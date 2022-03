Waldorf Iridum Keyboard, Synthesizer mit Quantum-Kern

Mit Tasten, Poly-AT und mehr Reglern

Nach den Teasern nun endlich die Enthüllung: Waldorf Iridium Keyboard. Die Tastaturvariante des kleinen Quantum-Bruders hat ein 49 Tasten-Keyboard – mit polyphonem Aftertouch, wie es von vielen erwartet wurde.

Doch das Iridium Keyboard bietet mehr als nur eine Tastatur. Die Bedienoberfläche ist nach den One-Knob-per-Function-Konzept wesentlich großzügiger als bisher ausgestattet, was den Workflow wesentlich verbessern dürfte. Zusätzlich gibt es sechs frei programmierbare Macro-Tasten, die vom Anwender nach den eigenen Anforderungen konfiguriert werden können.

Durch den polyphonen Aftertouch kann jede einzelne Note gezielt für Klangveränderungen eingesetzt werden, was speziell beim Live-Spielen mehr Ausdruck in die Performance bringt. Iridium Keyboard unterstützt auch MPE (MIDI Polyphonic Expression) und kann somit mehrere Parameter verschiedener Noten separat steuern. Hier kommt die Leistungsfähigkeit der 40-fachen Modulationsmatrix ins Spiel, über die die Kontroll-Fähigkeiten mit der Klangerzeugung verknüpft werden.

ANZEIGE

Ansonsten bietet der Synthesizer 16-fache Polyphonie, Kompatibilität zur Synth-Engine des Quantum, fünf Oszillatormodi: Wavetable, Waveform (VA), Particle (Sampling und Granularsampling), Resonator , Kernels (bis zu 6 Suboszillatoren, die per FM bei Audiorate miteinander verbunden werden können), drei Stereofilter pro Stimme, Digital Former (Filter, Comb Filter, Bitcrusher, Drive, RingMod, StateVariable), Modulatoren (sechs LFOs, sechs Hüllkurven, Komplex Modulator).

Den AMAZONA.de-Testbericht zur Desktop-Version des Iridium findet ihr unter diesem Link.

Iridium Keyboard verfügt über zwei Audioeingänge, CV-Eingänge sowie Gate- und Trigger-In, Clock-I/O, USB- und DIN-MIDI-Anschlüsse, USB-Host-Anschluss, Eingänge für Control- und Sustain-Pedale, Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung und zwei Audioausgänge.

Waldorf Iridium Keyboard ist ab sofort lieferbar und kostet 2.899,- Euro.

Ab hier die bisherigen Teaser-Meldungen

Update 27. Februar 2022: Eine neues Bild, keine neuen Informationen. Immerhin scheint es sich bald ausgeteasert zu haben und der Synthesizer wird richtig vorgestellt.

Update 20. Februar 2022: Ein neues Bild, keine neuen Informationen. Ob die Schlagworte und die schief sitzende Taste auf ein MPE-fähiges Keyboard hinweisen sollen?

Ab hier die Meldung vom 13. Februar 2022

Ein Bild sagt … auch nicht viel aus. Obwohl keine Messe vor der Tür steht, teasert Waldorf mit einem nichtssagendem Bild ein neues Produkt an. Das es sich um einen Synthesizer handelt, erfahren wir nur von dem dazu geposteten Hashtag auf Instagram.

Ein Stückchen Tastatur und ein wenig graues Gehäuse mit dem Firmen-Logo – mehr will uns Waldorf noch nicht zeigen. Mit etwas gutem Willen kann man aus dem Slogan „Working. Under. Pressure.“ das Wort Pressure mit der Keyboard-Funktion assoziieren, was zu einem polyphonen Synthesizer passen würde.

Eine logische Entwicklung wäre eine Keyboard-Version des Wavetable-Synthesizers M, so das es ein Gespann wie Quantum (Test 1, Test 2) und Iridium gäbe, doch die Farbe scheint da nicht zu passen. Zum M geistert dieser Tage noch die Nachricht des neuen Firmware-Updates 1.07 durchs Netz, in dem auch die PPG Waveterm Library enthalten sein soll. Doch dafür gibt es ebenso noch keine Bestätigung.

Apropos Farbe, auch der einstige Prototyp des Stromberg von 2007 sah diesbezüglich ganz anders aus. Und es dafür vielleicht eh zu viel Zeit vergangen. Da läge ein Kyra-Keyboard wohl noch näher.

Also eventuell doch etwas ganz Neues? Wir müssen abwarten, was Waldorf uns mit: „Something is coming our way!“ dann hoffentlich bald präsentieren wird.

