Waldorf Iridium MK2, Desktop-Synthesizer

Ein Bild ist geleakt
Nach dem gestrigen Teaser-Video wurde vielerorts über den neuen Synthesizer spekuliert. Doch nun wurde mit einem Leak im Elektronauts-Forum die Katze aus dem Sack gelassen. Mit dem Waldorf Iridium MK2 kommt nach fast sechs Jahren eine neue Version des Multi-Engine-Synthesizers.
Waldorf Iridium MK2
Der Teaser bot null Informationen, fast kein Bild und nur einen Sound. Das aus dem Dunkel aufgetauchte Geräte ließ mit seinem Pultformat ein neues Gerät der Protein-Serie vermuten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Aber es handelt sich um den Iridium MK2 in der Desktop-Variante. Was jedoch dessen Spezifikationen sind und wodurch er sich vom ersten Modell unterscheidet, ist noch völlig unklar. Abgesehen davon, dass das Gehäuse nun hellgrau ist und die Regler eine andere Farbe haben, scheint das Gerät funktional gleich geblieben zu sein. Display und die Beschriftung der Tasten sehen jedenfalls unverändert aus.
Ergo wird sich im Inneren etwas getan haben. Vielleicht gibt es einen leistungsfähigeren Prozessor und damit einhergehend weitere Synth-Engines? Das wäre naheliegend. Jedenfalls wird nach dem Leak die offizielle Vorstellung wohl nun nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Die Iridium MK2-Produktseite ist bei Waldorf schon angelegt, hat allerdings noch keine Inhalte. Bleibt noch die Frage, ob auch das Iridum Keyboard und der kleine Iridium Core auf den MK2-Level gehoben werden?
Unseren Testbericht zum Waldorf Iridium könnt ihr unter diesem Link nachlesen.
Ich schätze ein Quantum (ggf. Iridium?) im Protein-Format und Preis. Auch der Klangcharakter erinnert grob daran. Natürlich eingeschränkt in den Funktionen, aber die Oszillatoren, Filter und ein paar Effekte dazu. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass Waldorf eines Tages einen Ribbon-Controller integriert. UDO und Arturia haben diesen Trend erkannt. Beziehungsweise „wieder erkannt“, was Yamaha und auch Roland schon früher integriert haben. Aber im Vergleich zu Behringer ist bei Waldorf wenigstens sicher, dass dieser in Kürze erscheint. Waldorf gibt in den letzten Jahre richtig Gas bei ihren Produkten. Gefällt mir! Vielleicht wird doch noch ein Synthesizer der Firma bei mir Einzug erhalten. Wenn ich doch mehr Platz und Geld hätte. – Warten wir ab!
Das der Protein nicht alleine bleiben wird ist ja kein Geheimnis. Im Artikel zum Making of Protein auf der Waldorf-Homepage wurde schon geschrieben, das der Protein das erste Produkt einer Serie sein soll:
„we want to build a series of products in a low budget market, that people can really explore the Waldorf world without spending too much money, especially younger people“
Und bezüglich des Namens:
„That led to a new naming approach: substances that we consume by eating or drinking, not things like “apple” or “beer,” but more biochemical-type substances.“
Vielleicht Vitamin Q?
@jan1973 dachte eine drummachine?
na ja, vielleicht irgendwann 😃
Die Anzahl der Drehregler, beleuchtete Pads und Gehäuseform lassen nur einen Schluss zu: Iridium MK 2.
@og_penson Gute Idee. Es wäre aber nicht dem low budget segment zuzuordnen, sondern verhältnismäßig im high budget Bereich. 🎹
@Filterpad Das mag sein, aber er sieht ja wirklich ziemlich haargenau aus, wie ein Iridium von der Seite, sogar mit den bunten Pads, die hinter den Reglern durchschimmern….bin gespannt, ob die jetzt velocity sensitive sind.
@Leverkusen Hattest zu 100% recht. Respekt! Ich habe nur geschätzt, du hast hingeschaut.
blofeld in klein? 🙂
„Tryptophan“
Egal was es ist, ich kaufe den bei ähnlichem Preis wie Protein. Der Protein ist einfach nur geil für den Preis. Das neue Perfect Pads Preset Pack ist echt stark. Ein paar Fixes und Features sollte Waldorf noch per Firmware nachliefern, aber da habe ich keine Bedenken. Produktpflege und Support scheinen zu stimmen.
Vielleicht aber auch nur vielleicht macht Waldorf was ganz anderes! 😂
Na toll, ein Waldorf Iridium MK2 bei dem weiterhin alle Regler falsch stehen. Das ist eine digitale Kiste, da braucht man verdammt nochmal keine Drehregler mit Anschlag.
Ich bin mal wieder gespannt. Die graue Gehäusefarbe – so es denn ein „Iridium Mk 2“ wird und so er denn so aussieht – finde ich allerdings nicht so schick. Weniger ablesefreundlich.