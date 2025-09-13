24 Jahre Moogerfooger

Als im Jahr 2001 der erster Bericht über das Moogerfooger MF-101 Lowpass-Filter erschien, war das eine kleine Sensation: Nach langen Jahren durfte wieder ein Gerät den stolzen Namen Moog tragen. Bob Moog hatte sein Unternehmen „Big Briar“ gerade wieder in Moog Music umfirmiert und die Moogerfooger-Serie markierte einen wichtigen Neustart. Heute, fast 25 Jahre später, gilt der MF-101 als gesuchte Vintage-Unit. Er ist nur noch gebraucht erhältlich und erzielt auf dem Markt hohe Preise. Kein Wunder, dass Behringer nun nach und nach die Moogerfooger-Serie wieder zum Leben erwecken wird. Doch dazu später mehr.

Gitarrenffekt für Synth-Community?

Die Moogerfooger-Reihe war von Anfang an mehr als eine Serie einfacher Gitarreneffekte. Sie verband die Optik und Haptik klassischer Moog-Synthesizer mit dem Format eines Effektpedals. Holzseitenteile, robuste Gehäuse, massive Regler und Kippschalter – das Design orientiert sich bewusst am legendären Minimoog. Schon der erste Blick vermittelt: Hier handelt es sich um professionelle Klangwerkzeuge mit eigenständigem Charakter.

Die komplette Moogerfooger-Serie im Überblick

Bevor wir loslegen, kurz noch ein Blick auf die gesamte Reihe, die Moog unter der Bezeichnung Moogerfooger auf den Markt gebracht hat. Die analogen Pedale zeichneten sich alle aus durch ihre robuste Bauweise, die typische Moog-Optik und umfangreiche CV-Steuerungsmöglichkeiten aus. Jede Einheit griff ein klassisches Synthesizer-Prinzip auf und übertrug es ins Pedalformat:

MF-101 Lowpass Filter – klassisches Moog-Tiefpass mit 12/24 dB Flankensteilheit, Envelope-Follower, Mix-Regelung

MF-102 Ring Modulator – Ringmodulation mit integriertem LFO für metallische, glockenartige Klänge

MF-103 12-Stage Phaser – Phasing-Effekt mit 6- oder 12-stufigem Filter, sehr organisch klingend

MF-104 Analog Delay – Bucket-Brigade-Delay, später auch als MF-104Z mit längerer Delay-Zeit

MF-105 MuRF (Multiple Resonance Filter Array) – Kombination aus Filterbank und Step-Sequencer für rhythmische Klangverläufe

MF-107 FreqBox – Oszillator-basiertes Effektpedal, das die Eingangssignale in Frequenzen umsetzt und moduliert

MF-108M Cluster Flux – Modulations-Effekt mit Chorusing und Flanging, besonders für breite Stereoeffekte

Die Low-Budget-Variante: MiniFoogers

2014 stellte Moog außerdem eine kompaktere und günstigere Serie vor: die MiniFoogers. Diese verzichteten auf CV-Ein- und Ausgänge, boten aber hochwertigen Analogsound in kleinerem Format und zu deutlich niedrigeren Preisen. Die Serie umfasste:

MF Drive – Overdrive mit Moog-Filter

MF Boost – Clean- und Mid-Boost für Gitarristen

MF Delay – analoges Delay mit Bucket-Brigade-Schaltung

MF Trem – analoges Tremolo mit Subharmonic-Schaltung

MF Chorus – klassischer analoger Chorus

Aufbau und Bedienung

Der MF-101 ist als bodenkompatibles Effektgerät konzipiert, ausgestattet mit Bypass-Fußschalter und Status-LED. Gitarristen und Synthesizer-Spieler können ihn gleichermaßen einsetzen, da der Eingangspegel flexibel ausgelegt ist. Eine Eingangs-LED unterstützt beim Aussteuern: Gelb signalisiert optimalen Pegel, Rot Übersteuerung. Der Drive-Regler dient vor allem zum Einpegeln, kann aber bei Bedarf auch für leichte Verzerrungen sorgen.

Im Zentrum steht das klassische Moog-Tiefpassfilter mit wählbarer Flankensteilheit von 12 dB oder 24 dB pro Oktave. Damit lässt sich das Signal entweder sanft glätten oder drastisch beschneiden. Über den Mix-Regler wird das Verhältnis zwischen unbearbeitetem Signal und Filterausgang eingestellt – ideal, um die Intensität des Effekts in Studio- oder Live-Umgebungen flexibel anzupassen.

Besonders charakteristisch ist der integrierte Envelope Follower: Er analysiert die Lautstärkekurve des Eingangssignals und steuert damit die Cutoff-Frequenz. Die Intensität lässt sich regeln, eine LED zeigt die Wirkung an. Mit einem zusätzlichen Schalter wird die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen „schnell“ und „träge“ gewählt.

