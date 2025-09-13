Von der Wachswalze über Vinyl bis zum Streaming

Vinyl und Kassette sind aktuell wieder gefragte Tonträger. Doch wie hat sich die Geschichte der Tonträger eigentlich entwickelt? Um diese Frage zu beantworten, machen wir heute mal eine kleine Reise durch die Zeit.

Die Aufzeichnung und Wiedergabe von Schall ist eine der bedeutendsten technischen Errungenschaften der Neuzeit. Was heute mit wenigen Klicks als Stream aus dem Internet kommt, begann vor über 140 Jahren mit mechanischen Experimenten und klobigen Geräten. Die Geschichte der Tonträger ist nicht nur eine Abfolge technischer Innovationen, sondern auch ein Spiegel gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Entwicklungen.

Wie alles begann:

Edisons Phonograph

Im Jahr 1877 entwickelte Thomas Alva Edison den ersten Phongraphen. Dieses Gerät zeichnete Schallwellen mechanisch auf einer zylinderförmigen Walze auf. Die entsprechenden mit Wachs beschichteten Walzen wurden zuvor bereits von Chichester Alexander Bell und Charles Sumner Tainter entwickelt und von Edison in einer optimierten Version eingesetzt.

Die Aufnahme der Schallwellen erfolgte über einen Trichter, der diese auf eine Membran übertrug. An der Membran selbst war einer Art Nadel angebracht, die die Schallschwingungen je nach Ausprägung als flachere und tiefere Rille in das Wachs der rotierenden Walze gravierte. Später konnten diese Rillen dann durch einen Nadel-Tonarm wieder ausgelesen werden.

Durch diese Technik war es erstmals möglich, menschliche Stimme oder Musik festzuhalten und wiederzugeben. Allerdings waren die Walzen sehr empfindlich, hatten nur kurze Spieldauern (oft unter 3 Minuten) und die Tonqualität war begrenzt.

Zu den ersten internationalen Stars, deren Aufnahmen auf Walze und später auf Platte vertrieben wurden, gehörte der italienische Opernsänger Enrico Caruso. Und auch der afroamerikanischen Sänger George W. Johnson ist bekannt für „The Laughing Song“ auf Walze.

Die Schellackplatte

Nur etwa 10 Jahre später entwickelte Emile Berliner das Prinzip der Wachswalzen weiter und schuf mit der Schellackplatte einen neuen Standard, der bis in die 1950er-Jahre den Markt der Tonträger dominierte. Erstmals konnten die Menschen Orchesteraufführungen, Opern und auch Jazz-Musik in den eigenen vier Wänden genießen. Ganze Konzerte konnte man mit den etwa drei bis fünf Minuten Spieldauer der damaligen Schellackplatten allerdings nicht wirklich entspannt anhören.

Zudem waren Schellackplatten spröde, was sie zerbrechlich machte. Auch die Klangqualität ließ aufgrund der hohen Rauschanfälligkeit bisweilen zu wünschen übrig.

Dennoch wurde beispielsweise Bessie Smith mit „Empress of the Blues“ vor allem durch ihre Schellackplatten in den 1920er-Jahren bekannt. Und auch die Jazz-Ikone Louis Armstrong veröffentliche seine Aufnahmen auf Schellackplatten.

Die Vinyl-Revolution

Ab dem Ende der 1940er-Jahre revolutionierte dann die Platte aus Vinyl die Welt der Musik.

Columbia Records startete mit der Einführung der Vinylplatte (Langspielplatte, LP) eine neue Ära.

Langspielplatten mit 33⅓ Umdrehungen pro Minute lieferten eine Spieldauer von bis zu 25 Minuten pro Seite, und waren daher ideal für Alben geeignet.

Frank Sinatra nutzte die LP für zusammenhängende Konzeptalben wie „In the Wee Small Hours“ aus dem Jahr 1955.

Ab den 1960er-Jahren waren Aufnahmen auch in Stereo möglich, was die Musikproduktion nachhaltig veränderte.

