Vintage Sampler: AKAI MPC1000 (2003)

Fortschrittliche MPC vom alten Schlag

Die Akai MPC1000 ist ein kompakter Drum-Sampler und MIDI-Production-Center, das Sampling, Sequencing und Performance in einer handlichen Groovebox vereint. Mit ihren charakteristischen Pads, eingebauten Effekten und flexiblen Speicheroptionen bietet sie bis heute alles, was Produzenten für Beats, Loops und komplette Arrangements brauchen. 2003 als kleinere Schwester der großen MPC-Modelle vorgestellt, hat sie sich inzwischen zu einem echten Vintage-Klassiker entwickelt, der auf dem Gebrauchtmarkt weiterhin sehr gefragt ist.

Historischer Kontext zur AKAI MPC1000

Die MPC-Serie von Akai begann 1988 mit der legendären MPC60, entwickelt von Roger Linn. Sie verband Sampling mit Sequencing und bot die typischen großen Pads, die bald zum Markenzeichen wurden. Auf die AKAI MPC60 folgten die MPC3000, die MPC2000 und deren erweiterte Version 2000XL, die in zahllosen Studios und Hip-Hop-Produktionen zum Standard zählten. Später gab es auch noch eine abgesteckte Version der MPC1000 unter der Bezeichnung AKAI MPC500.

2002 erschien die MPC4000, ausgestattet mit der neuen Z-Sampling-Engine und deutlich komplexer – ein ausgewachsener Studio-Sampler mit allen denkbaren Funktionen. Doch vielen Anwendern war die 4000 zu groß, zu teuer und zu komplex.

Hier setzte 2003 die MPC1000 an: kompakter, günstiger und stärker auf den Kern des MPC-Konzepts fokussiert – die Pads, die Sequencer-Struktur und ein schnelles, praxisorientiertes Arbeiten. Später folgten auf Basis dieser Entwicklung die MPC2500 (2005) mit größerem Gehäuse, CD-Laufwerk und mehr Anschlüssen sowie die MPC5000 (2008), die sogar virtuell-analoge Synthese integriert hatte, allerdings aus vielerlei Gründen bei den Usern nicht besonders gut ankam.

Die MPC1000 ist heute ein beliebtes Gebrauchtgerät, da sie die klassische MPC-Erfahrung in einem handlicheren Format bietet – und mit dem alternativen Betriebssystem JJ OS bis heute einen extrem guten Workflow bietet, dazu später mehr.

Verarbeitung und Aufbau

Wer einen ausführlichen Testbericht zur AKAI MPC1000 lesen möchte, findet diesen HIER auf AMAZONA.de von Christian Pfeil, der 2006 der damals das neue Betriebssystem 2.01 vorgestellt hat. Trotzdem hier nun auch eine kleine Zusammenfassung aller Features:

Die AKAI MPC1000 war 2003 die bislang kompakteste MPC ihrer Generation. Das Gehäuse wirkt robust, das Design in kräftigem Blau war für die Zeit auffällig und modern. Trotz des kleineren Formats sind alle wesentlichen Bedienelemente vorhanden. Die Pads sind etwas kleiner als bei den großen Schwestermodellen, aber nach wie vor anschlagdynamisch und druckempfindlich. Jeder Pad lässt sich mehrfach belegen, sodass man neben Drumsounds auch Menüpunkte, Zahlen oder Buchstaben eingeben kann.

Links befinden sich zwei Q-Link-Fader, die frei zuweisbar sind. Sie steuern Parameter wie Tune, Filter, Layer, Attack und Decay. Rechts liegt die vertraute Master-Section mit vier Drum-Bänken, Track-Mute, Tap-Tempo, Data-Wheel und Cursortasten – alles wie bei den größeren MPCs, nur kompakter.

Das Display ist fest eingebaut, nicht neigbar wie bei der 2000XL oder 4000, aber auch aus verschiedenen Winkeln gut ablesbar.

Die Anschlüsse der AKAI MPC1000

Die Grundausstattung umfasst einen Stereoausgang plus vier Einzelausgänge – ein Feature, das ich bei der MPC One bis heute schmerzlich vermisse. Hinzu kommen je zwei MIDI-Ein- und Ausgänge, für mich die absolute Mindestanforderung, wenn eine Groovebox als Schaltzentrale in einem Setup dienen soll.

Ein echtes Novum war der USB-Port, der den alten SCSI-Anschluss ablöste. In Kombination mit dem CF-Karten-Slot (32 MB bis 2 GB, Typ II) auf der Vorderseite wurde der Datenaustausch damit deutlich komfortabler. Ebenfalls vorne platziert: der Kopfhörerausgang sowie zwei Footswitch-Anschlüsse.

Nicht zu vergessen sind der Stereo-Sampling-Eingang und der koaxiale Digital-Ein- und Ausgang. Ein weiterer Pluspunkt: Sämtliche Audio-Ein- und Ausgänge sind als große 6,3-mm-Klinkenbuchsen ausgeführt – robust und bühnenfreundlich.

Sampling & Speicher der AKAI MPC1000

Die AKAI MPC1000 arbeitet mit 16 Bit/44,1 kHz Sampling. Ab Werk sind 16 MB RAM installiert, erweiterbar auf 128 MB. Einige MB sind bereits mit Werksounds belegt, zusätzlich liegt eine 32 MB CF-Karte mit Kits bei.

Es lassen sich bis zu 24 Programme (Drum-Kits) gleichzeitig laden. Die Polyphonie beträgt 32 Stimmen. Jede Stimme nutzt zwei Filter, wahlweise als Tiefpass, Hochpass oder Bandpass, die sich auch kombinieren lassen. Für die Klangformung stehen Attack, Decay sowie einfache Layer-Optionen zur Verfügung: bis zu vier Samples pro Pad, auch velocity-abhängig.

Das Sample-Editing ist bewusst reduziert: Schneiden, Loopen, Normalisieren – das war’s. Funktionen wie Reverse oder Time-Stretch waren im Original-OS zunächst nicht vorhanden, wurden aber später nachgereicht.

Effektsektion & Routing auf Basis JJ OS2XL

Mit dem alternativen Betriebssystem JJ OS2XL erhält die AKAI MPC1000 eine deutlich erweiterte Effektsektion im Vergleich zum ursprünglichen AKAI-OS. Effekte sind nicht länger nur dekorative Ergänzungen, sondern bieten echtes klangliches Feintuning – inklusive Delay, das später hinzugefügt wurde. Folgende Effekte sind im JJ OS2XL integriert und müssen nicht als optionales FX-Board erworben werden:

Reverb

Delay (BPM-synchronisiert, mit variierbarer Zeit und Feedback)

Chorus

Flanger

Phaser

Tremolo

AutoPan

Grid Effekte / Modulationen

EQ (4-Band)

Kompressor

Diese Auswahl macht JJ OS2XL in Sachen Effekte deutlich vielseitiger als viele Grundversionen des Akai-OS, die kein Delay hatten oder nur sehr rudimentäre Effekte boten. → Delay war einer der am häufigsten nachgefragten Effekte und ist jetzt fester Bestandteil der Effektsektion bei JJ OS Versionen ab 2XL.

Effektrouting der AKAI MPC1000

Beim Routing der Effekte zeigt sich bei JJ OS2XL:

Es gibt Mastereffekte, die auf die Summe oder den Stereo-Ausgang angewendet werden. EQ und Kompressor sind typischerweise Master-Effekte, die das gesamte Mixsignal betreffen.

Daneben kann man bei vielen Programmen in JJ OS2XL Track-Effekte / Pad-Effekte aktivieren, insbesondere wenn man im „FX1“ oder „FX2“ Slot eines Pads bzw. einer Spur arbeitet. Der Effekt „Delay“ oder „Reverb“ lässt sich also nicht nur auf das Gesamtbild legen, sondern auch auf einzelne Tracks bzw. Pads. Das ist wichtig für kreative Produktionen oder Live-Einsatz, wo man z. B. eine Snare oder ein Lead mit Delay oder Reverb separiert behandeln möchte.

Allerdings belasten Effekte auf einzelne Spuren die Auslastung der CPU bei umfangreichen Produktionen zu stark. Abhilfe schafft dann ein Resampling des Grooves mit Effekt und fertig.

Die Qualität der Effekte ist brauchbar – vor allem im Live-Einsatz. Im Studio ist es vermutlich sinnvoll, die einzelnen Spuren in der DAW nochmals durch bessere Effekte zu ersetzen, vor allem gilt das für das Reverb.

