Neue symmetrische Kabel von Vovox

Die schweizerische Kabelmanufaktur VOVOX erweitert ihre sonorus-Linie um neue abgeschirmte, symmetrische Kabel und ergänzt damit ihr bisheriges Sortiment um eine weitere Produktkategorie. Die neuen Kabel wurden für professionelle Anwendungen entwickelt, bei denen maximale Klangqualität und ein zuverlässiger Schutz vor Störgeräuschen gleichermaßen im Zentrum stehen.

VOVOX sonorus protect A

Die VOVOX sonorus protect A-Kabel sind standardmässig in Längen von 1 bis 10 Metern erhältlich und werden mit verschiedenen Kombinationen von TRS- und XLR-Steckern angeboten. Darüber hinaus sind kundenspezifische Längen auf Anfrage verfügbar.

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Wie bereits bei den bestehenden Produkten der sonorus-Linie setzt VOVOX auch bei den neuen symmetrischen Kabeln auf Massivleiter aus OCC-Kupfer (Oriented Continuous Cast Copper). Zum Einsatz kommen PVC- und weichmacherfreie Kunststoffe. Die Konfektionierung erfolgt von Hand in der Schweiz.

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Sowohl die Klinken- als auch die XLR-Stecker stammen vom Hersteller Neutrik. Nach Angaben des Unternehmens wird zudem auf lokale Fertigung und kurze Transportwege geachtet.

Der spezielle Kabelaufbau soll trotz der verwendeten Massivleiter eine hohe Flexibilität im praktischen Einsatz ermöglichen und gleichzeitig ein geringes Verdrehen und Verknoten der Kabel unterstützen. Klanglich orientieren sich die neuen Modelle an den Eigenschaften des sonorus direct S, das in professionellen Audioumgebungen als Referenzkabel eingesetzt wird.

Die Verkaufspreise liegen abhängig von Ausführung und Länge zwischen 115,- und 395,- Euro.