Die Anschlüsse des Moogerfoogers MF-101

Der MF-101 ist auf der Rückseite üppig ausgestattet und bietet weit mehr als die üblichen In- und Out-Buchsen eines Effektpedals. Neben Audio In und Audio Out stehen gleich mehrere CV-Ein- und Ausgänge bereit, die das Filter vollständig in modulare Setups integrieren:

Cutoff CV In – externe Steuerung der Filtereckfrequenz

Resonance CV In – Modulation der Filterresonanz

Env. Amount CV In – Steuerung des Einflusses des Envelope Followers

Mix CV In – Regelung des Verhältnisses zwischen trockenem und gefiltertem Signal

Envelope Out – gibt das Steuersignal des Envelope Followers aus, um externe Module oder Geräte zu modulieren

Dazu kommen die obligatorischen Netzteilbuchse und der Bypass-Fußschalter auf der Oberseite. Diese umfangreiche Ausstattung macht den MF-101 nicht nur zu einem Effekt für Gitarristen oder Keyboarder, sondern zu einem vollwertigen Modul im CV-basierten Setup – und damit besonders interessant für alle, die analoges und modulares Equipment kombinieren.

Das Moog MF-101 Analogfilter in der Praxis

In der Praxis zeigt sich der Moogerfooger MF-101 als vielseitiges Werkzeug. Es gibt eigentlich kein Signal, dem er nicht zu neuen Klangwelten verhilft, egal Gitarren, Synthesizer, Drumloops oder Stimmen. Vor allem perkussives Material profitiert vom Envelope Follower, da daas Filter hier rhythmisch auf die Dynamik reagiert. Gitarristen nutzen den MF-101 als klanglich edlere Alternative zum klassischen Wah-Pedal – mit dem Unterschied, dass hier echte Moog-Filtertechnik am Werk ist.

Dank zahlreicher CV-Anschlüsse auf der Rückseite lässt sich der MF-101 problemlos in modulare Systeme einbinden. Steuerspannungen für Cutoff, Resonance, Mix oder Envelope Amount stehen bereit, ebenso ein Ausgang für das Envelope-Signal. Damit kann der MF-101 externe Module modulieren oder selbst durch externe Quellen gesteuert werden. In Kombination mit MIDI-to-CV-Interfaces ist sogar eine Einbindung in komplexe MIDI-Setups möglich.

Klangcharakter

Klanglich liefert das Moog-Filter MF-101 genau das, was man von einem Moog-Filter erwartet: musikalische Wärme, kräftige Resonanzen und organische Dynamik. Das Filter reicht von subtilen Eingriffen bis hin zu markanten Resonanzspitzen, bleibt aber stets kontrollierbar. Im Zusammenspiel mit Drumloops entstehen pumpende, rhythmische Bewegungen, bei Synth-Flächen sorgt der MF-101 für organische Lebendigkeit und bei Gitarren entstehen funky, fast sprechende Klangfarben.

Entscheidend ist das Eingangsmaterial: Der Envelope Follower reagiert nur auf Lautstärkeunterschiede. Ein statisches Oszillatorsignal liefert wenig spannende Ergebnisse, während komplexes oder perkussives Material das Filter geradezu zum Leben erweckt.

Die Behringer-Klone

Seit Kurzem hat sich auch Behringer der Moogerfooger-Serie angenommen und bringt nach und nach die ganze Serie als Klone auf den Markt – darunter das BM-11M Filter (MF-101), den BM-13 Phaser (MF-103) und den BM-15M MuRF Box (MF-105). Mit Preisen um die 119,- bis 149,- Euro kosten diese Geräte deutlich weniger als die gebrauchten Originale.

Ob sie klanglich und qualitativ an die Moogerfooger herankommen, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Preislich eröffnen die Behringer-Modelle vielen Musikern erstmals den Zugang zu dieser Klangwelt. Die Die klangliche Bewertung der Klone, überlasse ich meinen Kollegen.

Die Moogerfooger Plug-ins

Moog selbst hat die Serie inzwischen auch digitalisiert. Seit 2022 sind die Moogerfooger als Plug-ins für DAWs erhältlich – lauffähig in AU, VST3 und AAX. Sie reproduzieren nicht nur die Funktionalität der Hardware, sondern bieten durch Automatisierung, Preset-Management und Stereo-Funktion noch zusätzliche Möglichkeiten.

Damit schließt Moog selbst den Kreis: von Hardware über Vintage-Status bis hin zum digitalen Studio-Werkzeug.

Moogerfooger-Diskusion

Bleibt mir nur noch zu fragen: Besitzt ihr selbst einen der Moogerfooger oder habt ihr vor, euch ein entsprechendes Behringer-Derivat zuzulegen? Sind analoge Bodentreter heute noch „sexy“ – oder erledigen Plug-ins diese Aufgaben im Studio nicht günstiger und schneller? Ich denke, ein konstruktiver Austausch in den Kommentaren wäre spannend und könnte gerade für Neulinge sehr inspirierend sein.