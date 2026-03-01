Waldorf Iridium MK2, Desktop-Synthesizer

Ein Bild ist geleakt

Nach dem gestrigen Teaser-Video wurde vielerorts über den neuen Synthesizer spekuliert. Doch nun wurde mit einem Leak im Elektronauts-Forum die Katze aus dem Sack gelassen. Mit dem Waldorf Iridium MK2 kommt nach fast sechs Jahren eine neue Version des Multi-Engine-Synthesizers.

Waldorf Iridium MK2

Der Teaser bot null Informationen, fast kein Bild und nur einen Sound. Das aus dem Dunkel aufgetauchte Geräte ließ mit seinem Pultformat ein neues Gerät der Protein-Serie vermuten.

Aber es handelt sich um den Iridium MK2 in der Desktop-Variante. Was jedoch dessen Spezifikationen sind und wodurch er sich vom ersten Modell unterscheidet, ist noch völlig unklar. Abgesehen davon, dass das Gehäuse nun hellgrau ist und die Regler eine andere Farbe haben, scheint das Gerät funktional gleich geblieben zu sein. Display und die Beschriftung der Tasten sehen jedenfalls unverändert aus.

Ergo wird sich im Inneren etwas getan haben. Vielleicht gibt es einen leistungsfähigeren Prozessor und damit einhergehend weitere Synth-Engines? Das wäre naheliegend. Jedenfalls wird nach dem Leak die offizielle Vorstellung wohl nun nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Die Iridium MK2-Produktseite ist bei Waldorf schon angelegt, hat allerdings noch keine Inhalte. Bleibt noch die Frage, ob auch das Iridum Keyboard und der kleine Iridium Core auf den MK2-Level gehoben werden?