The Beatles revolutionierten die Albumkultur mit Werken wie „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ (1967). Das Album gab es sowohl in einer Mono- als auch einer Stereo-Version. Eine signierte Ausgabe dieses Beatles-Albums wurde in den USA vor einigen Jahren für sage und schreibe 290.500,- Dollar versteigert.

Und auch das Vinyl-Album „Kind of Blue“ von Miles Davis aus dem Jahr 1959 verzeichnete Rekorde, denn es wurde zu einer der meistverkauften Jazz-LPs aller Zeiten.

Die Singles mit 45 Umdrehungen pro Minute waren mit ihrer kürzeren Spieldauer, vor allem für einzelne Hits beliebt.

Im Unterschied zu den Schellackplatten lieferten die Vinylplatten eine deutlich bessere Klangqualität, rauschten weniger und zeichneten sich durch ihre höhere Haltbarkeit aus.

Allerdings waren sie nach wie vor empfindlich gegenüber Kratzern und Staub, und auch die Abnutzung der Nadel beeinflusste den Klang.

Tonband und Kassette

Bereits ab den 1930er-Jahren waren Tonbandgeräte ein Mittel, um Stimmen und Musik einzufangen. Die Magnetbandtechnik, die in Deutschland bei AEG und BASF entwickelt wurde, erlaubte hochwertige Aufnahmen und Schnitte. Tonbänder wurden im Rundfunk, in Studios und später auch privat genutzt.

In den 1960er-Jahren brachte Philips dann die erste Compact Cassette auf den Markt. Die Kassette war robust und günstig. Und vor allem war sie wiederbeschreibbar und so begann die Ära der Mix-Tapes. Als dann im Jahr 1979 der erste Walkman von Sony auf den Markt kam, schien die Revolution der Musik perfekt: Musik wurde nun zu einem tragbaren Soundtrack für das eigene Leben.

Neben der Mixtape-Kultur der 1980er-Jahre ermöglichte die Kassette nun auch unzähligen Bands, ihre Demos kostengünstig zu erstellen und zu versenden.

Im Vergleich zu Platten aus Vinyl werfen viele Kritiker dem Band der Kassette allerdings klangliche Einbußen durch das Material an sich und dessen Verschleiß vor. Die Klangtreue sei begrenzt, was viele Walkman-Enthusiasten weltweit jedoch damals und heute nicht zu stören scheint.

Vor allem Bands wie ABBA nutzten Kassetten stark für den internationalen Vertrieb, besonders in Märkten ohne starkes Vinylnetz. Und auch Alben wie „Synchronicity“ (1983) von Alben The Police waren auf Kassette weltweit Verkaufsschlager.

Wer erinnert sich nicht an seine erste Kassette und vor allem das erste Mix-Tape? Die unzähligen Stunden vor dem Radio, die Freude über eine gelungene Aufnahme und den Ärger über die Radiosprecher, die viel zu früh in das Ende eines Songs reinquatschten. Und nicht zu vergessen, die zahllosen Versuche, mit einem Stift bewaffnet, den Bandsalat wieder in die kleine Kassette zu winden. Wer brauchte bei einer solch innigen Beziehung zu einem Tonträger denn wirklich eine perfekte Klangqualität?

Die digitale Wende – CD und ihre Nachfolger

In Jahr 1982, zur Hochzeit von Walkman und Mix-Tape kamen dann bereits die ersten Compact Discs auf den Markt. Schnell wurden die von Sony und Philips eingeführten CDs mit 44,1 kHz Sampling-Rate und 16-Bit-Auflösung zum absoluten Standard. Sie überzeugten die Musikliebhaber durch ihren rauschfreien Klang, ihre Langlebigkeit (wenn man sorgsam mit ihnen umging) und eine Spieldauer von bis zu 74 Minuten.

Endlich konnte man problemlos zwischen den Songs hin- und herspringen. Doch die CD-Player waren anfangs sehr teuer und daher nicht für jeden erschwinglich.

Das erste kommerzielle Album auf CD erschien 1982 mit der Veröffentlichung des Billy Joel-Albums „52nd Street“ aus dem Jahr 1978. Und „Brothers in Arms“ (1985) der Dire Straits war eines der ersten Alben, das gezielt für CD-Medium produziert wurde.

Doch auch der klassische Dirigent Herbert von Karajan zeigte sich als starker Fürsprecher der CD als neues High-Fidelity-Medium.

Menschen, die vor 1990 geboren sind, werden sich wahrscheinlich – wie ich auch – noch genau an ihren ersten CD-Player oder die Kompaktanlage unter dem Weihnachtsbaum oder auf dem Geburtstagstisch erinnern. Es war ein Moment, der zumindest mein Leben veränderte und jeder Pfennig, den man sich damals durch das Austragen von Zeitungen verdient oder als Taschengeld bekommen hatte, zum Musikladen geschleppt und in CDs der Idole investiert wurde.

Randerscheinung MiniDisc

Ich gebe es zu: Ich habe nie eine MiniDisc besessen und die im Jahr 1992 von Sony eingeführte Kombination von digitale Audioqualität mit der Möglichkeit, Aufnahmen zu machen, ging vollkommen an mir vorbei. Generell konnten sich diese Tonträger außerhalb Japans kaum durchsetzen.

Auch das von David Bowie auf MiniDisc veröffentlichte „Black Tie White Noise“ (1993) und einige Alben von Blur, die zusätzlich auch auf MiniDisc für den britischen Markt produziert wurden, konnten daran nichts ändern.

Vielleicht warst du selbst aber großer Fan der MiniDisc. Wenn ja, lass‘ es mich in den Kommentaren gerne wissen.

Die Ära der komprimierten Musik – MP3 & Co.

Mir bedeutete der physische Besitz von Kassette und CD tatsächlich viel. Sondereditionen und aufwändig gestaltete Booklets – dafür zahlte ich gerne auch mehr. Doch ab Mitte der 1990er-Jahre erfolgte durch die Entwicklung des MP3-Formats eine erneute Revolution auf dem Musikmarkt, die uns wegführte von den gigantischen CD-Regalen im heimischen Wohnzimmer:

Durch das am Fraunhofer-Institut entwickelte Format konnten Audiodaten massiv komprimiert werden, ohne – so das Versprechen – für viele Hörer hörbare Qualitätsverluste zu erzeugen. Allerdings sind bei einer zu starken Kompression bisweilen deutliche Qualitätsverluste wahrnehmbar.

MP3s ermöglichten erstmals die Verbreitung (sowohl legal, als auch illegal) von Musik über das Internet. Durch tragbare, immer kleiner werdende MP3-Player können wir seither unsere Lieblings-Songs immer und überall hören.

Unzählige Bands reagierten durch kostenlose oder „Zahl, was du willst“-Angebote für Downloads ihrer Songs und Alben. Doch leider stehen MP3s immer auch im Zusammenhang mit illegalen Downloads und Urheberrechtsverletzungen.

Der Streaming-Boom

Ab ca. 2010 traten Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal und andere Plattformen auf den Plan. Nun brauchte man nicht einmal mehr einen MP3-Player, um Musik zu hören. Und, Musik wurde nicht mehr besessen (egal, ob als Vinyl, CD, Kassette oder (il)legaler Download, sondern abgerufen.

Durch ein unendliches Angebot hat man heute Zugriff auf Millionen von Titeln. Des einen Freud ist des anderen Leid, denn ich denke, dass es keinen Nutzer gibt, der sich nicht des Umstandes bewusst ist, dass die meisten Künstler pro Stream nur Bruchteile eines Cents verdienen können.

Klar, es gibt Künstler wie Drake, der zu den meistgestreamten Künstlern weltweit zählt und auch Taylor Swift, die sich zunächst als Streaming-kritisch präsentierte, extrem großen Erfolgen auf den Plattformen hat. Aber die meisten Künstler können von dem, was sie am Streaming verdienen nicht ihre Miete bezahlen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass digitale Formate sich weiterentwickeln – etwa durch hochauflösendes Audio (FLAC, DSD) oder immersive Formate wie Dolby Atmos Music.

Und ob es einem gefällt oder nicht, so wird Musik langfristig wohl noch stärker mit dem Internet verknüpft sein. Sei es mit Cloud-Speichern, interaktiven Erlebnissen und KI-generierten Inhalten.

Als Nutzer dieser Plattformen ist man jedoch immer von einer Internetverbindung und der jeweiligen Plattformverfügbarkeit abhängig. Und vor allem hat man letztlich in meinen Augen durch das Fehlen eines physischen Tonträgers nicht mehr die Verbindung zu einem bestimmten Album, die man zu Zeiten von Kassette, CD und Vinyl hatte.

Back to the Roots: Vinyl und Kassette im Trend

Dieses Gefühl ist vermutlich auch einer der Gründe, warum gleichzeitig mit dem Aufkommen der Streaming-Dienste auch die Platte aus Vinyl ein Revival feierte. Bereits zuvor wurde dieser Tonträger unter DJs stets verehrt, doch jetzt entdeckten auch immer mehr Musikfans die Platte wieder für sich. Glaubt man den Aussagen der Inhaber von Plattenläden, so ist es erstaunlicher Weise sogar so, dass sie gar nicht in erster Linie am Sound der Platte aus Vinyl interessiert sind, sondern sie allein wegen ihres Artworks kaufen. Es soll daher durchaus Kunden geben, die zwar Vinyls kaufen, aber gar keinen Plattenspieler besitzen.

Als Gegenbewegung zu Streaming und Co. stellt für viele die physische Auseinandersetzung mit dem Tonträger ein wichtiges Element dar. Das Auflegen und Anhören einer Platte gilt für etliche Vinyl-Fans als ein Ritual der Entschleunigung und Achtsamkeit.

Und auch die Kassette erlebt seit einigen Jahren eine kleine Wiedergeburt. Metallica, Robbie Williams, Harry Styles oder Taylor Swift brachten in der jüngsten Vergangenheit ihre Alben auch auf Kassette heraus.

Und auch hier zählt für viele der besondere Klang der Kassetten: der LoFi-Charakter und die leichte Bandsättigung sind vor allem der Indie- und Synthwave-Szene beliebt. Streaming und MP3 sind „perfekt sauber“, aber manchmal suchen Hörer bewusst nach Unvollkommenheit.

Und so gilt hinsichtlich des Sound von Schallplatte und Kassette das Motto: Aus dem Bug ein Feature machen.

Wenngleich es für Deutschland keine Erhebungen hinsichtlich der Verkaufszahlen von Musikkassetten gibt, so zeigt ein Blick nach Großbritannien, dass die Zahl der verkauften Kassetten in den letzten Jahren extrem gestiegen ist. Von 4.000 verkauften Musikkassetten im Jahr 2012 stieg die Zahl der kleinen Tonband-Monster, die im Jahr 2022 in Great Britain über den Ladentisch gingen auf immerhin etwa 200.000 Exemplare an.

Natürlich, verglichen mit den Verkaufszahlen von Vinyl-Platten ist diese Zahl eher unbedeutend, denn im selben Jahr (2022) wurden im Vereinigten Königreich rund 5,5 Millionen Schallplatten verkauft. In Deutschland waren es vor 3 Jahren immerhin 4,3 Millionen und im letzten Jahr etwa 4,6 Millionen.

Es sind hierbei allerdings nicht nur Nostalgiker, die sich auf die alten Tonträger besinnen, auch die jüngeren Generationen entdecken sie als cooles, „analoges“ Gegenstück zur digitalen Welt.

Von den knisternden Wachswalzen Edisons über Vinyl und Kassette bis zu verlustfreiem Streaming im Internet – die Geschichte der Tonträger zeigt, wie sehr Technik unseren Zugang zu Musik verändert hat. Jede Epoche brachte nicht nur neue Geräte, sondern auch neue Hörgewohnheiten hervor. Heute leben wir in einer Zeit, in der wir theoretisch fast jede je aufgenommene Musik sofort hören können, wie dieser Fakt einzuordnen ist, bleibt letztlich jedem selbst überlassen.

Also, was denkst du?