Vintage-Groovebox: Radikal Spectralis 2 (2009)

Groovebox Made in Germany

ANZEIGE

Der Radikal Spectralis 2 war die verbesserte Version des Vorgängers Spectralis von 2004 und erschien erst fünf Jahre später, 2009. Als ich „Speckie“ 2, in den Händen hielt, war ich wirklich begeistert, dass so ein tolles Gerät in meine Wohnung darf. Bis dato kannte ich nur die mittlerweile zahlreichen Demosongs der Website, die viele Möglichkeiten des Instrumentes zu Gehör bringen. Ein umfangreicher Sequencer, Drumcomputer, Sampler, Solo-Synthesizer mit analogem Filter – das sind wohl die Eckpunkte. Aber was genau hat sich seit dem Vorgänger verändert und verbessert?

Was genau ist der Radikal Spectralis 2

Um dieses Instrument für diejenigen einordnen zu können, die ihn noch nicht kennen, hier eine kurze Beschreibung dieses Synthesizers. Spectralis 2 definiert sich als Hybrid-Instrument. Mehrere Technologien sind hier in einem Gerät vereint und bringen durch das Zusammenführen dieser neue Eigenschaften hervor. Er besteht aus einen Sequencer, einer Filterbank mit 10 Bändern, einem Synthesizer, bestehend aus digitalen Oszillatoren mit analogen Filtern und zwei DSP Synthesizern – dazu ein nicht flüchtiger Sample-Speicher für eigene Samples. Wer sich einen grundsätzlichen Eindruck des Konzeptes bezüglich des Aufbaus von Spectralis verschaffen möchte, den verweise ich auf den ausführlichen Moogulator Testbericht des Spectralis 1 hier auf Amazona.

Daher richte ich den Fokus auf Erweiterungen und Neuerungen bzw. Performance-Möglichkeiten des Spectralis 2. Zusätzlich lege ich jedem Interessenten nahe, sich die selbst produzierten Videos von Jörg Schaaf auf YouTube anzuschauen. Bei der Klangbeurteilung muss man selbst bei dieser exzellenten Klangqualität die Verluste der Datenkompression berücksichtigen. Damit will ich sagen, dass Spectralis noch besser klingt als in den Videos.

Dass Neue am Spectralis 2

Im Vergleich zur Spectralis 1 wurde die Version 2 zunächst optisch verändert. Die nach innen gewölbten Buttons von Version 1 sind kleineren nach außen oval geformten Tasten gewichen. Farblich wirkt er im Großen und Ganzen um einiges dunkler als sein Vorgänger und sieht noch edler und vornehmer aus.

Der Spectralis 2 wird mit einem internen 4 GB Extreme III Card Flash-Speicher ausgerüstet. Das sollte für die meisten Anwendungen genügen. Spectralis 1 User sollen sich nicht vernachlässigt fühlen. Der Spectralis 1 kann nachgerüstet werden. Das Software-Update ist kostenlos, allerdings ist das Nachrüsten des Flash-Speichers nicht ganz billig, da zu diesem Zweck die komplette Hauptplatine ausgewechselt werden muss.

Die Endlosregler sind optisch ebenfalls neu gestaltet. Was mir an diesen Reglern besonders gefällt, ist das Öffnen eines Filters in Kombination des sich verändernden Klanges, was sich im Ganzen wie ein Ereignis anfühlt und auch so anhört. Dies gelingt einerseits durch die Reglerbewegung, die immer vom eingestellten Wert aus beginnend den Klang zu verändern. Zum anderen passen sich die Regler der Drehgeschwindigkeit des jeweiligen Benutzers an. Wer das Filter schnell schließen bzw. öffnen möchte, kann dies mit schnellerer Drehbewegung bewerkstelligen. Für eine musikalische Performance ein nicht zu unterschätzender Effekt.

ANZEIGE

Sampling mit dem Radikal Spectralis 2

Das dynamische Sample-Management ist ebenfalls verbessert worden. Mit dem Spectralis 2 ist es möglich, bei laufendem Sequencer Samples zu laden. Manche Sounds des DSP-Synths brauchen dazu etwas Zeit, stellen dann aber mehrere Patches spielfertig zur Verfügung. Allerdings genügt es, den gewünschten Sound anzuwählen – geladen werden die zugehörigen Samples automatisch. Das tröstet doch wieder.

Wer mit den Drumsounds nicht einverstanden sein sollte, hat ja 4 GB Platz für eigenes Material.

Durch die 4 GB nichtflüchtigen Speicher übertrifft er zurzeit locker alle mir bekannten Firmen. Sehr wünschenswert wäre, wenn sich mit der Zeit Drittanbieter finden ließen, die sich auf der Basis des Spectralis Drumsounds, Waveforms und zusätzliches Sound-Programming anbieten.

Effekte

Besonders interessant ist die Erweiterung des FX-Editors. Hier hat man zwei editierbare Delays, deren Einstellungen auf Wunsch für jedes Pattern variiert werden können. Während der Editierung der Delay-Zeit erlaubt die Tasterfunktion der Drehregler, zwischen Notenwert- und Millisekunden-Darstellung umzuschalten. Mit Unterstützung des LFOs lassen sich Chorus- und Flanging-Effekte erzielen.

Wer sich daran stört, dass kein Hall angeboten wird, kann bei den Drumsamples auch auf Variationen mit Hallfahnen zurückgreifen. Ich vermisse den Hall auf jeden Fall nicht, denn die Panning-Möglichkeiten und Delays erzeugen genügend Räumlichkeit.

Der verbesserte Live-Sequencer

Durch die Verinnerlichung der einzelnen Sektionen entsteht ein Gesamtzugriff auf ein komplexes Instrument. Das Navigieren innerhalb eines Songs, der aus bis zu 32 Patterns bestehen kann, ist ein gutes Beispiel hierfür. Im Pattern-Jam-Modus lassen sich nämlich alle nun folgenden Teilaspekte direkt einsetzen, ohne dass der Sequencer gestoppt werden muss.

1.) Über die Reglertasten der Bedienoberfläche lassen sich die Editmenüs der jeweiligen Sektion direkt öffnen. Die weitergehenden Parameter dieser Menüs erscheinen im Display und können mit den darunterliegenden Reglern editiert werden. Betätigt man einen dieser Reglertaster ein zweites Mal, kann eine andere Seite des Menüs aufgerufen werden. Betätigt man anschließend die Page-up- oder Page-down-Taste, wird die neu erscheinende Menüseite gleichzeitig zum neuen Sprungziel für die Reglertastenbetätigung. Auf diese Art und Weise kann man stets zwischen zwei frei wählbaren Menüseiten hin- und herspringen.

Dieses Konzept erlaubt eine recht flotte Navigation während einer Performance, da alle Parameter stets mit wenigen Tastenbetätigungen erreichbar sind.

2.) Die Echtzeitmöglichkeiten des Sequencers sind für die neue Version erweitert worden. Konnte man bisher bereits bei laufendem Sequencer die Step-Sequenzen und Drumgrooves editieren oder Motive und Sounds austauschen, so kann man auch die Realtime-Aufnahme aktivieren, ohne den Sequencer dazu stoppen zu müssen. Wieder ein Feature, das gerade den live-orientierten Musiker ohne Nerven begeistern dürfte. Fliegt einem während des laufenden Arrangements spontan eine musikalische Idee zu, so lässt sich dieser kreative Flash direkt aufnehmen.

Neu ist auch die Realtime-Aufnahme von Spielhilfen wie z. B. Modulationsrad, Pitchbender oder Aftertouch. Die Spielhilfen lassen sich einigen Parametern der Klangerzeugung zuordnen. Beim Hybrid-Synthesizer sind dies die Oszillatorfrequenzen, Schwingungsformen und Time-Linearity-Modulationen sowie die Cutoff-Frequenz und Resonanz beider Filter. Bei dem Sample-basierten DSP-Synth sind dies Filterfrequenz, Resonanz, Tonhöhe, Panorama und Lautstärke.

Die Regleraufzeichnung über die Frontplatte lässt sich hingegen zurzeit noch nicht bewerkstelligen. Ein diesbezügliches Update befindet sich zurzeit allerdings schon in der Betatest-Phase. Bei der eingangs bereits erwähnten musikalischen Skalierung der Regler lassen sich mit Erscheinen des Updates aber sicherlich sehr elegante Verläufe aufzeichnen.

3.) Das dritte Beispiel betrifft die stark erweiterte Randomize-Funktion.

„Mir passt der Lead/Pad-Sound nicht.“

Mit der Randomize-Funktion ist es möglich, auf Knopfdruck den Sound eines Parts zufällig zu ändern.

Der spontane Einwurf muss lauten: „Ja schon. Aber was dann dabei heraus kommt, klingt so schrecklich, da begeben wir uns doch lieber auf Soundsuche oder basteln uns selbst einen neuen Klang, der zum Arrangement passt.“

Da man die Randomize-Funktion seit dem Erscheinen des Spectralis 2 einschränken kann, passiert beim Spectralis 2 genau das nicht.

Gibt man der Randomize-Funktion den Auftrag, nur innerhalb einer wählbaren Soundkategorie wie etwa den Leadsounds zu „randomizen“, kommen auch nur Leadsounds dabei heraus. Zudem lässt sich beim DSP-Synth einstellen, ob neben den Klangparametern auch die Samples ausgetauscht werden sollen.

Der musikalische Nutzwert dieser Funktionserweiterung ist sehr beindruckend.

Ich behaupte mal, dass es in 3 Minuten möglich ist, mindestens 10 neue und vor allem nutzbare Klänge zu erstellen, die einem sofort in allen Patterns und Songs oder zum Live-Spiel zur Verfügung stehen.

Um es mal modern auszudrücken: „Wie genial ist das denn?“

4.) Im Sequencer-Betrieb lassen sich die einprogrammierten Tracks rhythmisch versetzten. Spätestens hier sollten Fans der Minimalmusik interessiert die Augenbrauen heben, da die Auflösung des Step-Sequencers bis zu 1/192 ermöglicht.

5.) Komplett neu ist der „Quicksound“-Modus, der den sofortigen Zugriff auf die eigenen Lieblingssounds ermöglicht sowie das Austauschen des kompletten Drumsets. Bis zu 16 Sounds, die man für sich bevorzugt, können pro Spur im Quicksound-Modus abgelegt werden.

6.) Wer seine Pattern-Motifs oder Sequencer-Linien beispielsweise transponieren will, kann mit einem kleinem Druck auf die Tastatur alles fröhlich transponieren, wie es ihm beliebt – und dies bei jeder Spur. Dem Chaosfaktor wird hier viel Platz eingeräumt, aber dem Individualisten dafür mitunter große Freiheit.

Die Performance-Praxis

Die Bezeichnung Hybrid-Synthesizer, der 32 stimmige Polyphonie bietet, beschränkt sich folgerichtig nicht nur auf die Klangerzeugung, sondern auch auf den Umgang im Spielbetrieb.

Hier sind unterschiedliche Konzepte möglich. Der MPC-Enthusiast bzw. DJ mit eigenem Material kann sich hier ebenso wiederfinden, wie der Keyboarder/Synthfreak, der seine Möglichkeiten deutlich erweitern will. Ein Klick über einen der vier Ausgänge auf den Kopfhörer des hoffentlich timingfesten Schlagzeugers und schon kann das Jammen mit Band und Spectralis losgehen.

Mit Spectralis 2 ist es möglich, mit dem Sequencer und dem innewohnenden Hybrid-Synthesizer 11 Solo-Drum/Sample-Spuren und 4 Synth-Spuren, wovon eine Spur monofon ist, aber aus vier frei zuweisbaren Oszillatoren und zusätzlichem Rauschgenerator besteht, und einer Drum-Spur zum Bearbeiten der Drums als Komplettinstrument, mit eigener Musik bzw. Material live zu jammen – wobei man in wenigen Schritten über alle Tasten und Regler an nahezu alle Parameter gelangt, die man während des Jammens bzw. Programmierens verändern will. Ich weiß, das ist kein Satz mehr, aber so verhält es sich.

