Vintage-Groovebox: Elektron Machinedrum SPS-1 (ab 2001)

Kult aus Schweden

Die Elektron Machinedrum SPS-1 ist ein digitaler Drumcomputer und Performance-Sequencer, entwickelt für Produzenten und Live-Musiker, die Beats nicht nur abspielen, sondern in Echtzeit formen wollen. Sie erschien 2001 und blieb mit verschiedenen Revisionen bis zur SPS-1 UW+ MKII (2016), ganze 15 Jahre lang im Programm, was in der schnelllebigen Musikinstrumentenwelt einer kleinen Ewigkeit gleichkommt. Ihr Fokus liegt klar auf synthetischer Klangerzeugung: Statt fixen Drum-Samples bietet sie eine Vielzahl digitaler Synthese-Engines („Machines“) für Kicks, Snares, Hats, Noise und Effekte. Die erweiterten UW-Modelle („User Wave“) erlauben zusätzlich Resampling und das Laden eigener 12-Bit-Samples, womit sich der charakteristische, körnige Elektron-Sound präzise formen lässt. Konzipiert als reine Rhythmusmaschine, nicht als Groovebox, war sie von Beginn an für Live-Performer, Techno-, IDM- und Electro-Produzenten gedacht – ein Instrument für die Bühne, das Beats lebendig atmen lässt, statt sie nur zu sequenzieren.

ANZEIGE

Historische Einordnung in der Elektron Geschichte

Die Elektron Machinedrum SPS-1 markierte den entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des schwedischen Herstellers Elektron Music Machines. Nach dem experimentellen, nur in kleiner Stückzahl gebauten SidStation (1999), die noch auf dem alten MOS-6581-Soundchip des Commodore 64 basierte, war die 2001 vorgestellte Machinedrum das erste vollwertige Eigenentwicklungsprojekt. Elektron erzielte damit seinen Durchbruch. Mit ihr etablierte sich Elektron als ernstzunehmender Innovator im Bereich elektronischer Instrumente. Die Machinedrum definierte nicht nur den Look und das Bedienkonzept aller folgenden Geräte, sondern auch das typische Elektron-Prinzip: Step-Sequencing, Parameter-Locks, Live-Tauglichkeit und kompromisslose Performance-Orientierung. Nach der Machinedrum folgten 2003 die Monomachine, später die Analog Four, Octatrack, Analog Rytm und Digitakt. Der Ursprung dieser Erfolgsgeschichte liegt jedoch eindeutig in der Machinedrum, mit der Elektron Anfang der 2000er-Jahre den Drumcomputer für eine neue Generation von Produzenten und Bühnen-Performern neu definierte.

Die verschiedenen Versionen im Überblick

Die Elektron Machinedrum SPS-1 durchlief zwischen 2001 und 2016 mehrere Entwicklungsstufen, die sich in Funktionsumfang, Ausstattung und Speicherarchitektur deutlich unterscheiden.

Die erste Generation, die Machinedrum SPS-1 (MKI), erschien 2001 und definierte mit ihrem digitalen Drum-Synthese-Konzept einen völlig neuen Standard. Sie bot 16 Spuren, 32-Step-Sequencing (später per Update 64 Steps), rein synthetische Klangerzeugung und vier Einzelausgänge. Die SPS-1 war ausschließlich ein Drumsynthesizer. Sampling oder Audio-Verarbeitung gab es nicht.

2005 folgte die SPS-1 UW (User Wave), die durch einen internen 2,5-MB-Sample-Speicher erstmals eigenes Audiomaterial laden und resampeln konnte. Damit war sie nicht mehr nur ein reiner Drumsynth, sondern ein Hybrid aus Synthesizer und Sampler. Eigene Samples ließen sich über MIDI-Sample-Dump sehr langsam ins Gerät übertragen. Elektron lieferte später das Turbo-MIDI-Interface TM-1 mit, dass den Transfer deutlich beschleunigte.

Die UW-Version bot zusätzlich RAM- und ROM-Engines: RAM-Slots für flüchtiges Live-Sampling, ROM-Slots für fest gespeicherte 12-Bit-Samples.

Die Elektron Machinedrum SPS-1 MKII-Serie, ab 2007 erhältlich, brachte eine überarbeitete Hardware: flacheres Gehäuse, stabilere Bedienelemente, symmetrische Ausgänge, ein leiseres Netzteil und den doppelt so großen Pattern-Speicher (64 Steps statt 32). Auch das Display wurde verbessert, ebenso die Encoder-Auflösung.

