein.

Es gibt außerdem noch einen Shop im UK, der eine MIDI-Erweiterung für den MXR 185 Drum Computer anbietet.

YouTube Videos zum MXR 185 Drum Computer

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren