Von der Idee im Kopf zur fertigen Drumloop

Der Londoner Audio-Spezialist Vochlea, Entwickler des Voice-to-MIDI-Instrument Dubler 2, hat heute Vochlea DubBox veröffentlicht – eine Standalone-Anwendung, die Vocal-Percussion in produktionsfertige Drum-Loops verwandelt. Sie richtet sich an Produzenten und Beatmaker, die ihre Ideen zunächst einmal schnell und einfach mündlich skizzieren möchten.

Vochlea DubBox: Der Ideen-Übersetzer

In einer Zeit, in der neue Musiktechnologie meist mit generativer KI gleichgesetzt wird, verfolgt Vochlea DubBox bewusst einen gegensätzlichen Ansatz: Es fungiert als Übersetzer, nicht als Generator. Die Software komponiert nichts selbst. Jeder ausgegebene Klang stammt ursprünglich aus dem Mund des Performers; DubBox digitalisiert die Idee, wobei die eigenen Sounds, das Timing und das Spielgefühl des Produzenten vollständig erhalten bleiben.

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So funktioniert Vochlea DubBox

Vochlea DubBox lernt die individuellen Kick-, Snare- und Hi-Hat-Sounds aus dem Mund des Nutzers, indem der Nutzer DubBox mit bis zu acht eigenen Stimmklängen pro Projekt mit seinem Mikrofon trainiert und diesen eigenen Sounds dann jeweils Drum-Samples aus den zehn integrierten, editierbaren (oder auch eigenen) Packs zuweist. Singt oder „beatboxt“ der Nutzer in sein Mikrofon, spielt Vochlea DubBox in Echtzeit dazu die „echten“ Drumsounds im exakten Timing.

Die Trigger-Funktion reagiert auf die Anschlagstärke (Velocity), sodass ein kräftigerer Schlag einen kräftigeren Drum-Sound auslöst. Bei der Aufnahme eines freien Takes ohne Klick erkennt Vochlea DubBox das natürliche Tempo (BPM) der Performance und passt sowohl die Sample-Spur als auch die Originalstimme per Time-Stretching und Quantisierung an ein präzises Raster an. Am Ende können die Input-Vocals und die fertige Drum-Sample-Loop einzeln, als Mix oder als MIDI in die DAW exportiert und dort genutzt werden.

Dieses Video erklärt die Funktionsweise anschaulich im Detail:

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Standalone für Windows und für Mac

Vochlea DubBox ist eine Standalone-Software für Windows und den Mac, eine DAW ist nicht erforderlich. Der Preis liegt bei 69 Euro, Besitzer von Dubler zahlen 39 Euro. Weitere Infos findet ihr auf der Webseite von Vochlea.