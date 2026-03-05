Waldorf Iridium Desktop MK2, Synthesizer

Boosts für CPU, RAM & Synthese

Der Waldorf Iridium Desktop MK2 glänzt mit einem aufgebohrtem Innenleben. Der Multi-Engine-Synthesizer hat eine leistungsstärkere CPU, erweiterten Sample-RAM und Flash-Speicher sowie eine neue Synthese-Engine erhalten.

Waldorf Iridium Desktop MK2

Die MK2-Version hat an mehreren Stellen einen Boost erhalten, ohne dass das Gesamtkonzept des Synthesizers auf den Kopf gestellt wird. Er besitzt drei Oszillatoren, die jeweils mit einer anderen Syntheseform arbeiten können, duale Stereo-Filter pro Stimme, digitale Former, umfangreiche Modulationsmöglichkeiten und umfangreiche Effekte.

Mit dem erhöhten RAM lassen sich im Multi-Sampling- und Granular-Mode mehr Dateien verwenden. Auch die neue Engine namens Seeds macht vom größeren RAM Gebrauch. Anstelle von statischen Waves, die zu einem Wavetable zusammengefasst werden, werden hier ausgehend von Sub-Oszillatoren verschiedene Signale synthetisiert. Diese lassen sich steuern und kombinieren, sodass Funktionen wie Ring Modulation, FM, Wavetables und Partials sowie Noise bereit stehen.

Durch die leistungsfähigere CPU können nun bis zu vier Multi-Timbral-Layer eingerichtet werden. Außerdem gibt es mit Round Robin und Random Robin zwei neue Play-Modi. Im Arpeggiator stehen zusätzliche Polyphon-Modi zur Verfügung. Der Flash-Speicherplatz beträgt nun 4 GB, wovon 2 GB ab Werk mit Sample befüllt sind.

Die neuen Per-Note-Parameter-Locks entstanden in Kooperation mit Aphex Twin. Hierbei lassen sich einzelne Noten mit 16 individuellen Parameter-Einstellungen eines Sounds spielen. Es erklingt also mit jeder Noten quasi ein anderer Klang, ähnlich wie der AFX-Mode bei Novation.

Der mit dem Synthesizer Protein eingeführte Flavour-Regler findet sich auch hier. Mit ihm lassen sich subtile Variationen in Tonhöhe, Klangfarbe und Timing dosieren.

OS 4.0 für Iridium und Quantum

Iridium Desktop MK2 arbeitet mit dem neuen OS 4.0, das in Kürze auch für alle anderen Iridum- und Quantum-Modelle verfügbar sein wird. Damit bleibt die gesamte Produktlinie untereinander kompatibel.

Der Waldorf Iridium Desktop MK2 ist in Kürze verfügbar. Der Preis beträgt 2.369,- Euro.