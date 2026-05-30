Vintage-Sound heute: Kaufberatung Hammond-Klone

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Der Sound der guten alten Hammond-Orgel ist von den 1950er-Jahren bis heute präsent. Nicht nur in den verschiedensten Aufnahmen von Jimmy Smith bis zu Michael Kiwanuka, sondern auch in so gut wie allen Workstations und Keyboards. Waren es in den 1990ern nur Samples, die hier das Klangfutter lieferten, sind es heutzutage fast ausnahmslos nur mehr Physical-Modeling-Lösungen, die den Sound einer Hammond mit all ihren Facetten nachbilden. Dieser Artikel soll euch eine kleine Übersicht über einige Hammond-Klone und ein paar Tipps zum Kaufentscheid geben.

Kaufberatung Hammond-Klone

Ein Klon beim Jazzfestival?!?

Ich werde nie vergessen, wie ich reagiert hatte, als ich den Saal in Burghausen betreten hatte, um mir beim gleichnamigen Jazzfestival ein Konzert von Joey de Francesco (R.I.P) anzuhören. Denn ich konnte es nicht fassen, bei einem der größten Hammond-Heroes der Welt auf der Bühne keine echte Hammond, sondern einen Hammond-Klon, eine KeyB Duo, zu sehen. Am liebsten wollte ich vor lauter Enttäuschung gleich wieder gehen. Zu meinen Freunden sagte ich noch: „Was ist denn das für eine Kasperlorgel.“

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Doch als das Konzert begann, wurde ich eines Besseren belehrt. Zuerst einmal, dass es egal ist, mit welcher Orgel Meister Joey de Francesco spielt – er wird immer gleich klingen, weil er es nun einmal in den Fingern hat, und zum anderen, dass die KeyB einen verdammt guten Sound hat. De Francesco hat sogar ohne Leslie gespielt und nur die interne Simulation verwendet. Dazu muss gesagt werden, dass er auf der Bühne zwei große Monitore hatte, um den Leslie-Effekt bzw. die Simulation in Stereo genießen zu können.

Ich habe schon viele Hammond-Klone gespielt und musste feststellen, dass der Sound in Mono über eine Monitorbox oft eine Zumutung ist. Vielleicht hat man sich auch nur früher mehr darum gekümmert, ob ein Sound auch in Mono gut klingt – meiner Erfahrung nach macht man es heute nicht mehr.

Tastenkontakte – braucht man die?

Erst seit einigen Jahren beginnen die Hersteller auch damit, die Tastenkontakte nachzubilden. Was ursprünglich sogar als Schwäche gesehen wurde, wird nun aufwendig simuliert. Für alle Nicht-Hammond-Kenner: Bei einer echten Hammond setzten alle gezogenen Zugriegel erst nach der Reihe ein, wenn man die Taste ganz langsam drückt. Das macht man zwar eigentlich nicht – aber so kann man es am besten erklären.

Sobald man perkussiv spielt und die Tasten nicht ganz durchdrückt werden, erklingen auch nicht alle Zugriegel.

Wer braucht das? Natürlich jemand, der wirklich einen Ersatz für seine echte Hammond sucht bzw. eine Hammond als zentrales Instrument verwendet. Alle anderen eher nicht.

Braucht es ein echtes Leslie?

Jein! Wer Musik macht, in der die Hammond eine zentrale Rolle spielt, wird auch beim besten Klon noch ein echtes Leslie auf die Bühne stellen. Der Sound eines 122er- oder 147er-Leslie vermittelt dem Spieler einfach ein wahnsinnig gutes Feeling! Der 15-Zoll-Lautsprecher für den Bass erzeugt Druck und der Hochtontreiber mit dem rotierendem Horn erzeugt Gänsehaut-Feeling.

Ich würde sogar soweit gehen zu sagen: Bei einem echten Leslie klingt jeder Klon ausgezeichnet. Für den Zuhörer wurde bei einfach gehaltenen Akkorden beispielsweise ein Yamaha DX7 als Hammond durchgehen.

Viscount Legend

Der italienische Hersteller Viscount übernahm 2016 die vorher erwähnte KeyB Orgel. Der amerikanische Organist Joey de Francesco war bis zu seinem Tod das Aushängeschild und auch der Namensgeber für eine Variante der Viscount Orgeln. Viscount stellt unter anderem auch Orgeln für den sakralen Bereich her.

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Viscount bietet Hammond-Klone in verschiedenen Größen und Ausstattungen an. Bei der großen Palette kann man wirklich leicht die Übersicht verlieren. Für reine Hammond-Sound-Anwendungen eignen sich die Modelle Viscount Legend, Viscount Legend Live und Viscount Legend Soul. Das Soul-Modell ist die aktuelle Variante und simuliert die neun Tastenkontakte einer echten Hammond. Sie kommt von allen Viscount-Modellen optisch einer B-3 am nächsten und ist auch die teuerste im Fuhrpark. Als Klangerzeugung verwenden alle die Tonewheel-Modeling-Technology (TMT).

Wer es einfach möchte, greift zur Legend bzw. zur Legend Live. Die Live-Variante verzichtet auf die farblich invertierten Tasten, die als Presets fungieren und ist deshalb etwas schmaler, kleiner und preiswerter. Es gibt sie auch als einmanualige Ausgabe (Viscount Legend Solo). Ein Joey de Francesco Signature-Modell in Schwarz gibt es auch.

