Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio, Bluetooth Verstärker

Jetzt auch im Mikro-Format

14. November 2025
Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio

Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio

Nach der Mini-Serie stellt Vox neue Bluetooth-Verstärker vor. Mit dem Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio gibt es nun zwei noch kleinere Verstärker im typischen Vox-Design der 1960er Jahre.

Vox Micro Superbeetle Guitar
Vox Micro Superbeetle Guitar Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann
Vox Micro Superbeetle Bluetooth
Vox Micro Superbeetle Bluetooth Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
349,00€ Thomann

Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio

Die neuen Superbeetle Verstärker kommen in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Während der Micro Superbeetle Guitar zur Gitarrenverstärkung, natürlich mit Vox-Sound, verwendet werden kann, in der Mikro Superbeetle Audio wie der Name schon vermuten lässt zum reinen Audio Hörgenuss. Beide Geräte kommen dabei im stylischen Vox Topteil-plus-Box-Look.

Vox Micro Superbeetle Guitar

Vox Micro Superbeetle Guitar

Micro Superbeetle Guitar

Der Micro Superbeetle Guitar holt den ikonischen Top-Boost-Sound der 60er ins Heute – allerdings im Micro-Format mit sehr geringem Gewicht. Herzstück ist der abnehmbare Verstärkerkopf, der sich sowohl als vollwertiger 20-Watt-Stack mit 4″-Woofer und 1,5″-Tweeter als auch als portabler 5-Watt-Amp mit integriertem Akku nutzen lässt. Die drei Sound-Voicings Clean, Drive und High Gain decken die typische Vox-Klangpalette ab, inklusive Gain-Regler und dem charakteristischen Bass/Treble-Top-Boost-EQ. EinReverb ist auch mit im Gepäck.

Vox Micro Superbeetle Guitar Rückseite

Vox Micro Superbeetle Guitar Rückseite

Neben dem kompakten Format punktet der Vox Micro Superbeetle Guitar mit Bluetooth-Konnektivität für Smartphone oder Laptop, Aux- und Kopfhörer-Anschluss (mit Cabinet-Simulation) und natürlich mit klassischem VOX-Design.

Vox Micro Superbeetle Audio

Vox Micro Superbeetle Audio

Micro Superbeetle Audio

Der Micro Superbeetle Audio teilt Look, Format und das modulare Konzept mit dem Superbeetle Guitar, verfolgt jedoch ein anderes Ziel: Hier steht reiner Musikgenuss im Vordergrund. Anstelle von Gitarren-Voicings bietet er drei speziell abgestimmte Wiedergabemodi (HiFi, Bass-Adapt und Background) sowie eine Klangregelung mit Sub-Bass, Bass, Middle und Treble. Das abnehmbare Topteil bietet einen integrierten 1,5″-Breitbandlautsprecher für Akku-betriebenes, mobiles Musikhören. In Kombination mit dem Cabinet liefert das System dann satte 20 Watt im Zweiwege-Betrieb für maximalen Musikgenuss.

Preis und Verfügbarkeit

Die schicken Vox Micro Superbeetle Guitar und Audio sind ab sofort beim Musikhaus Thomann für 349,- Euro erhältlich.

Preis

  • 349,-

Links

Ähnliche Artikel
