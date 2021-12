VOX Continental 73 BK, Limitiertes Stagekeyboard

Keyboard für Bühne und Tonstudio

Vielleicht etwas spät für den diesjährigen Weihnachtseinkauf, aber dafür nicht uninteressanter: VOX bietet sein Stagekeyboard Continental ab sofort in einer limitierten schwarzen Edition an. Obwohl das Keyboard an sich schon einen erheblichen Vintage-Faktor bietet, erhöht sich dieser in der zeitlos-eleganten Farbvariante Schwarz noch einmal. Als weiteres Highlight legt VOX dem Continental 73 BK zwei optional montierbare Holzseitenteile bei – Vintage-Charme Deluxe …

Was bietet das VOX Continental 73 BK?

Unter der schwarz lackierten Haube des Continental Stagekeyboards werkeln weiterhin sechs verschiedene Klangerzeugungen, die alle erdenklichen Sounds von akustischen Konzertflügeln und Klavieren, E-Pianos, Tonewheel-, Transistor- und Pfeifenorgeln sowie Bläsern, Streichern und Synthesizern abdecken. Technisch gibt es keinen Unterschied zu den von uns im Jahr 2017 getesteten Modellen. Den Testbericht dazu findet ihr hier.

Ein klarer Vorteil des Continental Stagekeyboards ist das Bedienfeld, über das ihr alle wichtigen Parameter im direkten Zugriff habt. Auf Wunsch lässt sich die analoge Röhren-Drive-Sektion auf Basis der Nutube-Technologie jedem Sound hinzuschalten.

Hier ein paar Eindrücke zum limiterten Modell in schwarzer Farbe:

Hier die wichtigsten Features des Stagekeyboards im Überblick

73 anschlagdynamische Tasten – halbgewichtete Waterfall-Tastatur

3 Organ Typen mit Drawbar: CX-3, VOX, Compact ( Percussion, Vibrato/Chorus, Rotary

3 E-Piano Typen: Tine, Reed, FM

3 Piano Typen: Grand, Upright, E.Grand

6 Key-/Layer Typen: Key, Brass, Strings, Lead, Synth, Other

150 Preset Variationen

integrierte Effekte (Insert): Chorus, Phase, Flanger, Comp, Drive, Wah (via Pedal steuerbar)

Master-Effekte: Delay und Reverb

9-Band Stereo Equalizer

Röhren-Drive Schaltung mit Nutube 6P1 Vakuumröhre

LED Touch-Sensoren für Zugriegel

Key/Layer Klangregler und Equalizer

Rotary/Pitch/Tremolo Control

Variable Dynamics Control

Klangerzeugung/Polyphonie:

Modeling Tonewheel Organ mit max. 128 Stimmen

Modeling Transistor Organ mit max.100 Stimmen

Modeling Electric Piano mit max. 80 Stimmen

High-Definition Piano mit max. 240 Stimmen (60 dual Stereonoten)

Modeling Analog Synthesizer mit max. 36 Stimmen

PCM mit max. 128 Stimmen (64 Stereonoten)

ca. 10,5 GB PCM Speicher

Zur Verfügbarkeit und dem Preis gibt es aktuell noch keinerlei Informationen. Vermutlich wird sich der Preis aber ungefähr am aktuellen 73er Modell orientieren (auch wenn es aufgrund der Holzseitenteile evtl. etwas teurer sein könnte). Diese wird derzeit für einen Preis von 1.239,- Euro angeboten. Die kleinere Version mit 61 Tasten, die es weiterhin nur in Orange gibt, bekommt ihr bereits für 999,- Euro.