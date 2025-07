Waldorf Mean Green Machine, Microwave 1 Plug-in

Giftgrüne Version des Microwave 1

Anlässlich einer kleiner Sommer-Promotion bringt Waldorf eine interessante Version seines Microwave 1 Plug-ins auf den Markt. Waldorf Mean Green Machine ist eine Nachbildung des gleichnamigen grünen Synthesizers, den Waldorf 1994 auf den Markt brachte und dessen Stückzahl auf 99 limitiert war.

Waldorf Mean Green Machine

Mit dem Waldorf Mean Green Machine Plug-in bringt der Hersteller ein Stück Synthesizer-Geschichte zurück in die DAW. In das bereits bekannte und von uns getestete Microwave 1 Plug-in hat Waldorf eine neuen grünen Modus implementiert, der neben seiner giftgrünen Farbe auch Feature-mäßig etwas Neues zu bieten hat: einen Patch-Zufallsgenerator, Mutator genannt.

Hinter „Mean Green Machine“ steht eine lustige Geschichte, die besagt, dass in der vulkanischen Umgebung der Eifel, in der Nähe des Dorfes Waldorf, die Mitarbeiter von Waldorf Music jeden Morgen tief unter der Erde Wavetables abbauten. 1994 brachte Waldorf dann die „Mean Green Machine“ auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine seltene, auf 99 Stück limitierte Auflage des Microwave 1 mit einer grünen Oberfläche und kegelförmigen Metallfüßen. Sie wurde als eine Mutation jener Wavetables verstanden, auf die ein Waldorf-Mitarbeiter eines Morgens gestoßen war.

Dieses Sammlerstück war mit dem für Waldorf Music typischen bösen Humor und mit einem Design von Axel Hartmann ausgestattet, bei dem laut Aussage von Waldorf, einfach nichts zusammenpassen sollte.

Heute kommt Waldorf Mean Green Machine in Form eines Plug-in wieder zurück und ist mit der o. g. neuen Funktion ausgestattet: Mit dem zusätzlichen Mutator kann der Nutzer den Sound jetzt nach dem Zufallsprinzip verändern.

Waldorf Mean Green Machine ist ab sofort zum Einführungspreis von 99,- Euro erhältlich. Ab dem 23.7. kostet das Plug-in dann 149,- Euro. Dazu gibt es eine Möglichkeit, das Plug-in kostenlos zu erhalten. Hierfür müsst ihr das „grüne Monster“ lediglich in Aktion zeigen, auf Video verewigen und Waldorf die Erlaubnis geben, das Video auf ihren Social-Media-Kanälen zu teilen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Im folgenden Video gibt es einen schönen Überblick zum Microwave 1 Plug-in: