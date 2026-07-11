Die ultimative Übersicht über alle Module der Roland MKS Serie.

In der Hochblüte des MIDI-Zeitalters tauchten sie in den hiesigen Musikalienhandlungen auf – die Roland MKS-Rack-Module. Mit einer einzigen Tastatur einen Turm an Klangerzeugern zu spielen, das war damals oft der Wunschtraum vieler Musiker und Musikerinnen. Fast jeder Hersteller hat ab Mitte der Achtzigerjahre zu seinem neuesten Synthesizer auch ein Rack-Modul auf den Markt gebracht. Doch nur Roland hat diese designmäßig in einer richtigen Serie in den Ring geworfen: Nicht nur das Design der Geräte dieser Reihe war ähnlich, sondern auch die Bezeichnung: Roland MKS. Nur die Zahl nach dem Kürzel MKS änderte sich. Das ist die ultimative Roland MKS Story.

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Vintage Soundmodule: Die Roland MKS Story

Übersicht

Mir ist keine offizielle von Roland veröffentlichte Bedeutung der Abkürzung „MKS“ bekannt. Es könnte MIDI Keyboard Synthesizer oder auch MIDI Keyboard System heißen. Roland hat ja auch MIDI-Masterkeyboards auf den Markt gebracht, die auf das Kürzel MKB gehört haben. Mit MKB wird dann wohl MasterKeyBoard gemeint sein.

Allen MKS-Geräten gemeinsam ist eine schwarze Frontblende, daneben der Schriftzug mit dem weißen und dem blauen Rechteck und der rechteckige, sehr große Ein- und Ausschalter.

Die früheren Geräte haben kleine, graue Taster, die sich vom Gehäuse abheben, die späteren waren schwarz, die in einer Reihe plan daherkommen. Diese verursachen jedoch nach einer gewissen Lebenszeit leider schneller Probleme.

Die Reihe umfasst:

Roland MKS-7 (1985)

Roland MKS-10 (1984)

Roland MKS-20 (1986)

Roland MKS-30 (1984)

Roland MKS-50 (1986)

Roland MKS-70 (1986)

Roland MKS-80 (1984)

Roland MKS-100 (1986)

Leider habe ich nirgends ein Foto gefunden, auf dem jemand alle Module aufeinander gestellt hat. Hat jemand von euch eines? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dieses Foto zukommen lassen könntet. Ich würde es mit eurer Genehmigung in diesen Bericht einfügen. Ich selbst wollte einmal den ganzen Turm in Angriff nehmen, habe es aber dann doch gelassen. Ich sah für ein paar Geräte dieser Serie einfach keine Notwendigkeit. Aber cool aussehen würden der Turm schon.

Ich besitze MKS-20, 50 und 70, die würde ich nie und nimmer hergeben. Teils weil sie einen einzigartigen Sound haben (MKS-20) und teils, weil sie ein Tastaturgerät ersetzen, für das ich einfach keinen Platz mehr habe (MKS-50 und 70). So, nun geht’s aber los mit Startnummer 1.

Roland MKS-7 Super Quartett

Das MKS-7 ist ein multitimbrales Soundmodul, das aus einem Juno-106 und einer TR-707 besteht. Quartett deswegen, weil es vier Sektionen gibt: Melody, Chord, Bass, Rhythm. Quasi ein Selbstbau-Entertainer-Soundmodul (Achtung! Scherz!). Der PCM-Rhythmus-Part liefert 11 verschiedene Samples, also etwas weniger als die TR-707.

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Die Stimmenverteilung der Synthesizer-Sektion sieht so aus: Bass 1, Chord 4, Melody 2. Es gibt auch einen Whole-Modus, der dann nur aus der Chord-Sektion besteht, jedoch 6-stimmig ist (quasi wie ein Juno-106). Der Aufbau einer Stimme ist gleich wie beim Juno-106. Nur für den Bass gibt es keinen Chorus. So, das war die Sonnenseite.