Das Flaggschiff der Reihe war schließlich die SPS-1 UW+ MKII mit dem optionalen +Drive. Diese Version verfügte über denselben 2,5-MB-Sample-Speicher, jedoch zusätzlich über 128 sogenannte Snapshots, also komplette Speicherabbilder mit eigenen Pattern-, Kit- und Song-Daten. Das entsprach dem 128-fachen Speicher der Standardversion. Damit konnte man ganze Projekte getrennt voneinander verwalten und sofort abrufen. Ein enormer Vorteil im Live-Betrieb.

SPS-1 (MKI) – Originalmodell, reine Synth-Engine, 32 Steps.

SPS-1 UW (MKI) – erstmals Sampling & Resampling (2,5 MB).

SPS-1 MKII – 64 Steps, symmetrische Ausgänge, flaches Gehäuse

SPS-1 UW+ MKII – Topmodell mit +Drive, 128 Snapshots und Sampling.

Diese letzte Version gilt heute als die ausgereifteste und meistgesuchte Machinedrum-Variante – robust, speicherstark und klanglich vielseitig. Sie markiert zugleich den Höhepunkt und Abschluss der legendären Machinedrum-Serie.

ANZEIGE

Bedienoberfläche und Workflow

Die Bedienoberfläche der Elektron Machinedrum SPS-1 ist klar auf Performance und Direktzugriff ausgelegt. Im Zentrum steht das große Datenrad, flankiert von acht Endlos-Encodern, die je nach aktiver Ebene Klangparameter, Effektanteile oder Routings steuern.

Unterhalb dieser Encoder liegen drei Seiten-Taster, mit denen man zwischen den Funktionsblöcken „Synthesis“, „Effects“ und „Routing“ wechselt. Die Cursor- und Yes/No-Tasten in der Mitte dienen zur Navigation und Dateneingabe, während die Function-Taste als universeller Shift-Schalter arbeitet – sie aktiviert Mutes, Kopierfunktionen, Accents, Step-Operationen und vieles mehr.

Auffällig ist die konsequente Live-Tauglichkeit: Sämtliche Änderungen lassen sich im laufenden Sequencer-Betrieb durchführen, ohne den Flow zu unterbrechen. Selbst das Umschalten zwischen Song- und Pattern-Mode erfolgt nahtlos – ein entscheidender Punkt für den Einsatz auf der Bühne. Das gesamte Konzept ist darauf ausgelegt, dass der Performer beide Hände einsetzt: eine für Encoder und Rad, die andere für Step-Taster und Transportfunktionen.

Die sechzehn Step-Taster repräsentieren die 16 Tracks des Geräts, die frei mit sogenannten Machines belegt werden – also kleinen, spezialisierten Synth- oder Sample-Modulen. Tippt man einen Track an, zeigt das Display automatisch die zugehörigen Parameter an, und alle Encoder-Eingriffe wirken nun auf diesen Klang. Diese kontextabhängige Steuerlogik erlaubt flüssige Wechsel zwischen Sounds und Tracks ohne umständliche Menüs.

LEDs über den Tastern geben klare Rückmeldung über Status und Aktivität: Sie blinken bei Triggern, leuchten dauerhaft bei Auswahl und ändern ihre Farbe bei aktiven Mutes oder Funktionsmodi. Dadurch bleibt das Gerät auch in dunklen Clubs oder Studios übersichtlich.

Der Sequencer

Der Sequencer der Elektron Machinedrum SPS-1 ist das Herzstück des Instruments – schnell, direkt und vollständig live-tauglich. Er arbeitet nach dem klassischen Lauflichtprinzip mit 16 Step-Tastern, organisiert in vier Seiten zu je 16 Steps, was insgesamt 64 Schritte pro Pattern ergibt. (Die MKII bietet diese bis zu 64-Step-Länge gegenüber vormals 32.) Gespeichert werden diese Patterns in acht Bänken zu je 16 Patterns, also insgesamt 128 Patterns. Nach dem Einschalten steht die Machinedrum im Spielmodus, in dem die Pads Sounds auslösen; durch Druck auf Record wechselt man in den Step-Modus, in dem sich Beats und Automation sofort editieren lassen. Alle Änderungen werden sofort ins Pattern übernommen, ein umständlicher Speichervorgang entfällt. Wer experimentiert, sollte sein Pattern vorher duplizieren – die Maschine schreibt kompromisslos „on the fly“.

Ein zentrales Feature sind die Parameter-Locks: Hält man einen Step gedrückt und verändert mit den Endlosreglern einen Klangparameter, gilt dieser Wert nur für diesen Step. So lassen sich in Sekunden dynamische, mikroveränderte Beats und rhythmische Modulationen erzeugen. Diese Automation kann alternativ auch in Echtzeit eingespielt werden. Ein Blinkmuster auf den Steps zeigt stets an, wo Parameter gelockt sind – die visuelle Rückmeldung ist klar und unmittelbar.

Darüber hinaus erlaubt der Sequencer Step-Rotation, also das Verschieben des gesamten Patterns, um rhythmische Varianten und Polyrhythmen zu erzeugen. Darüber hinaus sind pro Spur Accents mit bis zu 16 Lautstärkestufen programmierbar – weit differenzierter als die üblichen globalen Akzent-Spuren anderer Drumcomputer. Die Lautstärke-Differenz zwischen normalem und akzentuiertem Step lässt sich individuell fixieren. Eine Slide-Funktion bestimmt, ob Parameteränderungen zwischen zwei Steps glatt überblendet oder hart umgeschaltet werden – ein wesentliches Werkzeug für fließende Übergänge oder bewusst kantige Automation.

Auch die Performance-Steuerung ist durchdacht: Mutes werden über Function + Step aktiviert, wahlweise sofort oder gesammelt nach Auswahl mehrerer Spuren. Kopieren, Löschen oder Verschieben einzelner Tracks oder ganzer Patterns folgt demselben „Function-gehalten“ Prinzip. Sämtliche Eingriffe können im laufenden Betrieb erfolgen und das ohne Sequencer-Stopp. Zudem kann die Machinedrum über ihren Sequencer auch externe MIDI-Geräte steuern, klassisch mit einer Note pro Spur. Damit ist der Sequencer nicht nur das Steuerzentrum der Machinedrum selbst, sondern ein flexibles Herzstück für komplette Live-Setups.

Song Modus & Pattern-Chaining

Der Song-Modus und das Pattern-Chaining zählen zu den cleversten Performance-Features der Machinedrum. Im Song-Modus lassen sich komplette Arrangements anlegen, also vordefinierte Abfolgen von Patterns, Tempoänderungen oder Mute-Zuständen. Das Besondere: Der Wechsel zwischen freiem Pattern-Jam und programmiertem Song erfolgt ohne Unterbrechung. Ein Druck auf die Song-Taste genügt und das Gerät spielt nahtlos dort weiter, wo man im improvisierten Set gerade war.

Das Pattern-Chaining der Elektron Machinedrum SPS-1 ist dagegen das spontane Gegenstück zum Song-Modus – ideal für Live-Spieler. Durch Halten der Bank-Taste und Auswahl mehrerer Patterns können diese in beliebiger Reihenfolge verkettet werden. Sie laufen dann wie ein einziges, verlängertes Pattern durch – perfekt, um komplexe Strukturen, Polyrhythmen oder rhythmische Variationen zu bauen, ohne die Aufnahme zu stoppen.

Eine kleine Einschränkung gibt es: Das Chaining funktioniert nur innerhalb einer Bank. Das zwingt zu etwas Ordnung im Setup, da thematisch oder klanglich zusammenhängende Patterns sinnvollerweise in derselben Bank liegen sollten.

In der Praxis ist dieses Feature ein echter Gamechanger. Bis zu sieben Patterns lassen sich realistisch in Folge verketten – das entspricht 448 Steps ohne Wiederholung. Wer mit Drum’n’Bass, Glitch, Electro oder experimentellen Polyrhythmen** arbeitet, wird diesen erweiterten Spielraum lieben. Das Pattern-Chaining ist schlicht eine der elegantesten Lösungen, um spontane Live-Strukturen und ausgedehnte Pattern-Fortsetzungen zu erzeugen – ganz ohne Rechner und ohne Workflow-Brüche.

Klangarchitektur & Machines

Elektron bezeichnet seine Klangerzeuger als „Machines“. Das sind spezialisierte Mini-Synth-Engines, die jeweils einem bestimmten Instrumententyp oder einer Funktion zugeordnet sind. Die Machinedrum beherbergt davon eine ganze Reihe, die in Gruppen gegliedert sind und sich deutlich voneinander unterscheiden.

