Waldorf Kyra SE Seablue, limitierte Edition

Blau wie das Meer

Waldorf bringt mit dem Kyra SE Seablue eine limitierte Auflage des virtuell analogen Synthesizers. Seablue ist nicht nur blau wie das Meer, sondern der gleiche Farbton, wie beim Wavetable-Synthesizer M.

ANZEIGE

Speziell designte Synthesizer und Studiogeräte erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, auch wenn sie technisch gesehen keinen Unterschied zu den normalen Serienversionen haben. Ein Hauch von Individualität und Exklusivität werten das Studio wie offenbar auch das Wohlbefinden auf.

Die Seablue-Variante des Kyra unterscheidet sich nur in der Farbgebung von weiß/grauen Serienmodell. Wer bereits den M besitzt, kann sich nun passend dazu einen blauen Kyra daneben stellen.

Den Waldorf Kyra hatten wir bereits 2019 im Test, den ihr unter diesem Link nachlesen und die Audiobeispiele dazu hören könnt. Deshalb hier die Features nur in Kürze: der VA-Synthesizer besitzt 128 Stimmen, kann zwei Oszillatorgruppen inkl. Hardsync, Ringmodulation und FM pro Stimme erzeugen, die mit zwei Filtern, synchronisierbaren Modulatoren und Stereo Multi-Effekten bearbeitet werden können. Außerdem kann Kyra für die Übertragung von MIDI und Audio via USB direkt an einen Rechner angeschlossen werden.

Es gibt auch einen Bericht zur Vorgeschichte des Kyra, als er noch Exodus Valkyrie hieß. Darin ist auch ein Interview mit dem Entwickler Manuel Caballero enthalten.

Waldorf Kyra SE Seablue ist auf 200 Stück limitiert. Die Geräte sollen ab dem 20. November erhältlich sein, der Preis beträgt 1.799,- Euro.

ANZEIGE

Waldorf Kyra SE Seablue 1.799,00 € bei