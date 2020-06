Waldorf Iridium Synthesizer = Quantum als Desktop

Naja, ein Blofeld 2 mit dynamischen Sample-Speicher, der wie ein USB-Laufwerk via USB vom Rechner per Drag&Drop gefüllt werden kann, und etwas besser gelösten Multimode mit mehr gleichzeitigen Effekt-Slots im Multimode wäre sicherlich bei ansonsten gleichen UI und Formfaktor schon eine schöne Sache.

Und dann einen Waldorf Editor um Wellenformen und Wellensätze selber am angeschlossenem Rechner/Tablet zu bauen wäre auch schön.

Das der Blofeld nun schon seit 13 Jahren (Keyboard 11 Jahre) erhältlich ist, ist schon eine echte Besonderheit. Die Entwicklungskosten müssten jetzt ja so langsam erwirtschaftet sein ;-)