Über ein zusätzlich angeschlossenes Masterkeyboard lassen sich Soli mit ständig wechselnden Klängen spielen, während Spectralis seine Sequenzen im Hintergrund abspielt, Sequenzen muten, Filter-/Delay-Effekte erzeugen, Pattern-Abfolgen neu und spontan zusammenstellen, „on the fly“ Sequenzen einspielen, ohne den Sequencer zu stoppen. Sequencer abstellen, mit dem Pad weiterspielen, Sequencer anstellen etc., neue Klänge wählen, nächstes Pattern anwählen mit einer komplett neuen Sound-Palette.

Wer den ersten Takt aus einem Pattern wiederholen möchte, drückt während des Taktes einfach auf den Kickbutton und schon startet das Pattern von Beginn an. Wer schnell alle Spuren außer der Bassdrum muten möchte, fährt einfach mit dem Zeigefinger über die tropfenförmigen Taster und kann dies schnell und problemlos bewerkstelligen. Der Phantasie sind da wenig Grenzen gesetzt, sie wird sogar ausgesprochen angeregt. Das kann Ableton und Reason auch. Das ist richtig, aber wer sich den fantastischen Klang des Spectralis anhört, dem wird erst einmal gewahr, welche Unterschiede in der Klangqualität bestehen. In genau diesem Aspekt können meiner Meinung nach die Live-DAWs, wie ich sie einmal nennen möchte, nicht konkurrieren.

Im Zusammenhang mit der Live-Tauglichkeit möchte ich auf ein Verhalten beim Klangwechseln hinweisen, das meines Wissens bisher so nur von Kurzweil realisiert wurde. Bei Klangwechseln reißt die vorhergehende Klangfarbe nicht abrupt ab, sondern klingt vollständig aus. Somit entstehen keine Knackser oder Klangaussetzer, wenn man während des Live-Spiels einen anderen Klang aufruft. Dies gilt sowohl für Parts, die der Sequencer gerade ansteuert, als auch für den Part, den man auf einem Masterkeyboard zum laufenden Sequencer spielt.

Die neue Klangfarbe kann nach einem Klangwechsel direkt angespielt werden. Allein dafür bekommt der Spectralis 2 den Stempel „Live-Tauglichkeit“. Ich liebe solche vermeintlich kleinen Features, an denen man merkt, dass der Hersteller dem aktiv spielenden Musiker Respekt zollt. Schnelles Reagieren wird damit zum Spaziergang und eröffnet angenehmes Arbeiten auf der Bühne. Des Weiteren ist eine Groove/Shuffle-Quantisierung implementiert worden sowie die Möglichkeit, den Spectralis beim MIDI-Synchronisationsbetrieb mehrerer Geräte als Master einzusetzen. Für Benutzer weiterer Groove-orientierter Geräte ein interessantes Kaufargument.

Weiterhin gibt es eine Echtzeittransponierung für Sequencer-Motive und Step-Sequencer-Linien, die sich auch über ein angeschlossenes Masterkeyboard steuern lässt.

Klangbeispiel

Das Klangbeispiel ist mit nur einem Pattern erstellt worden. Bassdrum, Snare, HiHat, Open-HiHat, Bass, Pad, Leadsound und ein Effektsound. Das reicht schon, um einen kleinen Song live darzubieten. Alle Änderungen und Abfolgen sind spontan entstanden. Geübt habe ich natürlich vorher und ein paar Anläufe brauchte ich schon. Mit dem Temposhuffle-Regler habe ich zum Schluss ein Ritardando (Tempochange) eingeleitet und gleichzeitig mit der rechten Hand das Solo und das Stück beendet. Geht alles! Man möge sich vorstellen, was man mit einer Vielzahl von Patterns und dem Songmodus alles zaubern kann.

