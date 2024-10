Spektraler Kreativ-Effekt

W.A. Production Spectron ist ein Delay-Plug-in, das in Zusammenarbeit mit dem Electronic-Musiker Curbi entwickelt wurde. Es erzeugt neuartige und kreative Effekte, Texturen und Klangatmosphären, indem es die einzelnen Frequenzbänder unterschiedlich bearbeitet.

W.A. Production Spectron, Spectral-Delay Plug-in

Für die komplexen Effekte, die mit Spectron erzeugt werden können, wurde das GUI so einfach wie möglich gestaltet. Das Feedback des Delays kann mit wenigen Klicks in ein temposynchrones Raster eingebettet werden. Dabei lassen sich die Delay-Taps straight, dotted oder triplet in einer Auflösung zwischen einer ganzen Note und 32tel Noten einstellen.

Die spektralen Delay-Taps können mit drei Funktionen weiter bearbeitet werden. Spread teilt die Frequenzbänder im Stereopanorama auf. Warp verzögert die Frequenzbänder unterschiedlich im Verhältnis zueinander. Tone wiederum verändert die Lautstärken der Frequenzbänder zueinander, was wie Damping oder ein Hochpassfilter wirken kann.

Für markante Eingriffe in das Frequenzspektrum ist die Shift-Sektion zuständig. Mit positivem oder negativem Faktor lassen sich Formaten, Pitch, Frequency Shift und Frequency Bend auf die erzeugten Delay-Taps anwenden, die sich bei höheren Feedback-Werten mit jedem Tap aufaddieren.

Zusätzlich kann mit der Diffusion-Sektion noch mehr Klangfarbe erzeugt werden. Je nach Stärke des Effektes lassen sich hiermit spektrale Reverbs erzielen. Es gibt vier Algorithmen: Lush, Shimmer, Doom und Metal, die unterschiedliche Klangcharaktere erzeugen.

Das Plug-in kann zwei unterschiedliche Effekte auf die Slots A und B legen, zwischen denen direkt umgeschaltet werden kann. Mit einer Copy-Funktion lässt sich eine Einstellung auf den anderen Slot kopieren, um dann eine Variante davon zu erstellen. Außerdem gibt es Undo und Redo für schnelle Korrekturen.

W.A. Production Spectron ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX verfügbar. Zur Einführung gilt ein Preis von 15,- US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 49,90 US-Dollar. Eine Demoversion steht auf der Webseite des Herstellers zum Download bereit.