Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio, Bluetooth Verstärker

Nach der Mini-Serie stellt Vox neue Bluetooth-Verstärker vor. Mit dem Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio gibt es nun zwei noch kleinere Verstärker im typischen Vox-Design der 1960er Jahre.

Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio

Die neuen Superbeetle Verstärker kommen in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Während der Micro Superbeetle Guitar zur Gitarrenverstärkung, natürlich mit Vox-Sound, verwendet werden kann, in der Mikro Superbeetle Audio wie der Name schon vermuten lässt zum reinen Audio Hörgenuss. Beide Geräte kommen dabei im stylischen Vox Topteil-plus-Box-Look.

Micro Superbeetle Guitar

Der Micro Superbeetle Guitar holt den ikonischen Top-Boost-Sound der 60er ins Heute – allerdings im Micro-Format mit sehr geringem Gewicht. Herzstück ist der abnehmbare Verstärkerkopf, der sich sowohl als vollwertiger 20-Watt-Stack mit 4″-Woofer und 1,5″-Tweeter als auch als portabler 5-Watt-Amp mit integriertem Akku nutzen lässt. Die drei Sound-Voicings Clean, Drive und High Gain decken die typische Vox-Klangpalette ab, inklusive Gain-Regler und dem charakteristischen Bass/Treble-Top-Boost-EQ. EinReverb ist auch mit im Gepäck.

Neben dem kompakten Format punktet der Vox Micro Superbeetle Guitar mit Bluetooth-Konnektivität für Smartphone oder Laptop, Aux- und Kopfhörer-Anschluss (mit Cabinet-Simulation) und natürlich mit klassischem VOX-Design.

Micro Superbeetle Audio

Der Micro Superbeetle Audio teilt Look, Format und das modulare Konzept mit dem Superbeetle Guitar, verfolgt jedoch ein anderes Ziel: Hier steht reiner Musikgenuss im Vordergrund. Anstelle von Gitarren-Voicings bietet er drei speziell abgestimmte Wiedergabemodi (HiFi, Bass-Adapt und Background) sowie eine Klangregelung mit Sub-Bass, Bass, Middle und Treble. Das abnehmbare Topteil bietet einen integrierten 1,5″-Breitbandlautsprecher für Akku-betriebenes, mobiles Musikhören. In Kombination mit dem Cabinet liefert das System dann satte 20 Watt im Zweiwege-Betrieb für maximalen Musikgenuss.

Preis und Verfügbarkeit

Die schicken Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio sind ab sofort beim Musikhaus Thomann für 349,- Euro erhältlich.