Die Viscount Hammond-Klone haben alles, was eine Hammond braucht – unter anderem auch zwei Zugriegel-Sets für jedes Manual und natürlich einen 11-Pol-Anschluss für ein echtes Leslie.

Aktuell sehe ich Simon Osleder oft eine Viscount spielen. Sie klingt bei ihm ausgezeichnet.

Von Viscount gibt es auch Ständer, Bank und Pedale für die Orgel. Die Pedale sind im Vergleich zu manch anderem Hersteller ein richtiges Schnäppchen. Die vollen zwei Oktaven braucht man beim Spielen einer Hammond eigentlich nicht. Viscount bietet hier ein 18 Tasten-Pedal mit Schweller für ca. 1.250,- Euro an. Will man einen anderen Schweller verwenden, muss man allerdings handwerklich tätig werden. Preislich ist das Pedal jedenfalls konkurrenzlos und von der Qualität her 1a.

Hammond XK-5 und Hammond XK-7

Der japanische Hersteller Hammond-Suzuki orientiert sich mit diesen beiden Modellen auf jeden Fall optisch an den alten Hammond Varianten wie B-3, C-3 oder A-100. Sie alle sind in Holzoptik gehalten. Die XK-7 ist die aktuelle Variante, die XK-5 gibt es schon etwas länger. Beide haben auch spezielle Tastaturen, die die Tastenkontakte einer echten Hammond nachbilden. Die XK-5 hat drei und die XK-7 sechs Kontakte. Beide gibt es als ein- und zweimanualige Varianten, sie lassen sich durch Zukauf von Sitzbank, Ständer, Notenpult und Leslie zu einer vollständigen B-3 erweitern. Preislich sind wir dann allerdings bei ca. 15.000,- Euro (Hammond XK-7). Sie ist somit die teuerste Variante der hier vorgestellten Orgeln.

Vom Sound her spielen beide in der Oberliga. Es gibt zig Möglichkeiten, um den Sound an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Leider gibt es die beiden XK nur in der großen Variante mit 73 Tasten (unterste Oktave invertiert). Die XK-7 besitzt auch ein großes OLED-Farbdisplay.

Als Klangerzeugung gibt Hammond Suzuki eine neue VEM-Sound-Engine an, die Tonräder sowohl elektrisch als auch mechanisch originalgetreu reproduzieren soll.

Wer es ganz klein und günstig möchte, sollte sich unbedingt das Modell Hammond M-Solo anschauen. Es hat nur vier Oktaven und ein Zugriegel-Set, allerdings auch kein Gewicht und keine Größe und klingt nach Hammond. Wer nur eine Orgel als zweites Keyboard sucht, dem reichen womöglich vier Oktaven vollkommen aus.

Uhl Instruments X5-1 CAM und X5-2 CAM

Wolfgang Uhl verwendet für seine in Deutschland gebauten Orgeln die von Carsten Mayer entwickelte HX-3 Plattform. Die Orgel gibt es als ein- und als zweimanualige Variante. Preislich ist sie im oberen Mittelfeld angesiedelt. Auch sie bietet alles, was eine Hammond braucht, jedoch nur einen Zugriegelsatz pro Manual und keine speziellen Hammond-Tastenkontakte.

Als Erweiterung für die Uhl Hammond-Klone gibt es auch ein kleines Basspedal.

Clavia Nord Organ 3

Der schwedische Hersteller Clavia bringt mit der Nord Organ 3 die nun vierte Generation eines Hammond-Klons auf den Markt. Zum ersten Mal gibt auch bei Clavia Tastenkontakte (drei). Wie alle Clavia Produkte ist auch die Orgel in Rot gehalten. Für jedes Manual gibt es zwei Zugriegelsätze. Als Besonderheit haben die Zugriegel auch LEDs, damit man sehen kann, wie die Registrierung aussieht, die man aufgerufen hat.

Die Orgel ist leicht und kompakt, hat einen 11-Pol-Anschluss und lässt sich mit einem Ständer und einem Basspedal erweitern. Dieses Basspedal ist eine Eigenkreation von Clavia und entspricht irgendwie einer Mischung aus Stummel- und Vollpedal. Preislich hat Clavia mit der Nord Organ 3 die 3.500 Euro,- Marke überschritten.

Clavia Nord Electro, Yamaha YC-61, Hammond SK

Sehr oft braucht man in seinem Setup ja einfach nur einen vernünftigen Hammond-Sound, möchte aber keine eigene Orgel bzw. kein eigenes Keyboard dafür einsetzen. Ich spiele immer mit einem Clavia Nord Stage 3 Compact und bin mit dem Orgelsound einigermaßen zufrieden. Zugriegel hat das Teil auch. Leider klingt die Orgel in Mono nach meinem Geschmack miserabel.

Für die kleinere Geldtasche gibt es von Clavia den Nord Electro, mittlerweile als Nord Electro 7. Dieser bietet auch eine Waterfall-Tastatur mit Hammond-Feeling (ohne Tastenkontakte) und Zugriegel. Von Yamaha gib es das YC-61 Stage-Keyboard mit Waterfall-Tastatur und Zugriegel mit LEDs.

Von Hammond selbst gibt es die SK-Serie, die bei knapp 2.200,- Euro beginnt und mit verschiedenen Tastaturen erhältlich ist (61, 73 und 2-manualig).

Allen hier zum Schluss genannten Geräten gemeinsam ist, dass sie außer Hammond-Sounds auch noch über viele andere Sounds verfügen.