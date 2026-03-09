Neue In-Ear-Monitore aus Köln

Der Kölner Hersteller erweitert sein Portfolio um ein neues universelles Modell. Die neuen In-Ear-Kopfhörer Vision Ears GO live! sind ein Einsteiger-Modell, das sich an Musiker richtet, die ein kompaktes Monitoring-System für die Bühne oder den Proberaum suchen. Aber auch für Anwender, die hochwertige In-Ear-Kopfhörer für mobiles Hören oder die Arbeit im Studio nutzen möchten, sind sie geeignet. Das Modell basiert auf einem Hybrid-Treiberkonzept und soll eine ausgewogene Abstimmung bieten, die sowohl für Monitoring-Anwendungen als auch für das tägliche Musikhören geeignet ist.

Technik und Aufbau der Vision Ears GO live!

Im Inneren der In-Ear-Kopfhörer arbeitet ein Treibersystem mit vier Wandlern. Für den Bassbereich kommt ein dynamischer Treiber zum Einsatz, den Mittel- und Hochtonbereich übernehmen drei Balanced-Armature-Treibe. Die In-Ear-Monitore besitzen eine Impedanz von 10 Ohm, wodurch sie sich problemlos an Smartphones und Audiointerfaces betreiben lassen.

Das Gehäuse wird aus gefrästem Aluminium gefertigt und ist für den regelmäßigen Einsatz ausgelegt. Die Vision Ears GO live! sind als universelle In-Ear-Monitore konzipiert, verfügen aber über eine ergonomische Form, die einen sicheren Sitz im Ohr ermöglichen soll. Das Kabel ist abnehmbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden.

Ausstattung und Preis der Vision Ears GO live!

Zum Lieferumfang der In-Ear-Monitore gehören mehrere Silikon-Aufsätze in verschiedenen Größen, eine Transporttasche und Zubehör zur Reinigung. Das mitgelieferte Kabel ist je nach Variante mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker oder einem 4,4-mm-Anschluss erhältlich. Mit einem Preis von rund 419,- Euro positioniert Vision Ears die GO live! im mittleren Bereich seines Sortiments. Die Kopfhörer sind bereits verfügbar.