Zu den wichtigsten gehören die synthetischen Drum-Machines, also Modelle für Bassdrums (TRX-BD, EFM-BD, P-I-BD), Snares (TRX-SD, EFM-SD, P-I-SD), Toms, Rimshots, Hi-Hats, Cymbals, Claps, Noise-Engines und viele weitere Varianten. Jede dieser Engines ist eigenständig aufgebaut und bietet bis zu acht Parameter, mit denen sich typische Eigenschaften wie Attack, Decay, Snap, Noise-Anteil, Pitch oder Dirt präzise steuern lassen. Der Ansatz ist dabei nicht die Nachbildung klassischer Drumcomputer, sondern eine zeitgemäße Weiterentwicklung analoger und digitaler Konzepte: von klaren, prägnanten 909-artigen Kicks über 808-inspirierte Hats bis hin zu metallischen Glitch-Strukturen. Damit deckt die Machinedrum ein breites stilistisches Feld ab – Techno, Electro, Industrial, IDM oder Glitch – ohne sich auf Vintage-Emulationen zu beschränken.

Mit den E12-Machines integriert Elektron auch eine Sample-basierte Drum-Engine in die Elektron Machinedrum SPS-1, die sich an klassischen Drummachines wie der LinnDrum oder der E-mu SP-12 orientiert. Diese Modelle liefern druckvolle, leicht „crunchige“ Sounds mit digitalem Charakter.

Die UW-Versionen erweitern das Ganze um die RAM- und ROM-Machines, die das Laden und Resamplen eigener Samples erlauben. ROM-Machines greifen auf permanent gespeicherte 12-Bit-Samples zu, während RAM-Machines flüchtige Speicher für Live-Resampling bereitstellen. Das eignete sich perfekt dafür, um eingehende Audiosignale oder interne Klänge sofort wieder in neue Patterns einzubauen. Samples lassen sich über das Tool C6 via MIDI Dump einladen, beschleunigt durch das Elektron TM-1 Turbo-MIDI-Interface.

Über die INP-Machines kann das externe Stereosignal durch die Filter und Hüllkurven der Machinedrum bearbeitet werden, etwa zum rhythmischen Gaten oder für Effektbearbeitung – eine Funktion, die besonders in Live-Sets kreative Möglichkeiten eröffnet.

Schließlich gibt es die CTRL-Machines: Sie sind gewissermaßen die „Meta-Tracks“ der Machinedrum und erlauben die Steuerung aller 16 Spuren gleichzeitig, das gleichzeitige Modulieren von Parametern oder den Zugriff auf Effekt- und Kit-Einstellungen. Diese Control-Machines sind für dynamische Live-Performances entscheidend – etwa, um alle Drums gleichzeitig zu filtern oder globalen Drive und Delay zu automatisieren.

Insgesamt bietet die Machinedrum also eine modulare Architektur aus spezialisierten Engines, die weit über einfache Sample-Trigger hinausgeht. Jede Spur kann anders klingen, anders reagieren und anders moduliert werden. Genau das macht den Reiz und die enorme Vielseitigkeit dieser Maschine aus.

Anschlüsse

Die Elektron Machinedrum SPS-1 bringt neben dem Stereo-Main-Out vier Mono-Einzelausgänge mit, dazu zwei Audio-Eingänge (Stereo), Kopfhörer, MIDI-Trio und den Netzteilanschluss. Elektron liefert ein schlankes, externes Netzteil (keine sperrige „Wandwarze“), dazu einen Netzschalter auf der Rückseite. Das Metallgehäuse fühlt sich roadtauglich an; die flache MKII lässt sich gut verkabeln und ins Rack/Live-Setup integrieren.

Kritikpunkte aus der Praxis

Zwei Dinge stoßen im Live-Alltag an die Grenzen der Elektron Machinedrum SPS-1:

Machine-Wechsel im Flug: Das Umschalten der Klangmodelle je Spur braucht mehrere Tastendrücke (Kategorie, Auswahl, Bestätigung). Live ist das machbar, aber langsamer als simples Parameter-Schrauben. Konsequenz: Kits vorbereiten, nicht während des Gigs neu befüllen.

Elektron vermeidet unnötige Stopp-Dialoge – großartig. Gleichzeitig verlangt der Performer-Ansatz beide Hände; eine einhändig „voll bedienbare“ Version wäre nur mit deutlich mehr Direkt-Tasten machbar (was das Gerät vergrößert hätte).

Was geht stilistisch?

Kurz: fast alles Elektronische mit Drum-Fokus. Die Machinedrum ersetzt keine Multisample-Workstation und will auch keine 808/909-Kopie sein. Sie liefert eigenständige Subtraktiv-Drum-Modelle mit breitem Regelbereich, schnellen Transienten, resoluter Automation und in der UW 12-Bit-Körnung. Ob klassischer Techno, Electro, IDM, Glitch, EBM oder Bassmusik, die Maschine bringt die präzise Härte und Live-Flexibilität, die diese Genres tragen.

Die Elektron Machinedrum SPS-1 auf YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren