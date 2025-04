Vintage-Groovebox: Roland MC-808 mit Motorfadern (2006)

MC-909 Nachfolger: Up- oder Downgrade?

Die Roland MC-808 ist eine Groovebox, die 2006 als preisgünstiger Nachfolger des damaligen Roland-Flaggschiffs MC-909 erschien. Ihr Preis hatte sich im Vergleich zur MC-909 nahezu halbiert. Dafür brachte sie einige interessante Neuerungen mit, etwa motorisierte Fader und einen SD-Karten-Slot anstelle der unpraktischen Smart Media Card. Im Gegenzug fielen jedoch viele der Bedienelemente und das große, übersichtliche Display der MC-909 weg. Ging diese Rechnung auf?

Überblick zur Roland MC-808

Die 128-stimmige Tonerzeugung der Roland MC-808 basiert auf der Sample-basierten 4-Strang-Synthese, wie man sie auch aus Geräten wie dem Juno-D kennt – ein für Roland typischer Ansatz. Der Sample-Vorrat der MC-808 ist speziell auf Dance- und R&B-Stilistiken zugeschnitten und bietet neben zahlreichen Drum-Sounds auch Schwingungsformen klassischer analoger Synthesizer sowie jede Menge Breaks, Scratches und Hits.

Die Klangerzeugung lässt sich mit bis zu sechs Effekten ausstatten, darunter ein Kompressor, zwei für Roland typische MFX-Prozessoren, ein SRV-3030 Hall sowie ein dreibandiger Mastering-Kompressor für die Summe. Der Pattern-Sequencer umfasst 16 Parts, die sich mit den 16 Step-Tastern der MC-808 programmieren lassen. Ab Werk sind 256 Patterns von mehr oder weniger bekannten Producern enthalten. Eine detaillierte Steuerung der MC-808 ist über einen Computer-Editor möglich – am Gerät selbst sind nur die nötigsten Funktionen direkt zugänglich. Dafür bietet das User-Interface ein echtes Novum im Synthesizer-Bereich: berührungsempfindliche Motorfader. Genau dieser Bereich ist bei der MC-808 besonders gelungen, denn die Steuerung über die Fader überzeugt im Praxisbetrieb.

Die vier LED-beleuchteten Reihen oberhalb der Fader zeigen die aktuell veränderten Werte an, jeder Reihe ist ein Taster zur schnellen Anwahl zugeordnet. Für die ersten beiden Reihen – Level und Pan – lässt sich zwischen Part 1–8 und Part 9–16 umschalten. Die anderen beiden Reihen sind dem jeweils gewählten Part zugewiesen und erlauben Eingriffe in Klang- und Effektparameter. Wünschenswert wäre hier ein erweiterter Zugriff auf weitere Parameter gewesen – mit mehr Reihen oder Ebenen –, denn so gerät man schnell an Grenzen und die Editierung per Maus am PC lädt nicht unbedingt zum spontanen Experimentieren ein.

Der Vorteil der Motorfader zeigt sich besonders beim Klangwechsel: Die Fader springen automatisch in die korrekte Position, und bereits bei der Berührung wird der aktuelle Wert im Display angezeigt – sehr gelungen. Gerade im Live-Betrieb entfalten die Fader ihr volles Potenzial und ermöglichen ein kreatives, direktes Arrangieren von Patterns und Songs.

Ein- und Ausgänge der Roland MC-808

Die Roland MC-808 erlaubt die Verwendung von einem Stereo-Master- und einem Stereo-Sub-Ausgangspärchen. Diese 4 Ausgänge erleichtern den EInsatz von externen Effektgeräten, um noch mehr Vielfalt in den Sound zu bekommen. Zusätzlich gibt es den Stereoeingang für Samples, ein MIDI-Duo, eine USB-Verbindung (nicht USB-MIDI) und einen Kopfhörerausgang.

Auch wurde gegenüber der MC-909 einiges reduziert, das aber durchaus sinnvoll.

Klang der Roland MC-808

Wie bei vielen Roland-Geräten klingt auch die MC-808 typisch „Roland-clean“. Für manche Styles fast schon zu sauber, obwohl viele der Grund-Samples durchaus mit einem gewissen „Dreck“ ausgestattet sind. Die mitgelieferten Patterns sind professionell abgemischt – soweit das mit der Roland MC-808 eben möglich ist, denn pro Part stehen leider weder EQs, noch Kompressoren zur Verfügung. Rund die Hälfte der Patterns überzeugt durch solide Programmierung, die andere Hälfte wirkt dagegen eher unfertig oder bemüht.

Die Drumsamples klingen durchweg druckvoll. Die meisten Synth-Sounds hingegen reichen klanglich nicht an moderne Plug-ins oder bekannte VA-Synthesizer – durch das Multisampling fehlt es ihnen außerdem oft an Präsenz. Die Bässe schneiden in dieser Hinsicht besser ab und bringen mehr Druck und profitieren auch von den digitalen Filtern, die für ihre Zeit recht überzeugend klingen, wenn man nicht allzu viel Resonanz einsetzt. Die Naturklänge sind aus heutiger Sicht als nette Dreingabe zu verstehen, erinnern aber mehr an die frühen Zeiten der Sampling-Ära.

Die Effekte machen einen professionellen Eindruck, insbesondere der Hall überzeugt und klingt auch besser als der des Vorgängers MC-909. Eigene Samples lassen sich problemlos einbinden, allerdings nur als Einzel-Samples. Es gibt keine Möglichkeit, eigene oder importierte Multisamples zu verwenden, was ich persönlich sehr schade finde. Die eingebundenen Samples lassen sich allerdings vollständig in die Klangerzeugung integrieren.

Edit-Software für die Roland MC-808

Die MC-808 erlaubt es, Performances bequem am Computer vorzubereiten. Eine Editor-Software für Mac OS X und Windows XP/2000 lag bei. Damit lassen sich unter anderem Samples visuell editieren. Ein Patch-Editor für die Klangbearbeitung und ein Part-Editor zum Abmischen und Feintunen von Patterns sind ebenfalls enthalten.

Auf einem aktuelle Apple-Betriebssystem läuft die Software allerdings nicht mehr. Vielleicht kann jemand von euch etwas zur Verwendung der Software unter den heutigen MS-DOS Betriebssystemen sagen.

Letztendlich zeigt sich hier die Schwäche von Hardware-Produkten, die in Kombination mit Software-Editoren betrieben werden. Ich besitze z. B. einen Roland V-Synth, mit dessen Software ich meine Samples und Sounds am Mac verwaltet hatte – aber das ist leider schon lange her.

Sampling

WAV-Dateien können unkompliziert per USB in den internen Speicher übertragen und anschließend wie interne Samples genutzt werden. Ab Werk ist der Speicher mit nur 4 MB recht knapp bemessen, lässt sich aber durch ein handelsübliches DIMM-Modul auf bis zu 512 + 4 MB erweitern. Empfehlenswert ist auch eine 1 GB Compact-Flash-Karte, denn nur dort lassen sich die Samples dauerhaft speichern.

Das direkte Sampling an der MC-808 funktioniert nach kurzer Einarbeitung gut. Praktisch: Mit dem Divide-Modus lassen sich Loops automatisch in mehrere Abschnitte aufteilen, die dann direkt auf die Pads gelegt werden. Auch die eigene Klangerzeugung lässt sich sampeln. Im direkten Vergleich fällt dabei auf, dass die Klangqualität beim Sampling etwas nachlässt – woran das genau liegt, konnte ich allerdings nicht feststellen.

Die MC-808 in der Praxis

Wirklich schade ist, wie wenig sich direkt an der MC-808 editieren lässt. Zwar kann man Effekte auswählen, jedoch nicht direkt am Gerät bearbeiten – dafür braucht man wieder die Maus bzw. einen Rechner, der heute noch die damalige Edit-Software akzeptiert.

Aber auch ohne Rechner lässt sich gut mit der MC-808 arbeiten, wenn einem vor allem die Beat-Programmierung am Herzen liegt und die wichtigsten Parameter sind tatsächlich über die Matrix mit dem blauen LED-Stripe erreichbar und werden noch dazu auch optisch über die Motorfader abgebildet. Das ist also nicht nur ein optischer Effekt, sondern war richtig innovativ. Verstellt man zum Beispiel Cutoff und Resonance, gibt es keine Parametersprünge mehr, denn der aktuelle Status wird sofort über die motorisierten Fader abgebildet. Wirklich stark!

Das Erstellen eigener Patterns geht erfreulich zügig: Es stehen Echtzeitaufnahme, klassische Programmierung à la TR-Drummachine und Step-Eingabe zur Verfügung – alle drei Varianten sind praxisnah umgesetzt. Die Pads sind allerdings nicht anschlagdynamisch.

Roland MC-909 vs. MC-808 Vergleich

Roland MC-909 vs. MC-808 Vergleich Roland MC-909 Roland MC-808 Erscheinungsjahr 2002 2006 Preis (neu, damals) ca. 1.800 € ca. 800–900 € Bedienung Direkt am Gerät, großes Display, viele Taster Eingeschränkt am Gerät, Hauptzugriff über Editor Motorfader Nein Ja (berührungsempfindlich, Automatisierung möglich) Pads Anschlagdynamisch Nicht anschlagdynamisch ROM Steckplatz Ein SRX-Board erweiterbar Nicht erweiterbar Sampling Umfangreich inkl. Multisample-Unterstützung Nur Einzelsamples, keine Multisamples Speicher Auf 272 MB RAM erweiterbar Auf 516 MB erweiterbar Sequenzer 16 Parts 16 Parts Effekte 3 MFX, Reverb, Mastercompressor 2 MFX + Reverb + Masterkompressor Editor-Software Optional, vieles direkt am Gerät möglich Notwendig für tiefere Bearbeitung Display Großes, grafikfähiges Display Kleines zweizeiliges Display

Die Roland MC-808 on YouTube

Das folgende Video zeigt ganz gut, was man mit der MC-808 im Live-Einsatz abfeuern kann:

Und hier noch vom „AudioPilz" ein inspirierender Bad-Gear Beitrag zur MC-808