Waldorf Iridium Desktop MK2, Synthesizer

Boosts für CPU, RAM & Synthese
Der Waldorf Iridium Desktop MK2 glänzt mit einem aufgebohrtem Innenleben. Der Multi-Engine-Synthesizer hat eine leistungsstärkere CPU, erweiterten Sample-RAM und Flash-Speicher sowie eine neue Synthese-Engine erhalten.
Waldorf Iridium Desktop MK2
Die MK2-Version hat an mehreren Stellen einen Boost erhalten, ohne dass das Gesamtkonzept des Synthesizers auf den Kopf gestellt wird. Er besitzt drei Oszillatoren, die jeweils mit einer anderen Syntheseform arbeiten können, duale Stereo-Filter pro Stimme, digitale Former, umfangreiche Modulationsmöglichkeiten und umfangreiche Effekte.
Mit dem erhöhten RAM lassen sich im Multi-Sampling- und Granular-Mode mehr Dateien verwenden. Auch die neue Engine namens Seeds macht vom größeren RAM Gebrauch. Anstelle von statischen Waves, die zu einem Wavetable zusammengefasst werden, werden hier ausgehend von Sub-Oszillatoren verschiedene Signale synthetisiert. Diese lassen sich steuern und kombinieren, sodass Funktionen wie Ring Modulation, FM, Wavetables und Partials sowie Noise bereit stehen.
Durch die leistungsfähigere CPU können nun bis zu vier Multi-Timbral-Layer eingerichtet werden. Außerdem gibt es mit Round Robin und Random Robin zwei neue Play-Modi. Im Arpeggiator stehen zusätzliche Polyphon-Modi zur Verfügung. Der Flash-Speicherplatz beträgt nun 4 GB, wovon 2 GB ab Werk mit Sample befüllt sind.
Die neuen Per-Note-Parameter-Locks entstanden in Kooperation mit Aphex Twin. Hierbei lassen sich einzelne Noten mit 16 individuellen Parameter-Einstellungen eines Sounds spielen. Es erklingt also mit jeder Noten quasi ein anderer Klang, ähnlich wie der AFX-Mode bei Novation.
Der mit dem Synthesizer Protein eingeführte Flavour-Regler findet sich auch hier. Mit ihm lassen sich subtile Variationen in Tonhöhe, Klangfarbe und Timing dosieren.
OS 4.0 für Iridium und Quantum
Iridium Desktop MK2 arbeitet mit dem neuen OS 4.0, das in Kürze auch für alle anderen Iridum- und Quantum-Modelle verfügbar sein wird. Damit bleibt die gesamte Produktlinie untereinander kompatibel.
Der Waldorf Iridium Desktop MK2 ist in Kürze verfügbar. Der Preis beträgt 2.369,- Euro.
Ich schätze ein Quantum (ggf. Iridium?) im Protein-Format und Preis. Auch der Klangcharakter erinnert grob daran. Natürlich eingeschränkt in den Funktionen, aber die Oszillatoren, Filter und ein paar Effekte dazu. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass Waldorf eines Tages einen Ribbon-Controller integriert. UDO und Arturia haben diesen Trend erkannt. Beziehungsweise „wieder erkannt“, was Yamaha und auch Roland schon früher integriert haben. Aber im Vergleich zu Behringer ist bei Waldorf wenigstens sicher, dass dieser in Kürze erscheint. Waldorf gibt in den letzten Jahre richtig Gas bei ihren Produkten. Gefällt mir! Vielleicht wird doch noch ein Synthesizer der Firma bei mir Einzug erhalten. Wenn ich doch mehr Platz und Geld hätte. – Warten wir ab!
Das der Protein nicht alleine bleiben wird ist ja kein Geheimnis. Im Artikel zum Making of Protein auf der Waldorf-Homepage wurde schon geschrieben, das der Protein das erste Produkt einer Serie sein soll:
„we want to build a series of products in a low budget market, that people can really explore the Waldorf world without spending too much money, especially younger people“
Und bezüglich des Namens:
„That led to a new naming approach: substances that we consume by eating or drinking, not things like “apple” or “beer,” but more biochemical-type substances.“
Vielleicht Vitamin Q?
@jan1973 dachte eine drummachine?
na ja, vielleicht irgendwann 😃
@Numitron Eine Drummaschine soll tatsächlich kommen, ob sie aber das nächste Gerät in der Reihe ist, ist wohl noch ungewiss.
@Mac Abre OK. 🤘😎
Die Anzahl der Drehregler, beleuchtete Pads und Gehäuseform lassen nur einen Schluss zu: Iridium MK 2.
@og_penson Gute Idee. Es wäre aber nicht dem low budget segment zuzuordnen, sondern verhältnismäßig im high budget Bereich. 🎹
@Filterpad Das mag sein, aber er sieht ja wirklich ziemlich haargenau aus, wie ein Iridium von der Seite, sogar mit den bunten Pads, die hinter den Reglern durchschimmern….bin gespannt, ob die jetzt velocity sensitive sind.
@Leverkusen Hattest zu 100% recht. Respekt! Ich habe nur geschätzt, du hast hingeschaut.
@Filterpad schade. dachte die machen jetzt wieder mehr Low Budget Geräte.
@Numitron Ach, warte mal ab. Bei Waldorf zählt der Überraschungseffekt.
@Filterpad OK. 😜🎉
blofeld in klein? 🙂
„Tryptophan“
Egal was es ist, ich kaufe den bei ähnlichem Preis wie Protein. Der Protein ist einfach nur geil für den Preis. Das neue Perfect Pads Preset Pack ist echt stark. Ein paar Fixes und Features sollte Waldorf noch per Firmware nachliefern, aber da habe ich keine Bedenken. Produktpflege und Support scheinen zu stimmen.
Vielleicht aber auch nur vielleicht macht Waldorf was ganz anderes! 😂
Na toll, ein Waldorf Iridium MK2 bei dem weiterhin alle Regler falsch stehen. Das ist eine digitale Kiste, da braucht man verdammt nochmal keine Drehregler mit Anschlag.
Ich bin mal wieder gespannt. Die graue Gehäusefarbe – so es denn ein „Iridium Mk 2“ wird und so er denn so aussieht – finde ich allerdings nicht so schick. Weniger ablesefreundlich.
@Flowwater Ist irgendwie schick und modern – kann man sich jetzt neben die Roland T-1000 stellen, passt auch fast von der Größe. Aber ich glaube, ich fand das dunkle Layout auch besser. Weii’s besser zum M passt. Wenn die MK1 Preise jetzt noch ein bisschen runter gehen, versuche ich’s vielleicht mal, bin schon länger kurz davor, fand es aber noch unvernünftig.
Sind die Bauteile schon nach 5 1/2 Jahren knapp geworden, dass man sich gezwungen sieht, einen Nachfolger rauszubringen? Äußerlich hat sich kaum etwas geändert. Oder waren Speicher und Prozessor zu knapp bemessen, dass wichtige Updates nicht mehr implementiert werden können?
@Roy Fatty Vielleicht verkauft er sich einfach so gut, dass sie mit dem neuen Batch ein Processor- und Speicherupdate eingeschoben haben und die kleine Investition auch angemessen bewerben wollen. In 5 Jahren entwickelt sich von der Rechenpower her ja schon viel.
@Leverkusen Oder das Gegenteil und Waldorf hat am Markt keinen Flash-Speicher mehr abbekommen und muss nun die 2GB internen Speicher streichen. 😲
Mehr Multimode, Stimmen und FX wären doch ein Anfang, das hat der Virus vor fast 20 Jahren schon geschafft. Und ein Plugin das reibungslos mit dem Gerät zusammenarbeit. So eine Art Sample, Multisynthese-Workstation die bedienbar ist und mit den besten Plugins mithalten kann, das wäre was. Hardware als Vorteil, so muss es wieder werden, nicht als überteuertes rumstehchen das alte Lieder singt. Der Iridium könnte eine gute Basis sein, bin gespannt wieviel Stimmen es am Ende werden, 16 und 2 Layer sind auf jeden Fall nicht zeitgemäß, dann lieber Laptop/iPad.
Privilegierte mit 27-Zoll-Moni wissen jetzt schon, dass beim MK2 das neue Firmenlogo drauf sein wird.
….. und ach ja, der Seeds-Klangerzeuger hinzugekommen ist. Und nen Flavour-Regler statt Velocity.
MK2 ist grundsätzlich wenig innovativ und emotional schwierig für Besitzer eine MK1.
Mal abwarten wie die Realität aus sieht.
@Spectral Tune Naja, emotional schwierig für die MKI Besitzer ist ja eigentlich nicht die MKII sondern ihr FOMO-Problem. Entweder haben Sie einen 5 Jahre alten Synth, der immer noch gut funktioniert und sehr gut klingt, oder sich kürzlichen einen nicht mehr ganz top aktuellen Synth zugelegt, der auch top klingt und dessen Schwestermodelle alle schon upgrades erhalten haben, dürften also nicht sehr überrascht sein. Und so unterschiedlich wird die MKII ja offensichtlich nicht werden. Mein MacBook M1 läuft jedenfalls auch noch rund, obwohl die neuen Chips viel schneller sind….
@Leverkusen das gab’s schon oft!
hab vor 10 Jahren den silbernen ersten Korg minilogue vorbestellt.
einige Jahre später kam der deutlich verbesserte XD.
aber das Silber finde ich gut und manches ist beim ersten besser. 😃
Hoffentlich kann man mit der neuen Version endlich Sounds und Wavetables direkt vom Rechner aus übertragen. Man siehe wie das beim 3rd Wave so genial funktioniert. Dieses umgestecke mit dem USB Stick ist schon sehr nervig.
In der MKII Version ist aus dem Velocity Regler ein Flavour Regler geworden, bekannt vom Protein.
@Jeanne vielleicht mit Werbung von flava flav! das wäre lustig 😊
Der Waldorf Iridium hat schon echt viel zu bieten.
Die neue Funktion „Aphex Twin“ Parameter Locks pro Step etc, damit man auch sogar pro Taste einen anderen Ton haben kann, ist genial..
Hat mir damals bei der Bass Station 2 schon gefallen.
Hoffe die bringen sowas ähnliches auch auf die neue kleine Serie…
Bin mal gespannt…