Die AKAI MPC1000 in der Praxis

Die AKAI MPC1000 überzeugt durch das, was die Serie groß machte: tightes Timing, direkte Pads und ein klarer Sequencer-Workflow.

Sequencer: 99 Sequenzen, jeweils bis zu 64 Tracks. Im Song-Modus lassen sich bis zu 250 Sequenzen aneinanderreihen.

Pads: Das Herzstück. Mit ihnen triggert man nicht nur Drums, sondern auch Sequenzen, kann Spuren muten/solo schalten oder die Funktion „16 Levels“ nutzen. Dabei wird ein Sample über alle Pads verteilt, z. B. mit unterschiedlichen Velocity-Werten oder Tonhöhen – perfekt für HiHat-Läufe oder melodische Lines.

Performance: Die MPC1000 ist ein Live-Monster. Tightes Timing, schnelle Bedienung und die Möglichkeit, spontane Änderungen über die Pads vorzunehmen, machen sie bis heute einzigartig.

JJ OS – das inoffizielle Betriebssystem

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der AKAI MPC1000 ist das JJ OS.

Das originale Akai-Betriebssystem der MPC1000 wurde mehrfach aktualisiert – das letzte offizielle Update war Version 2.13 (2008). Doch viele Nutzer störten sich an fehlenden Funktionen und Bugs.

Hier kam ein japanischer Entwickler ins Spiel, der unter dem Pseudonym JJ (angeblich ein ehemaliger Akai-Programmierer) begann, ein alternatives Betriebssystem zu entwickeln. Das JJ OS wurde schnell populär, weil es die MPC1000 (und später auch die AKAI MPC2500) enorm erweiterte:

Erweiterte Sequencer-Funktionen (Grid-Editing

Mehr Quantisierungsoptionen, Non-Destructive-Editing)

Zusätzliche Sample-Editing-Tools (Reverse, Time-Stretch, Pitch-Shift, Slice-Funktionen für Loops)

Verbesserte Effektsteuerung und Modulation

Erweiterte MIDI-Implementierung

Verbesserte Stabilität gegenüber dem Akai-OS

Es existieren mehrere Versionen: JJ OS Free, JJ OS1, JJ OS2 und JJ OS2XL – jede mit unterschiedlichem Funktionsumfang und Preis (die höheren Versionen waren kostenpflichtig). Besonders das JJ OS2XL gilt unter vielen Usern als das „ultimative“ MPC1000-System, das aus der kleinen MPC ein fast professionelles Produktionsstudio macht.

Noch heute ist das JJ OS ein Grund, warum die MPC1000 gebraucht so beliebt ist. Mit ihm bleibt die Maschine modern und konkurrenzfähig. Am besten unsere beiden Testberichte dazu lesen:

Leider haben wir zum zum JJ OS2XL nie eine Test verfassen lassen, aber vielleicht findet sich unter unseren Lesern ein Besitzer dieser Version, der uns einen Leserbeitrag dazu schreibt – das wäre großartig!

AKAI MPC1000 im Vergleich zu modernen MPCs

Die modernen Akai-MPCs wie MPC One oder MPC Live tragen zwar den traditionsreichen Namen, sind im Kern aber eher als in Hardware gegossene DAWs zu verstehen.

Folgendes mag Old-School klingen, aber ich persönlich schätze meine AKAI MPC60 über alles – gerade weil sie nicht mit Funktionen überladen ist, sondern sich auf das Wesentliche konzentriert: die effektive und schnelle Produktion von Beats und Grooves, ohne Presets, ohne vorgefertigte Loops und ohne Groove-Baukästen.

Genau dieses reduzierte Konzept lebt auch in der MPC1000 weiter – kompakt, praxisnah und gegenüber den Vorgängern, mit sinnvollen Erweiterungen, ohne überfrachtet zu wirken. Dank JJ OS ist sie für Produzenten beat-orientierter Musik bis heute beliebt, besonders im Live-Einsatz. Da die MPC1000 damals ein echter Verkaufsschlager war, ist sie zudem noch häufig auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen. Eine Alternative ist die größere MPC2500, die mit demselben Betriebssystem arbeitet, intern nahezu identisch aufgebaut ist, aber mit einer erweiterten Bedienoberfläche einen komfortableren Zugriff auf alle Funktionen bietet.

Die AKAI MPC1000 auf YouTube

Als erstes Video ein Audiodemo:

Und hier noch ein umfangreicher Workshop zum JJ OS2XL