Waldorf Blofeld Plugin, Synthesizer

Ich habe den Nave (iOS) den Microwave (iOS) und den PPG v3 für Desktop, seit einer Aktion vor weihnachten. Der PPG ist deprimierend. er klingt sehr cool, aber das interface wurde in all den Jahren nicht annähernd brauchbar gemacht es ist nicht skalierbar und es ist auf einem 4k Monitor winzig. Ich finde es schade das ding zwar noch irgendwie zu pflegen und richtig viel geld dafür zu verlangen, aber den offensichtlichen Schwachpunkt einfach zu lassen. doof…

Ich würde mir auch gerne den Blofeld als VST zulegen, ich hatte auf Ebay Kleinanzeigen einen geschossen, der hatte aber ein schreckliches Störgeräusch in der Soundausgabe. Vst lassen sich auch einfacher verkabeln:-)