Waldorf Attack 3, Percussion-Synthesizer Plug-in

Neue Features - neuer Look

25 Jahre nach der ersten Version kommt nun Waldorf Attack 3. Mit neuen Features und einem komplett überarbeiteten Interface soll das Plug-in auch noch viele weitere Jahre Synth-Percussion und Drums liefern.

Waldorf Attack 3 – Percussion-Synthesizer

Attack 3 ist ein VA-Synthesizer, dessen Engine auf die Erzeugung von perkussiven Sounds ausgelegt ist. Ein Kit besteht aus 24 Sounds und lässt sich frei zusammenstellen. Es gibt keine spezialisierten Kanäle für Kick, Snare, HiHat etc. Die Klangerzeugung ist mit zwei Oszillatoren, Multimodefilter und Modulatoren eher universell ausgelegt. Die Oszillatoren können alternativ auch Samples abspielen.

Für jeden der 24 Sounds steht ein Kompressor und EQ als Insert-Effekt zur Verfügung. Die Sounds können zusätzlich über sechs Busse geroutet und dort mit Effekten, Dynamics und Equalizer weiter bearbeitet werden.

Waldorf Attack 3 – was ist neu?

Das User-Interface wurde ordentlich entstaubt, hat jetzt einen modernen, funktionalen Look und ist skalierbar. Für die Verwaltung von Kits, Sounds, Samples und MIDI-Mappings gibt es einzelne Browser, was eine bessere Übersicht verspricht. MIDI-Learn wurde erweitert und erlaubt nun die Festlegung von minimalen und maximalen Werten.

Bei den Oszillatoren lässt sich die Phasenlage nun mit einem extra Regler präzise einstellen. User-Samples sind mit variabler Startposition, Velocity-Mapping und Round-Robin-Option dynamischer spielbar.

In der Filtersektion sind ein 24 dB Mode, positive und negative Kammfilter sowie eine Sample-Rate-Reduction hinzugekommen. Auch die Auswahl an Drive-Typen wurde erweitert: Clip, Transitor, Diode, Pickup und Overdrive geben mehr Abwechslung beim Verzerren.

Pro Sound sind zwei Multistage-Hüllkurven mit ADBDSR-Mode und anpassbaren Verlaufskurven vorhanden. Alle Zeit- und Level-Parameter sind vollständig modulierbar. Außerdem gibt es zwei synchronisierbare LFOs pro Sound, inkl. Sample & Hold-Mode, einstellbarer Startphase, Free-Run, bipolar/unipolar, Delay und Fade-in. Passend dazu wurden die Routing-Optionen und Modulationsquellen erweitert.

Waldorf Attack 3 wird bis zum 22. Februar 2026 zum Einführungspreis von 49,- Euro angeboten. Danach kostet das Plug-in 99,- Euro.

Besitzer der Waldorf Edition 2 (Vollversion) können in der Einführungszeit für 29,- Euro upgraden, danach kostet das Upgrade 49,- Euro. Für die Waldorf Edition 2 LE betragen die Upgrade-Preise 39,- bzw. 79,- Euro. Die Upgrade-Angebote sind in den Waldorf-Accounts zu finden.

Attack 3 wird in diesem Fall als separates Plug-in geliefert, die Version aus der Edition bleibt unverändert.