Nun zur Schattenseite. Die Sounds sind am Gerät nicht editierbar. Das MKS-7 war als Preset-Gerät gedacht. Die Sounds lassen sich allerdings über Sys-Ex mit einem Juno-106 oder einem kompatiblen Hard- bzw. Software-Editor bearbeiten, jedoch gibt es keine User-Speicher am Gerät selbst. Als Besitzer eines Juno-60 und einer TR-707 hat mich dieses Modul somit nie gereizt.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 1000 – 1400 Euro

Roland MKS-10 Planet-P

Hierbei handelt es sich um ein 16-stimmiges Soundmodul mit analoger Klangerzeugung, das über acht Preset-Sounds verfügt: 2x Piano, 2x E-Piano, 2x Clavi und 2x Harpsichord. Wie im legendären Roland Jupiter-8 oder auch im Juno-60 kommen die IR3109 VCF-Chips von Roland zum Einsatz. Es gibt zwei Effekte: Chorus oder Flanger und Tremolo. Editieren kann man nichts (es gibt global einen Brillanz-Regler). Das Soundmodul verfügt über eine MIDI-Schnittstelle.

Durch die Ähnlichkeit zu anderen Roland Synthesizern aus dieser Zeit kann man die Preset-Sounds sicher mit jedem Juno-60 oder JX-3P genauso erstellen. Jedoch haben diese keinen Flanger und kein Tremolo. So gesehen ist das MKS-10 sicher nur etwas für Sammler.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 250 – 400 Euro

Roland MKS-20

Anders sieht es beim 1986 erschienen MKS-20 aus. Auch dieses ist ein Piano-Soundmodul, jedoch verwendet es die von Roland entwickelte SA-Synthese (Structured Adaptive Synthesis). Diese arbeitet nicht mit Samples, sondern ist eine Art Frühzeit-Physical-Modeling. Beim Spielen erzeugt das 16-stimmige MKS-20 den Sound in Echtzeit.

Das MKS-20 ist die Rack-Variante des RD-1000 Pianos, das man öfter in alten Elton-John-Videos sieht. Es gibt 8 Sounds: 3x Piano, Harpsichord, Clavi, Vibraphone, 2x E-Piano. Die Sounds sind extrem prägnant und durchsetzungsfähig. Für eine Beethoven-Sonate sind sie allerdings unbrauchbar, weil sie einfach zu wenig nach einem akustischen Piano klingen. Sie klingen eher nach einem Yamaha CP-70.

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Bis heute ist das MKS-20 ein gefragtes Soundmodul. Allerdings gibt es mehr Software- bzw. Plug-in-Lösungen wie z. B. Spectrasonics Keyscape (gesampeltes MKS-20) oder RdPiano (Emulation der SA-Synthese). Ich besitze das Original und bin vom Sound einfach begeistert. Der Chorus klingt außerdem unglaublich fett, das Tremolo klingt ausgezeichnet.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 300 – 500 Euro

Roland MKS-30 Planet-S

Das Roland MKS-30 ist die 19“-Rack-Version des JX-3P und besitzt die exakt gleiche Klangerzeugung mit den gleichen Parametern. Es gibt nur folgende Unterschiede zwischen MKS-30 und JX-3P: 64 statt 32 Speicherplätze, erweiterte MIDI-Funktionen, reagiert auf Velocity und Aftertouch, kein Stepsequencer.

Der JX-3P bietet mit seinen beiden Oszillatoren und Oszillator-Synchronisation mehr Möglichkeiten als z.B. ein Juno-106. Trotzdem ist und bleibt er am Gebrauchtmarkt deutlich unter den älteren Roland Synthesizern der Juno-Serie. Klingt komisch, ist aber so.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 800 – 1200 Euro

Roland MKS-50

Das MKS-50 ist die Rack-Version des Alpha Juno-1 bzw. Alpha Juno-2. Die Klangerzeugung ist identisch, das MKS-50 besitzt allerdings zusätzlich 128 Performance-Patches, deren wirkliche Notwendigkeit sich mir allerdings nie erschlossen hat. Außerdem gibt es 16 Speicher für die Akkord-Memory-Funktion. Die Junos haben hier nur eine.

