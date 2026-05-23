Neue symmetrische Kabel von Vovox
Die schweizerische Kabelmanufaktur VOVOX erweitert ihre sonorus-Linie um neue abgeschirmte, symmetrische Kabel und ergänzt damit ihr bisheriges Sortiment um eine weitere Produktkategorie. Die neuen Kabel wurden für professionelle Anwendungen entwickelt, bei denen maximale Klangqualität und ein zuverlässiger Schutz vor Störgeräuschen gleichermaßen im Zentrum stehen.
VOVOX sonorus protect A
Die VOVOX sonorus protect A-Kabel sind standardmässig in Längen von 1 bis 10 Metern erhältlich und werden mit verschiedenen Kombinationen von TRS- und XLR-Steckern angeboten. Darüber hinaus sind kundenspezifische Längen auf Anfrage verfügbar.
Wie bereits bei den bestehenden Produkten der sonorus-Linie setzt VOVOX auch bei den neuen symmetrischen Kabeln auf Massivleiter aus OCC-Kupfer (Oriented Continuous Cast Copper). Zum Einsatz kommen PVC- und weichmacherfreie Kunststoffe. Die Konfektionierung erfolgt von Hand in der Schweiz.
Sowohl die Klinken- als auch die XLR-Stecker stammen vom Hersteller Neutrik. Nach Angaben des Unternehmens wird zudem auf lokale Fertigung und kurze Transportwege geachtet.
Der spezielle Kabelaufbau soll trotz der verwendeten Massivleiter eine hohe Flexibilität im praktischen Einsatz ermöglichen und gleichzeitig ein geringes Verdrehen und Verknoten der Kabel unterstützen. Klanglich orientieren sich die neuen Modelle an den Eigenschaften des sonorus direct S, das in professionellen Audioumgebungen als Referenzkabel eingesetzt wird.
Die Verkaufspreise liegen abhängig von Ausführung und Länge zwischen 115,- und 395,- Euro.
Vernünftige Kabel sind das A&O. Deshalb habe ich, sorry Thomann, alle 6er Klinken der Eigenmarke „the sssnake“ in den Mülleimer geschmissen. Diese gehen wirklich gar nicht! Stattdessen aktuell eines von Sommer, und die Patchkabel von D’addario. Welch ein Genuß! Aber, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, sind gute Kabel wirklich extrem saftig teuer! Die 8 Stück Klinken, a‘ 30cm kosteten mich ca. 80€. Kommt der Typ jetzt endlich wieder zum Thema: Ja! Jetzt habe ich überall vernünftige Kabel, bis auf den Zugang zum Interface in die Monitore. Es sind zwar keine grottig billigen, aber die nötigsten eben um etwas zu hören. Hier würden sich die Vovox richtig gut machen, weil sie auch die passende Verbindung besitzen, eben von 6,3er Klinke zu XLR. Perfekt für genau diesen Zweck! So nun sagte ich: Gute Kabel kosten! Aber bei Vovox bräuchte ich zwei Stück, etwa 3 Meter und käme somit auf mindestens (grob geschätzt) deutlich über 200€ für ein Paar Kabel! Ist ne ordentliche Hausnummer und ich stelle mir jetzt ein Sparschwein hin. Jeder der daran vorbeikommt…. ihr wisst schon. Papier ist mir lieber statt Metall….😄 Irgendwann werde ich sie mir vielleicht besorgen. Die Frage ist aber wirklich: Ist der Preis absolut gerechtfertigt oder spielt hier der persönliche Glaube an die Technik eine Rolle. Zum Beispiel sind die Sommercable wirklich sehr, sehr hochwertig und kosten nur die Hälfte…. Hat hier jemand Erfahrungswerte was Vovox betrifft? Bitte hier reinschreiben.
@Filterpad Ich machs mal kurz, hatte vor Jahren mal ein Voxon XLR Kabel hier für Mikrofon und hatte noch 3 andere Hersteller unterschiedlicher Preiskategorien hier zum Testen. Außer beidem ganz billige waren bei den anderen Null Unterschied zu hören.
FÜr mich ist das nach dem Test echt nur Voodoo.
@Dimension D Vielen Dank für die Erklärung aus der Praxis. Das macht für mich Amazona aus.
@Dimension D ja, richtig!
hab mir Tests angeschaut.
bei Kabeln geht’s eher im Robustheit und gute Stecker.
ich verwende fast nur cordial mit neutriksteckern oder REAN (billigere zweitmarke von cordial) die ältesten sind über 10 Jahre alt und Funktionen noch immer
Bei digitalen standards also USB und HDMI zb ist es noch weniger kritisch.
wurde hier auch zu robusten raten, vor allem für Leute die Auftritte spielen!
Audio Adapter Versuche ich zu vermeiden.
mir ist einmal einmal ein kleine Klinke auf große in der Buchse der Bass Station 2 abgebrochen..Fazit 50€ für die Reparatur gezahlt.
seitdem habe ich von cordial kurze Kabel mit einer kleinen Buchse auf einen große Stecker.
Oh, Kabel !
Nur gut, daß hier offenbar keine HiFi-Freaks aufschlagen, ist ja schließlich nur ein Musiker-/Tontechniker-Forum. Und Tontechniker haben bekanntermaßen, ganz im Gegensatz zu HiFi-Fetischisten, NULL Ahnung von gutem Klang. 😉😁
Soll heißen, im HiFi-Business sind obige Kabel preislich absolute Einstiegsklasse. Der HiFi-Freund gibt gerne mal 1000 Öcken und mehr für einen Meter Kabel aus. Alles andere muß ja schließlich Mist sein !
Ich habe selbst meinen SPL Phonitor 2 über Vovox sonorus verkabelt und bin zufrieden. Ich habe aber auch Sommer, Cordial und Mogami im Einsatz. Sogar Supra Cable (schäm) aus dem HiFi-Segment.
Zum Thema Kabel könnte ich einen Roman schreiben …
@SoundForger2000 ja, weil diese extremen Hifi „audiophilen“ oft Idioten sind.
meistens über 60 und das Gehör nicht mehr so gut, aber mit der Stromleiste um 3000€ klingt alles viel besser…