Vintage-Workstation: Fairlight CMI III (1985) MFX2 System (1992)

Vintage-Monster-Workstation Fairlight CMI III

Heute spricht (fast) jeder nur noch über den legendären Fairlight CMI IIx, der ab 1983 – dank Produktionen von Künstlern wie Peter Gabriel oder Art of Noise (um nur zwei von vielen zu nennen) – weltberühmt wurde. Der hier vorgestellte Nachfolger, der Fairlight CMI III bzw. MFX2, konnte an diesen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Durch Zufall erfuhr ich, dass Michael Mäurer – ein langjähriger Bekannter aus der MI- und Musikbranche – über ein restauriertes Modell dieses seltenen Instruments verfügen soll. Der Kontakt war schnell hergestellt. Da ich selbst kein ausgewiesener Kenner der Fairlight-Serie bin, haben wir den heutigen Vintage-Report deshalb als Tech-Interview mit Michael gestaltet. Viel Spaß damit!

Peter:

Lieber Michael, hier neben uns steht ein komplettes Fairlight CMI III bzw. MFX2 System. Das ist schon sehr imposant mit dem Rack, dem Controller und der gewichteten Tastatur. Wie bist du denn da rangekommen?

Michael:

Das ist eine längere Geschichte. In das Thema Fairlight bin ich reingerutscht als ich 1999 meine bis dahin zusammengesparten Geräte mit einem Freund zusammengeworfen habe für ein gemeinsames Studio. Er hatte damals einen Fairlight CMI III in der Grundkonfiguration mit 8 Stimmen, 4 MB RAM, 60 MB Tapestreamer und 60 MB HDD. Damit hatte er 1989 RiFiFis „Dr. Acid & Mr. House“ produziert und auch u. a. mit den Krupps zusammengearbeitet. In dem Studio hatten wir dann einen Atari ST mit Cubase und halt auch den Fairlight als Sequencer/DAW. Durch ihn bin ich um die Jahrtausendwende an einen im weiteren Verlauf sehr guten Freund von mir gekommen, welcher Ende der 80er auch mal einige Zeit den Fairlight Vertrieb in Deutschland innehatte.

Dieser hatte dann bei sich den MFX2 stehen, welcher jetzt bei mir steht. Im Laufe der Zeit habe ich ihm geholfen, noch 2 weitere MFX2 zu beschaffen, eine weitere Rack-Version und eine Version im üblichen Gehäuse. Leider ist er dann vor 2 Jahren gestorben und ich habe dem Erben, einem guten Freund von mir, geholfen, die Gerätschaften im Studio zu katalogisieren und zu verkaufen. Dabei habe ich auch weil ich einer der wenigen in Deutschland bin, die sich damit etwas auskennen, die beiden anderen MFX2 gecheckt, mit SCSI2SD und dem neuesten Betriebssystem versehen und auch dann Käufern vorgeführt. Als Dank und weil sie zu dem Zeitpunkt nicht richtig funktionierte, durfte ich dann die dritte Maschine behalten.

Das Fairlight CMI III System im Studio

Peter:

Funktioniert das System denn jetzt einwandfrei?

Michael:

Soweit ja. Das System hatte ein Problem beim Booten, dem bin ich aber auf die Schliche gekommen. Das System bootete, wenn es kalt war bis fast kurz vor Schluss und fiel dann wieder in die OS9 Shell zurück mit einer Fehlermeldung. Leider konnte mir weder in den Fairlight CMI Facebook Gruppen noch Peter Wielk in Sydney bei dem Fehlercode helfen. Ich hatte nach einiger Zeit vermutet, dass der Fehler entweder ein Kontaktproblem oder ein Problem mit der Karte mit dem Betriebssystemspeicher sein konnte, da einmal beim Booten Memory-Errors angezeigt wurden. Leider kommt man halt sehr schwer mal schnell an eine Ersatzkarte, um das auszuprobieren. Interessanterweise konnte ich das Problem lösen, indem ich die Karte mit dem Betriebssystemspeicher einmal rausgenommen, die Kontakte der Elkos nachgelötet, die Kontakte gereinigt und dann wieder eingesteckt habe. Da hatte ich dann doch etwas Glück. Ansonsten versuche ich grad noch rauszufinden, warum das kleine Display rechts am Keyboard nicht den aktuell aktiven Sound anzeigt, entweder ist das in der allerletzten Version vom Betriebssystem nicht mehr hinterlegt (weil die 11.40+ eine Modifikation von einem Fairlight Enthusiasten, der mal am Kernforschungszentrum Jülich gearbeitet hat) oder da gibt’s auch noch einen Fehler in der Kommunikation vom Mainframe zum Keyboard.

Ach und leider ist die Andruckrolle des Tapestreamers defekt, welcher im alten externen Rack verbaut ist, welches auch noch ein 8-Zoll Diskettenlaufwerk und die alte 1 GB SCSI-Platte beinhaltet und bisher habe ich keinen Ersatz gefunden.

Die Möglichkeiten des Fairlight MFX2

Peter:

Was genau beinhaltet diese Workstation – was kann man damit machen?

Michael:

Das System ist ein ein Hybridsystem. Nach den reinen CMI Sampler-Modellen CMI I, CMI II(x) und CMI III fing Fairlight an, mit Harddisk-Recording zu experimentieren, welches dann später zum MFX3 führte, einem 24-Spur Harddisk-Recording-System. Letzteres kam dann viel im Broadcast zum Einsatz. Der MFX2 ist der Vorgänger und kann einerseits 24 Spuren HD-Recording (Aufnahme von 2 gleichzeitig und Wiedergabe von bis zu 16 Spuren gleichzeitig), hat aber auch noch den kompletten CMI / Sampler-Part integriert. Das Einzige, was fehlt, ist die ESP-96k Karte, welche Timestretching im HD-Recorder ermöglicht, vermutlich weil das System hier ein relativ frühes System war, welches eine der ersten MFX2 Software-Revisionen auf der originalen Harddisk hat und Timestretching erst später kam.

Die Spezfikationen dieses Systems sind folgendermaßen:

16 Voices mit XLR-Einzelouts (8 Stimmkarten letzte Revision 2.4A mit je 2 Stimmen)

32 MB Sample RAM (auf einer vor einiger Zeit von einem aus der Community neu entwickelten Karte. Vorher gab es nur bis zu 14 MB RAM, 7 Karten à 2 MB , die maximal in das Gehäuse passten. 32 MB sind auch das Maximum, was möglich ist)

Output Router: Hier können die 16 einzelnen Stimmen dynamisch auf 24 Ausgänge geroutet werden, so dass man z. B. auch ein Pad mit 5 Stimmen auf einen einzelnen Ausgang legen kann. Dieses wäre sonst auf 5 XLR-Outputs verteilt, da jeder XLR-Ausgang immer nur einen Sound wiedergeben kann.

Sample Input Karte mit 2 analogen Inputs und AES Input/Output.

3x MIDI In, 4x MIDI Out

SMPTE-Karte zur Synchronisation mit anderem Equipment/DAWs

4 MB System RAM (maximale Ausbaustufe).

Software-Revision 11.40+

SCSI2SD Karte mit einer 16 GB Micro-SD mit 4 Partitionen je 4 GB (SCSI ID0: System plus Fairlight Library, ID2: für HD-Recording, ID4: Sound Library von Rev. 9.34, ID6: leer für zukünftige Sounds)

Externer Video-Adapter auf VGA (Output Signal ist 512 x 512 Pixel)

MFX2 Alpha-Keyboard mit Maus

Masterkeyboard mit 72 gewichteten Tasten (spezielle Version mit Fatar-Keybed)

Zusätzlich habe ich auch noch das originale CMI III Alpha-Keyboard mit dem Griffel

In erster Linie kann man damit sampeln, dabei kann man pro Instrument/Voice bis zu 63 unterschiedliche Samples/Subvoices auf der Tastatur verteilen. Diese können innerhalb des Instruments auch mit unterschiedlichen Parametern (Attack, Release, Filter etc.) versehen werden. Man kann Subvoices auch aus selbst „gezeichneten“ bzw. generierten Wellenformen erstellen.

Diese Voices können in einem sogenannten System-File, ähnlich einem Multiprogramm beim Synthesizer, abgespeichert werden. Dabei muss aber auch jede Voice vorher einzeln abgespeichert worden sein, weil das System-File nur die Information enthält, welche Voice eingeladen und welchem Kanal zugewiesen werden muss, die Polyphonie und den physikalischen Output jeder Voice am Output-Router.

