Vintage-Effektgerät: Kurzweil Rumour und Kurzweil Mangler (2003)

Geheimtipp unter Vintage Effekt-Units

Die Firma Kurzweil stellte im Jahr 2003 zwei 19″-Effektgeräte vor, den Kurzweil Rumour und Kurzweil Mangler. Die Effekte basieren auf dem KDFX-Board der bekannten Kurzweil-Synthesizer K2500 und K2600, das auch im High-End-Effektgerät KSP-8 zum Einsatz kam. Schon Jahre zuvor fragte man sich, wann die leistungsfähigen KDFX-Algorithmen endlich als eigenständige Effektgeräte erhältlich sein würden.

Mit dem KSP-8 und der Remote-Control RSP-8 erlangte Kurzweil zwar Achtung in professionellen Studios, doch die Marktführerschaft von Lexicon & Co. blieb unangetastet. Entsprechend fielen die Verkaufszahlen eher gering aus.

Im Oktober 2002 wurden Kurzweil Rumour und Kurzweil Mangler auf der AES in Los Angeles erstmals vorgestellt, die Markteinführung erfolgte 2003. Heute gelten sie als begehrte Sammlergeräte – Vintage mit High-End-Innenleben.

Rumour und Mangler enthalten die volle Power des KDFX-Boards, aufgeteilt auf zwei preislich attraktive Geräte (ursprünglich rund 500,- Euro Straßenpreis). Die etwas saloppen Produktnamen weisen bewusst auf eine jüngere Zielgruppe hin. Die Namensgebung sties damals eher auf gemischte Resonanz und förderte letztendlich auch nicht die Erwartungen auf einen hochwertigen Studiosound. Ein Beispiel dafür, wenn sich Marketing selbst ins Knie schießt, denn die beiden Units haben klanglich in der Oberliga mitgespielt.

Kurzweil Rumour

Der Kurzweil Rumour ist spezialisiert auf hochwertige Reverb-Effekte und verfügt über 192 Presets sowie 64 User-Speicherplätze. Er bietet:

klassische Reverbs: Room, Hall, Plate

spezielle Hallformen: Gated, Reverse, Compressed

kombinierte Algorithmen: Reverb + Chorus/Flanger/Delay

das charakteristische LaserVerb – ein spaciger, unkonventioneller Raumklang

Die Algorithmen sind klanglich eigenständig – der Reverb klingt dicht, kühl und synthetisch, mit gewollten Resonanzen. Gerade diese Eigenheiten machen den Charakter des Rumour aus.

Der Klang erinnert an Eventide, liegt qualitativ unter Lexicon PCM oder TC M3000, aber deutlich über einem TC M-One. Gegenüber nativen Plug-ins behauptet er sich auch heute noch sehr gut.

Die Bedienung ist bewusst schlank gehalten, mit direktem Zugriff über Tap-Taster, MIDI-Sync und globalem EQ. Einfache Umschaltung zwischen „Normal“- und „Expert“-Modus ermöglicht angepasstes Editieren. Manche tiefergehenden Parameter fehlen allerdings.

Ein Nutzer auf ModWiggler beschreibt ihn so:

„Rumour is amazing sounding… clear and very LONG (like minutes of reverb tails)… really transparent!“

Kurzweil Mangler

Der Kurzweil Mangler konzentriert sich auf Modulation, Verzerrung und Effektkombinationen. Er bietet ebenfalls 192 Presets und 64 User-Plätze. Enthalten sind:

Modulation: Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo, Rotary, Panner

Klangformung: Filter, Distortion, Compression

Tonhöhen- & Synth-Effekte: Pitcher, Ringmodulator, Synth-Trigger

Zeitbasierte Effekte: Delay, LaserVerb, kombinierte Multi-FX

Besonders das LaserVerb überzeugt mit ungewöhnlichen, räumlichen Modulationen.

Die Klangqualität ist sehr hoch – viele Nutzer empfinden sie als vergleichbar mit Eventide, wenn auch mit reduzierten Routing-Optionen.

Ein Kommentar auf Gearspace brachte es auf den Punkt:

„They are bright and wet out of the box. You have to tweak every preset, but the tone is fantastic.“

Kritik gibt es vor allem am etwas simplen Phaser und am fehlenden mehrstimmigen Chorus. Trotzdem liefert der Mangler jede Menge Inspiration und Soundpotenzial.

Praxis & Einsatz

Ich setzte beide Kurzweil-Geräte damals regelmäßig in Produktionen über S/PDIF ein. Der Rumour kommt in direktem Vergleich mit einem Lexicon PCM-91 erstaunlich gut weg. Besonders kreative Hallräume und unkonventionelle Effekte gefallen mir beim Rumour sogar besser.

Die Bedienung ist intuitiv, die Geräte reagieren schnell und direkt auf Parameteränderungen. Wenn es jedoch um subtile Ambients oder große cineastische Räume geht, hatte Lexicon seinerzeit die Nase vorn.

Interessant noch: Ein Freund schrieb mir damals:

„Die A/D-Wandler in den Kurzweils sind alarmierend gut – viel besser als der Preis vermuten lässt.“