Wer den Sounds eines Alpha Juno 1 bzw. 2 Synthesizers haben möchte und keinen Platz hat, dem kann ich dieses Modul nur empfehlen. Preislich ist es allerdings nicht günstiger als die Tastaturversionen.

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Ich bin ein großer Fan des Alpha-Juno-Sounds. Die Schweizer Firma TAL Software bietet mit dem TAL-Pha eine Software-Emulation des MKS-50 an.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 450 – 700 Euro

Roland MKS-70 Super JX

Das Roland MKS-70 Super JX ist die Rack-Version des Roland JX-10 Super JX Synthesizers. Dieser Synthesizer besteht aus zwei kompletten JX-8P Synthesizern in einem Gehäuse. Man hat also entweder einen 12-stimmigen oder zwei 6-stimmige Analogsynthesizer in einem 19“-Zoll-Gehäuse.

Im Gegensatz zum MKS-30 bietet das MKS-70 abgesehen von der doppelten Stimmenzahl und der Split- und Layer-Möglichkeiten (bitimbral) auch zwei statt einer Hüllkurve, Velocity-Überblendung zwischen Sounds und einen Delay- bzw. Chase-Effekt. Dafür besitzt das MKS-70 nicht mehr das alte Roland IR3R05 Filterchip. Es kann also vom Klang her einen MKS-30 sicher nicht ersetzen, von den Möglichkeiten der Klanggestaltung allerdings hat es die Nase sehr weit vorne.

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Für das MKS-70 gibt es das beliebte Vecoven-Upgrade, welches den Synthesizer um zusätzliche Funktionen erweitert.

Das MKS-70 ist nicht einfach zu bedienen, es klingt allerdings extrem fett, hat wunderbare Brass- und String-Sounds und ist einfach eine super Maschine.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 1200 – 1800 Euro

Roland MKS-80

Das Roland MKS-80 ist die Rack-Version des legendären Roland Jupiter-8. Was!?!?!? Was schreibt der Kreimer da!!! So ein Schwachsinn!! Ätsch – war nur Spaß! Es ist nicht die Rack-Version des Jupiter-8 (sonst hätte ich schon längst einen), sondern es ist einfach dem Jupiter-8 sehr ähnlich.

Es gibt zwei Varianten: Rev 3/4 mit dem gleichen Filterchip wie beim Jupiter-8 und Rev 5 mit dem Filterchip des MKS-70. Beim Unisono-Modus ist das MKS-80 dem Jupiter-8 deutlich unterlegen, da man die Stimmen nicht auf die beiden Ausgänge unterschiedlich verteilen kann.

Vom Sound her kann es dem Jupiter-8 einfach nicht das Wasser reichen. Trotzdem ist es sicher der aufwändigste Synthesizer mit den meisten Klangmöglichkeiten der MKS-Serie.

Ich glaube, hätte man eine Rack-Version des Jupiter-8 gemacht, dann hätte diese statt zwei Höheneinheiten eher sechs oder noch mehr.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 2300 – 3500 Euro

Roland MKS-100

Last but not least – der MKS-100 Sampler. Dieser 12-Bit-Sampler ist die Rack-Version des Roland S-10. Er ist 8-stimmig und kann entweder mit 15 oder 39 kHz sampeln. Er ist 4-fach multitimbral. Mit seinen 256 kB RAM kann er bei 15 kHz knapp 9 Sekunden sampeln.

Die Möglichkeit der Nachbearbeitung sind sehr einfach, diese können nicht mit späteren Produkten von AKAI, EMU oder auch den eigenen Roland Produkten mithalten. Der Sampler ist meiner Meinung nach nur etwas für Sammler.

Gebrauchtpreis Stand 2026: 200 – 350 Euro