Dann kann man den Fairlight als Sequencer nutzen. Hierbei gibt es einerseits die RS (Realtime Sequencer) Page mit 16 Tracks, welche einerseits interne Sounds sein können oder auch externe via MIDI. In den neueren Revisionen gabs zusätzlich noch CAPS, einen etwas aufgebohrten Sequencer, welcher bis zu 40 unterschiedliche polyphone Parts plus 80 Controller verwalten konnte. Leider habe ich es noch nicht geschafft, mich in CAPS einzuarbeiten.

Und dann gab es einen Disk Recorder, welcher zu Anfang nur 2 Tracks (1 Stereo) aufzeichnen und abspielen und später dann 2 Tracks aufnehmen und bis zu 16 Tracks gleichzeitig wiedergeben konnte.

Der Sound des Fairlight CMI III

Peter:

Der Sampler des Vorgängers CMI IIX hat einst Geschichte geschrieben. Jede Menge der kultigen Samples tauchten auf berühmten Produktionen der 80er auf. Sie sind heute noch beliebt, weil eben jener Sampler in allen Bereichen sehr limitiert war, genau das aber zu diesen charakteristischen Klängen geführt hat. Wie verhält sich da der Fairlight III?

Michael:

Der CMI III ist erstmal keine 8 Bit mehr, sondern 16 Bit und klingt dadurch klarer, aber auch druckvoller, da auch die Output-Karten weiterentwickelt wurden. Der CMI II(x) hatte 32 kHz Sample-Rate, der CMI III konnte bis zu 96 kHz sampeln. Er kann auch die Sounds des CMI II konvertieren, so dass die alten Librarys weiterhin genutzt werden können. Somit hat man Zugriff auf all die kultigen und berühmten Sounds.

Peter:

Gab es für den IIIer eine spezielle Library? Wenn ja, wie gut ist die?

Michael:

Alle Fairlights wurden damals mit einer Werks-Library ausgeliefert, nur waren die Festplatten zu der Zeit mit 60 bis maximal 380 MB nicht wirklich groß. Somit gab es Library-Sounds für den CMI III auf 60 MB Tapes. Die Werks-Library für den IIer war sogar noch auf 8-Zoll Disketten, die man immer wechseln musste, da es für das Gerät noch keine Festplatte gab und auch immer noch die System-Diskette im Gerät brauchte. Die kamen erst relativ spät, kurz bevor oder als es den CMI III schon gab. Es gab aber auch für den IIer zusätzliche Librarys, die man kaufen konnte.

Bei den System-Images, die ich habe sind diverse Librarys mit dabei, u. a. die CMI II Library und ein paar von diversen Künstlern. Und wenn man da stöbert, findet man doch den einen oder anderen bekannten Sound. Neulich habe ich den Chor-Sound von „Two tribes“ von Frankie goes to Hollywood gefunden. Und im Terminator 2 Soundtrack gibt es dieses tiefe Sample immer, wenn der T1000 kommt, das ist auch ein Fairlight Werkssound. Eigentlich ein Brass-Sound, der dann 2 Oktaven tiefer abgespielt wird.

Die Librarys waren damals natürlich eine Sensation, die Sounds neu und frisch, so wie der berühmte Orchester-Hit (viel im entstehenden Hip-Hop verwendet) oder der Sarrah-Sound (Art of Noise). Viele User haben sie auch intensiv genutzt und auch heute haben sie immer noch Charme. Klar, vieles davon sind natürliche Instrumente, Streicher, Blasinstrumente etc., weil man damals diese Instrumente noch nicht auf einem Keyboard spielen konnte, aber wie das Terminator-Beispiel zeigt, wenn man damit kreativ arbeitet, bekommt man immer noch spannende und neue Sounds heraus. Und die Sounds klingen immer noch ziemlich gut.

Der Filterklang des Fairlight CMI III

Peter:

Was hat der IIIer denn an Synthese zu bieten? Gibt es analoge Filter oder sind alle Bearbeitungen bereits digital abgebildet worden?

Michael:

Die Filter des CMI III sind digital und klingen definitiv anders als analoge Filter, wenn man genau hinhört, kann man sie raushören. Sie haben ein leichtes Aliasing, was aber wiederum auch Charme hat. Trotzdem können sie gut zupacken.

Ansonsten kann man wie beim IIer auch eigene Wellenformen „malen“, diese dann miteinander mergen, resynthetisieren etc. Aber soweit bin ich auch noch nicht, da arbeite ich mich momentan auch noch ein.

Peter

Ich kannte ein Synchronstudio, das alle seine Arbeitsplätze mit dem Fairlight ausgestattet hat, letztendlich aber zu spät erkannt haben, dass diese gewaltige Investition in eine Sackgasse führte, schließlich war die Übermacht der DAWs nicht mehr zu stoppen. Wie war das in der Music-Producing-Ecke? Hatte der Fairlight III überhaupt noch eine Chance?

Michael:

Das dürften dann MFX3+ Maschinen gewesen sein, die reinen Harddisk-Recorder. Das waren natürlich relative „Insel-Lösungen“, auch wenn die Maschinen schon per FTP mit einem Netzwerk kommunizieren konnten, um Files auszutauschen. Und sie waren wahnsinnig schnell. Ich habe hier selber auch noch einen MFX3+ aus dem Erbe von meinem Freund, welcher auch soweit funktioniert. Weil jede Funktion eine eigene Taste auf der Remote hatte, konnte man wahnsinnig schnell damit arbeiten, das hat Fairlight ja dann in ihren DREAM Maschinen fortgeführt. Aber es waren halt „nur“ digitale Bandmaschinen. Die DAWs konnten dann irgendwann auch Video mit integrieren, so dass man nur noch eine Maschine brauchte, um Vertonungen zu realisieren.

Die Fairlights waren natürlich für den Normalsterblichen viel zu teuer. Wenn man überlegt, dass man 1987 für einen CMI III in der Basisausstattung mit 8 Voices, 4 MB RAM, 60 MB Tape Streamer und 60 MB HDD knapp 145.000 D-Mark zahlen musste, war man schon in der Zwickmühle, ob man sich ein Haus oder einen Fairlight kauft. Kein Wunder, dass auch weltweit insgesamt nur knapp 300 Fairlight CMI inklusive CMI I und CMI II(x) verkauft wurden. Von der Rack-Variante, wie sie hier steht, gibt es weltweit maximal 10 Stück und dann in der vollen Ausstattung als MFX2 angeblich nur 4.

Mitte der 80er tauchten dann die ersten „günstigeren“ Sampler auf und als dann auch das erste Workstation-Keyboard Korg M-1 mit integriertem Sequencer rauskam, waren all die Vorteile, die ein Fairlight mit sich brachte, dahin. Dazu kamen dann noch Yamahas DX-7 und Rolands D-50, welche dann genauso die Musikproduktion revolutionierten wie vorher Fairlight und Synclavier durch ihre neuen Sounds und den vergleichsweisen sehr günstigen Preis, womit sie zur „Massenware“ wurden. Zusätzlich erschienen die ersten „modernen“ Sequencer und DAWs auf Atari ST und Commodore C64, welche einfacher zu bedienen waren und wesentlich mehr leisten konnten, auch zu einem Bruchteil des Preises.

Peter:

Nutzt du den Fairlight III noch in irgendeiner Weise – und erzähl doch mal, was genau du mit deinem Service anbietest?

Michael:

Ich biete generell folgende Dienstleistungen an: Musikproduktion, Mixing, Mastering (auch Stem-Mastering), Remixing, Live-Mixing FOH/Monitor, auf Wunsch mit meinem eigenem Wave LV1 Mixing System, Live-Recording und Studioplanung mit Raumakustik

Ich war auch mal 1 Jahr lang als Tourmanager und Soundengineer für und mit Paul van Dyk unterwegs, somit biete ich meine Dienste auch in diesem Bereich an.

Was den Fairlight angeht: Da ich erst seit Kurzem intensiver mit dem System arbeiten kann, bin ich immer noch dabei, mich in alle Funktionen reinzufuchsen. Von früher kannte ich halt noch, wie man sampelt, Voices erstellt, wie man mit dem Sequencer umgeht, aber so richtig tief konnte ich nicht in die Materie eintauchen. Aber in meinen Produktionen versuche ich auch immer wieder zu schauen, welche Sounds ich auf dem CMI rausholen kann, die spannend sein könnten. Dabei nutze ich ihn halt wie einen externen Synth oder Sampler. Manchmal macht es auch Spaß, eine Sequenz mit dem internen Sequencer laufen zu lassen, da dieser irgendwie einen eigenen Groove hat. Dank SMPTE kann man ja zum Glück alles miteinander synchronisieren.

