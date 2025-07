Diese App kann mehr als Sprachaufnahmen!

Wer kennt es nicht: Man sitzt am See oder in der Bahn und hat gerade die (vermutlich) beste musikalische Idee seines Lebens. In solch einem Moment greifen die meisten Personen vermutlich zur passenden Sprachaufnahme-App auf dem Smartphone. Ideal ist das in der Regel aber nicht, denn spätestens nach ein paar Wochen weiß niemand mehr, was sich hinter „Sprachaufnahme 173“ verbirgt. Klar, kann man alles benennen und organisieren, ideal ist das aber sicherlich nicht. Mit Vochlea Dubnote kommt nun eine hierfür passende App auf den Markt.

Vochlea Dubnote

Die Firma Vochlea ist für eingefleischte AMAZONA.de-Leser kein Neuling. Vorgestellt haben wir euch den Hersteller bereits im Rahmen unsere Vochlea Dubler Tests, bei dem es sich um einen Audio-zu-MIDI-Konverter handelt.

Die neue Vochlea Dubnote App fungiert zunächst als normale App für Sprachaufnahmen, bietet mit der Möglichkeit, die Aufnahmen danach zu analysieren, zu verwalten und automatisch mit Schlagwörtern zu versehen, deutlich mehr Funktionen als herkömmliche Apps auf dem Smartphone.

So kann die App Dubnote längere Aufnahmen beispielsweise automatisch in einzelne Parts unterteilen, das Tempo zu erkennen sowie gesprochene und gesungene Texte zu transkribieren und in Schriftform zu speichern. Klingt spannend und ist es auch, wie das folgende Video zur App zeigt:

Vochlea Dubnote ist ab sofort in einer kostenlosen sowie in einer mit erweitertem Funktionsumfang ausgestatteten kostenpflichtigen Premium-Version erhältlich. Wer die App noch heute am 9.7.2025 installiert, bekommt die Premium-Funktionen ein Leben lang kostenlos. Schnell sein lohnt sich in diesem Fall also.

Die App ist aktuell nur für iOS erhältlich und benötigt mindestens iOS 17.0 (oder neuer).

Weitere Informationen findet ihr auf der Vochlea Website und im Apple Appstore.