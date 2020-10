Vir2 Instruments Aura – Atmospheric Drone Builder

Soundscapes + User-Samples

Vir2 Instruments stellt mit Aura ein Plugin vor, dass auf Cinematic Atmos und Drones spezialisiert ist. Aber auch das Einbinden eigener Samples ist möglich.

Aura ist ein Kontakt-basiertes Plugin für MacOS (ab 10.12) und Windows (ab 7). Der 12 GB große Sample-Content besteht aus über 400 Samples, die ausschließlich auf atmosphärische Klänge ausgerichtet sind. Ein Sound besteht in Aura aus vier Sources, die jeweils ein Sample abspielen. Zwischen den Sources wird mit einem X/Y-Pad dynamisch geblendet, was sich auch automatisieren und synchronisieren lässt. Es handelt sich also im Grunde genommen um einen Vector-Synthesizer.

Jede Source lässt sich mit editieren: Start, Loop, Loop-Crossfade ADSR-Hüllkuvre, Hi/Low-Cut Filter, Volume, Pan, Pitch. Dazu können vier Mod-Effects pro Source aktiviert werden. Für die Mod-Effects stehen vier Slots mit mehreren Algorithmen wie Reverb, diverse Filter, Distorion, LoFi u.a. zur Verfügung. Die Parameter lassen sich mit LFOs und Stepsequencern modulieren und können auch mit MIDI-Noten getriggert werden.

Darüber hinaus gibt es sieben weitere Effekte, die wahlweise pro Source oder als Master-FX auf das Preset angewendet werden können.

In jede der vier Sound Sources können auch eigene WAV- und AIFF-Samples einfach per Drag&Drop geladen und mit der Player-Engine bearbeitet werden.

Die vier Sources lassen sich über das Keyboard frei verteilen um beliebige Layer-, Split- und Velocity-Zonen einzurichten. Eine Dicer-Funktion erlaubt einen zufällige Programmierung für ausgewählte Sources. So lassen sich Teile oder gesamte Presets neu erstellen, die man gegebenenfalls nur noch nachjustieren muss.

Vir2 Instruments Aura ist natürlich NKS-kompatibel (Full Komplete Kontrol & Maschine Integration), der Kontakt-Player 6 gehört zum Lieferumfang. Bis zum 6. November gilt ein Einführungspreis von 139,- Euro.