Und wenn jemand in Deutschland Probleme mit einem Fairlight hat oder gerne mit dem Fairlight experimentieren und Sounds für seine Produktionen haben mag, kann er mich gern kontaktieren.

Integration eines CMI III in ein modernes DAW-Setup

Peter:

Wie gut lässt sich denn der Fairlight III in ein modernes Setup integrieren?

Michael:

Durch die MIDI-Funktionalität kann man den Fairlight immer noch im Studio einbinden. Die einzelnen Instrumente können verschiedenen MIDI-Kanälen und auch den verschiedenen Ports zugewiesen werden. Die Ausgänge dann an die Soundkarte/Mischpult anschließen und es kann losgehen. Man hat halt noch einen weiteren Monitor und eine weitere Tastatur mit Maus, um den Fairlight zu bedienen.

Peter:

Und wenn ich mir das GUI auf dem Bildschirm ansehe, sieht das sehr kryptisch aus. Wie arbeitet es sich damit?

Michael:

Es ist natürlich wesentlich anders, als man es von modernen DAWs/Plug-ins/Synths gewohnt ist. Aber wie bei jedem Musikinstrument oder Synthesizer muss man sich erstmal damit vertraut machen. Und wenn man dann die Funktionen nach und nach entdeckt und damit arbeitet, gewöhnt man sich daran. Zum Glück habe ich über die letzten Jahre alles an Dokumentation gesammelt, was im Internet verstreut war. Von Manuals über Service-Manuals, Ads und auch Change Notes für einzelne Karten/Bauteile bis hin zu Disk Images von Floppies und Betriebssystemen. Das sind etwas über 12 GB an Material.

Der Realtime-Sequencer sieht halt anders aus, als man das von heutigen DAWs gewohnt ist, er ist Pattern-basiert (insgesamt 255 Patterns und 26 „Buchstaben“ Patterns, in welchen man die 255 Patterns verteilen kann inklusive, wie oft sie abgespielt werden, wobei man aber auch Buchstaben-Patterns in Buchstaben-Patterns integrieren kann) und zeigt nur Notensymbole an, ohne Informationen über die Tonhöhe oder Anschlagstärke. Diese muss man dann wieder händisch abfragen.

Samples erstellen ist dabei relativ einfach. Auf der Sample Page kann man sogar einstellen, dass das Sampling erst ab einem bestimmten Eingangspegel starten soll. Man muss Sample-Länge, Sample-Frequenz etc. vorher bestimmen und es kann losgehen. Ach ja, man sollte vorher ein Instrument und eine Voice erstellt haben, damit man dann die Samples als Subvoices integrieren und abspeichern kann.

In der FX Page kann man die einzelnen Subvoices auf der Tastatur anordnen und einmal generell und einmal für jede einzelne Subvoice mit Tonhöhe, Attack, Release, Filter, Resonance etc. bearbeiten.

Im Waveform Editor kann man die Samples bearbeiten, Loops setzen (sogar automatisch), Fades setzen, Samples überblenden etc. Es gibt also für jeden Bearbeitungsschritt quasi eine eigene Seite.

Peter:

Und hat der Fairlight klanglich irgendetwas zu bieten, was besonders charakteristisch wäre, um sich so ein gebrauchtes System heute noch zuzulegen?

Michael:

Größtenteils ist es eher Nostalgie, da die Systeme damals unerschwinglich waren, hat man heutzutage die Möglichkeit, endlich diesen Traum mal zu erfüllen. Das ist genau wie bei den Vintage-Synthesizern. Wenn man sieht wo da momentan die Preise stehen, ist das schon krass. Ein komplett überholter Jupiter-8 kostet schnell mal 25.000,- Euro, PPG, Minimoog, Prophet-5 etc. bilden da keine Ausnahme. Aber es macht wahnsinnig Spaß, die Möglichkeiten eines solchen Systems herauszufinden und dabei dann auch interessante Sounds zu entdecken. Der Sequencer groovt irgendwie in sich, vielleicht ist das auch nur, weil er wahnsinnig tight ist. Und ja, der Sound ist doch etwas eigen, da kommt auch die Emulation von Arturia nicht ran. Ich habe auch mal alle Sounds in Wav-Files konvertiert und im direkten Vergleich, wenn man die Sounds dann in einen Software-Sampler einlädt, hat der Fairlight immer noch das gewisse Etwas, da er für jede Voice die Tonhöhe über eine Verringerung bzw. Erhöhung der Sample-Rate abspielt. Somit kann man bei 48 kHz aufgenommene bis zu 2 Oktaven höher und bis zu 6 Oktaven tiefer abspielen, was dann wiederum ein sehr interessantes Soundbild gibt.

Es gibt bei YouTube ein Video, wo Peter Gabriel demonstriert, wie er erst auf Soundsuche auf einem Schrottplatz ist und dann mit seinem Fairlight aus den Sounds neue Sachen komponiert. Man sollte halt nicht nur die Library nutzen, sondern auch mit eigenen Sounds experimentieren. Und der Fairlight bietet da immer noch einige interessante Möglichkeiten.

Aktueller Gebrauchtmarktpreis eines Fairlight CMI III

Peter:

Was meinst du, müsste man heute für ein gut erhaltenes System investieren?

Michael:

Schwierig, die Systeme sind selten auf dem Markt. Für einen einwandfreien CMI II(x) zahlt man so um die 12.000,- bis 15.000,- Euro, ein voll restaurierter CMI III von Brad Fidel (Composer des Terminator 2 Soundtracks) ging in Amerika für 20.000,- Euro an einen neuen Besitzer. Und ein MFX2 ist noch schwerer einzuschätzen. Der Vorbesitzer eines Systems spielt auch eine Rolle beim Verkaufspreis. Manchmal findet man vermeintliche Schnäppchen, aber da weiß dann der Besitzer wenig über das System und sehr wahrscheinlich ist das System dann in keinem guten Zustand.

Als potentieller Käufer muss man dann auch erstmal ein System finden, was zum Verkauf steht. Die meisten Besitzer sind aber Liebhaber, die sich damit selber einen Traum erfüllt haben. In meinem Empfinden war so ein System früher wie der heilige Gral, neben dem Synclavier, so was verkauft man nicht leichtfertig. Aber es gibt ein paar Leute, die manchmal restaurierte Systeme zum Verkauf anbieten, z. B. Peter Wielk in Sydney oder auch Andrei Kudryavtsev alias Deft Audio in Kalifornien. Da kann man dann beruhigt zuschlagen. Es gibt aber auch Fälle wie ein Typ aus der Schweiz, der dann einerseits utopische Preise aufruft und/oder auch falsche Bilder im Angebot postet. Er hatte auch mal von mir aufgenommene Bilder der für den Freund verkauften Systeme in einem seiner Angebote und wurde dann sehr aggressiv, als ich ihn dann darauf angesprochen und auch in den CMI-Gruppen auf Facebook davor gewarnt habe.

Peter:

Und jetzt die letzte und wichtigste Frage: Gibt es den Griffel, den Lightpen noch aus dem IIer? (lacht)

Michael:

Jein … der CMI III hatte einen Griffel mit einem Pad auf dem Alpha Keyboard und der MFX2 lässt sich dann schon mit einer Maus am MFX-Controller bedienen. Es gab mal den CMI30A, welcher vom Fairlight-Gründer Peter Vogel vor ein paar Jahren vorgestellt wurde, welcher dann wieder einen Lichtgriffel hatte aus nostalgischen Gründen. Aber dieses System war leider überhaupt nicht erfolgreich, laut Gerüchten wurden nur knapp 10 Systeme verkauft. Diese basierten dann auf der Fairlight CC-2 Karte, welche für die DREAM Systeme (HD-Recorder mit Mischpult) verwendet wurde.

Wer also zwingend mit dem originalen Lichtgriffel arbeiten will, den gibt es nur am CMI I bzw. CMI II(x).

Peter:

Lieber Michael, vielen Dank für das tolle Gespräch und noch viel Spaß mit dem diesem tollen System.

Michael:

Vielen Dank auch dir.

Produktionszeitraum Fairlight-Systeme