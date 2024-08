Ein echter Microwave für die DAW

Mit dem Waldorf Microwave 1 Plug-in wird der 35. Geburtstag des berühmten Wavetable-Synthesizers gefeiert. Der ursprüngliche Waldorf Microwave trat seinerzeit quasi die Nachfolger der PPG Wave-Synthesizer an und entwickelte sich über die Zeit selbst zum Kultgerät.

Waldorf Microwave 1 Plug-in, Wavetable-Synthesizer

Die Entwicklung des Microwave 1 Plug-ins nahm einen Zeitraum von mehreren Jahren in Anspruch, damit die Software mit allen Features so nah wie möglich an die originale Hardware heranreicht.

Die erste Generation des Microwave (und der Waldorf Wave) verwendeten eine in Zusammenarbeit mit Wolfgang Palm speziell entwickelte integrierte Schaltung namens Waldorf ASIC, die zusammen mit den Filter-Chips von Curtis und einer 68k CPU-basierten Controller-Software für den besonderen Sound der Wavetable-Synthese sorgte.

Diese Komponenten wurden für das Plug-in aufwendig analysiert. Die digitalen Waves wurden Bit für Bit mit dem Original abgeglichen, das Noise mit all seinen Artefakten nachgebildet und eine originalgetreue Sampling-Rate von 250 kHz verwendet, unabhängig von der Sampling-Rate der DAW.

Selbst die alten D/A-Konverter wurden mit ihrem non-linearem und klangfärbendem Verhalten für das Microwave 1 Plug-in nach dem Vorbild modelliert. Da es beim originalen Microwave zwei Revisionen mit unterschiedlichen Curtis-Chips gab, können beide Varianten im Plug-in aufgerufen werden. Ebenso lassen sich die Nachbildungen der analogen Komponenten künstlich nachjustieren und rekalibrieren.

Das 8-stimmige Microwave 1 Plug-in entspricht zwar in seiner Ausstattung und Architektur exakt dem Hardware-Vorbild, aber es gibt natürlich ein modernes GUI, das auch Zugang zu „verborgenen“ Punkten der Synth-Engine bietet. Das Interface ist vollständig skalierbar.

Das Plug-in erlaubt die Editierung der bestehenden Wavetables und der Erzeugung komplett neuer Wavetables. Dazu besteht nicht nur Zugriff auf sämtliche originalen Wavetables, sondern auch die einzelnen Waves. Und es können sogar User-Waves erstellt im Plug-in erstellt werden.

Im originalen Microwave war der Multimode aufgrund des beschränkten Panels nur mühsam zu bedienen. Im Plug-in lassen sich die Sounds mithilfe eine übersichtliche Mixer-Page viel einfacher als Layer oder auf mehreren Kanälen organisieren.

Das Plug-in wurde mit dem originalen Factory Soundset ausgestattet und besitzt natürlich auch eine große Auswahl an neuen Presets. MIDI- und Sysex-Dump-Files vom Original lassen sich importieren. Und das Plug-in kann auch zur Steuerung des Hardware-Gerätes genutzt werden.

Das Waldorf Microwave 1 Plug-in ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX für macOS und Windows verfügbar. Zur Einführung beträgt der Preis beträgt 119,- Euro, danach wird der Preis 149,- Euro betragen.

Zum originalen Waldorf Microwave haben wir natürlich auch eine Vintage-Story für euch, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.