Virtual Music Selector V3.0 für Waldorf Pulse / Plus

Upgrade für Polivoks-Filterboard

Mit dem Virtual Music Selector V3.0 kann die Zusatzplatine mit dem Polivoks-Filter für den monophonen Synthesizer Waldorf Pulse / Plus dank intelligenter Integration einfacher bedient werden.

Den Amazona.de-Testbericht mit Audiobeispielen zum „Russian Filter „könnte ihr unter diesem Link nachlesen.

Mit Hilfe von Selector V3.0 werden nun die Filter-Modi mit jedem Programm im Pulse gespeichert und lassen sich auch via MIDI steuern. Die Anwahl am Gerät erfolgt über eine neues Menü und das Display zeigt den Modus als Kürzel an. Die Filter-Modi sind auch im Sys-Ex-Dump enthalten, so dass die Kompatibilität zum originalen Datenformat erhalten bleibt.

Die Selector-Platine ist für den Selbsteinbau geeignet, kann aber auch bei Virtual Music installiert werden. Sie wird anstelle des Betriebssystem-EPROMs eingesteckt und mit sechs Drähten verlötet. Der Einbau soll in ca. 30 Minuten zu bewerkstelligen sein, eine detaillierte Anleitung ist einthalten.

Das Display zeigt nach dem Einschalten mit „Selector“ die korrekt installierte Erweiterung an.

Selector kann sowohl zusammen mit einer Nachrüstung des Russian Filter Boards oder auch nachträglich bei schon eingebauter Filterplatine installiert werden.

Außerdem gibt es für den Pulse-Programmer von Stereoping nun die Firmware 1.6, die alle Selector-Funktionen unterstützt.

Selector V3.0 ist direkt bei Virtual Music in Wien erhältlich. Der Preis für die Version zum Selbsteinbau beträgt 106,80 Euro, zzgl. Versandkosten. Der Preis mit Installation bei Virtual Music (in Wien) beträgt 142,80 Euro, zzgl. Versandkosten.