Positiv hervorheben möchte ich das deutsche Handbuch, da es sich gut lesen lässt.

Vor allen Dingen fühlt man sich als Käufer nicht wie der dumme Hans, sondern es finden sich viele kursiv gedruckte Zusatzerklärungen im Randbereich der Seiten, die Grundbegriffe wie die Abkürzungen „MIDI“, „USB“ kurz erläutern bzw. das Wissen auffrischen. Mini-Exkurse über die Eigenschaften eines Step-Sequencers sind schnell gelesen und direkt verdaut. Ich mag so etwas gerne. Bei so einem speziellen Gerät keine Selbstverständlichkeit.

Spectralis bietet Klänge an, die ich nur als höchstwertig bezeichnen kann. Besonders der virtuell analoge Monosynthesizer klingt so gar nicht nach virtuell-analog, sondern warm und authentisch. Dank einer gewaltigen Anzahl an Presets kann aber auch der Einsteiger sehr schnell das Klangpotential dieser Unit ergründen, um sich dann Schritt für Schritt an die Programmierung eigener Klänge zu machen.

Einsatzzweck

Bei solch einem Gerät stellt sich die Frage, an wen es sich richtet.

Um es kurz zu machen: an den Kreativen oder auch an den aktiven Spieler, der ein kreatives Konzept sucht, das viel anbietet und sich stetig weiterentwickelt. Der DJ/MPC-Enthusiast oder Musikproduzent/Livekeyboarder sollte sich Spectralis näher anschauen. Er könnte positiv überrascht sein, wie schnell er mit dem Spectralis 2 etwas produzieren kann, wenn er sich erst einmal eingearbeitet hat und bereit ist, sich auf das Konzept des Synths einzulassen. Zumal Spectralis 2 als sehr gut verarbeitete Hardware mit 8 Ausgängen und zwei Inputs im Slavemode auch als Mastersync arbeiten kann und klanglich jedes Tonstudio bereichert. Wie man deutlich merkt, ist es nicht einfach, dieses Gerät mit allen seinen Einzelheiten zu würdigen. Ich kann die Gradwanderung zwischen den neuen Spielhilfen/Performance-Möglichkeiten, die sich deutlich mit auf den Step-Sequencer-Betrieb übertragen, nur als gelungen bezeichnen. Wenn man die, von der Synthesizer-produzierenden Industrie gleichgeschalteten Denkpfade mal verlässt, ist die Überraschung groß, dass sich in kurzer Zeit ein Instrument mit hohem Potential offenbart. Dem allgemeinen Vorwurf, dass Spectralis schwer zu bedienen sei, ist mit diesem neuen Entwicklungsstand hoffentlich entgegengewirkt. Denn hier muss man hinzufügen, dass Radical Technologies nicht die Werbestrategie betreiben kann wie alle großen bekannten Firmen. Zunächst wird behauptet, dass alles ganz leicht und intuitiv zu bedienen sei. Wer wagt es da als Käufer zuzugeben, dass er das einfache Konzept nicht durchschaut.

Aktueller Nachtrag von Jörg Schaf zum Sample-Import

Etwas irreführend ist der Hinweis zum Import eigener Samples im Test. Betroffen war nämlich nur die Sample Konvertierung. Spectralis Samples ließen sich ohne Probleme auch mit dem MAC auf den Spectralis übertragen. Der Spectralis, wie auch schon der Spectralis 2 erscheinen ja als FAT16 Laufwerk am Rechner – ganz egal ob MAC, Windows PC oder Linux-Rechner. Konvertieren konnte man seine Samples auf seinem Büro-Rechner oder mit dem PC eines Freundes. Ich bot damals das Konvertieren meinen Kunden unentgeltlich an. Das heißt, wenn es zusätzliche Sample-Sets von mir oder weiteren Benutzern gab, konnte man die auch als MAC User ohne Probleme auf seinen Spectralis übertragen.

Der Radikal Spectralis 2 on YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren