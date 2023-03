Vox Giulietta VGA-5TPS Archtop mit Super Capacitor Preamp System

Hollowbody mit eingebautem wieder aufladbarem Preamp und Piezo-Pickup-System

In super elegantem Designs kommt die neue Vox Giulietta VGA-5TPS, ein Hollowbody-Archtop-Modell mit einem Super Capacitor Preamp System daher. Ende März oder vielleicht auch passend zur NAMM-Show im April soll es das gute Stück dann auf den Markt schaffen. Neben der klassisch-eleganten Form mit f-Löchern setzt VOX auch farblich total auf Eleganz und so tragen die Farben Namen wie Natural Metallic Green, Pearl Rose und Pearl White. Sie färben den Ahorn-Korpus mit Mahagonihals mit einer Mensur von 24,75 Zoll und einem C-förmigen Profil. Das baked Jotoba Griffbrett mit 22 Bünden rundet die klassische Optik der Giulietta VGA-5TPS ab. Sicher kann man nun vortrefflich darüber streiten, ob klassische Formen und neue Farben alles sind, was die Gitarrenhersteller aktuell so bieten, aber die Vox Giulietta VGA-5TPS möchte dann doch noch etwas mehr.

Unter dem Brückensattel des patentierten Vox-Bridge-System versteckt sich dementsprechend ein Piezo-Tonabnehmer, um dem Klang der Hollowbody-Gitarre noch mehr Ausdruck und Dynamik zu verleihen. Helles, schnelles Attack und satte, definierte Sustains sollen dann inklusive sein. Vox gibt an, dass die Giulietta VGA-5TPS Archtop durch ausgeglichene Frequenzen und ihr Sustain durchaus mit dem von Flat-Top-Akustikgitarren mithalten kann. Und selbst Rückkopplungen sollen durch diese Brücke erheblich reduziert werden. Ein typisches Problem bei Archtop-Akustikgitarren ist ja bekanntlich, dass der Piezo die anhaltende Vibration der Saiten zwischen Bridge und Tailpiece einfängt. Diesem begegnet die Vox Giulietta durch einen abnehmbaren Saitendämpfer. Ich bin gespannt, ob das in der Praxis einen Einfluss auf die Spielweise und die Klangqualität hat.

Zudem sind die Modelle mit einem Super Capacitor Preamp System ausgestattet. Regler für Master-Volume und Tone erlauben es, den Sound an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Dazu gibt es dann noch einen Aktiv/Passiv-Schalter zum Ausschalten des Preamps und ein Low-Cut-Trimmpoti.

Alles ist hübsch unter dem Schlagbrett versteckt. Der Preamp verfügt über einen internen Akku, der via Mini-USB wieder aufgeladen werden kann. Nach nur 15-minütiger Aufladung sollen dann etwa 10 Stunden Spielspaß möglich sein.

Auch wenn Vox ja eigentlich vorrangig für ihre Amps bekannt sind, überzeugt die Firma aus England in der letzten Zeit immer mal wieder mit innovativen und eigenständigen Gitarrendesigns, die optisch irgendwo zwischen Vintage und Moderne zu finden sind und für Gitarristen aus vielen Genres eine sehr gute Wahl sein können.

