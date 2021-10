VoIS Modular 15-Channel Vocoder and Fixed Filter Bank, Eurorack

Kompaktes Vocoder-Modul

Mit VoIS Modular 15-Channel Vocoder and Fixed Filter Bank kündigt der auf Vococder spezialisierte Hersteller nach Standalone-Geräten nun ein Eurorack-Modul an.

Wie der Name es sagt, besitzt das Vocoder-Modul 15 im Pegel regelbare Filterbänder, die jeweils über eine Clipping-Anzeige verfügen. Parallel zum Vococder-Ausgang kann das Modul auch als Fixed Filter Bank über einen separaten Ausgang genutzt werden.

Mit einer Pitch Shift-Funktion können die Kanäle der Analysefilter verschoben werden. Zusätzlich gibt es Spectral Tilt, womit sich das gesamte Spektrum mit einem Regler manipulieren lässt. Weiterhin sind eine Slew-Funktion sowie Silence Bridging vorhanden. Mit Letzterem lassen sich leise Stellen im Audiosignal füllen. Außerdem ist eine Freeze-Funktion vorhanden, mit der das Vocoder Signal per Schalter eingefroren werden kann.

Der integrierte Noise Generator kann White oder Pink Noise erzeugen, welches sich für die Voiced/Unvoiced-Funktion einsetzen lässt. Für das unterste Frequenzband 100 Hz kann das Filter zwischen Tiefpass und Bandpass umgeschaltet werden.

Das 22 TE breite Modul wird in vier Varianten angeboten werden. Wahlweise kann man es fertig aufgebaut oder in drei DIY-Versionen kaufen: komplettes Kit, Kit ohne Potikappen oder nur die PCB-Platine.

Preise, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeiten von VoIS Modular 15-Channel Vocoder and Fixed Filter Bank werden voraussichtlich am 21. Oktober 2021 bekannt gegeben werden. Dann will der Entwickler auch das Manual im PDF-Format veröffentlichen.

