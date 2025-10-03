Unterstützt MIDI 2.0 & MPE Poly-Pitch Bend

Waldorf hat die Firmware 3.3.0 für alle Varianten der Synthesizer Quantum und Idirdium veröffentlicht. Der wichtigste Punkt ist dabei die Kompatibilität zu MIDI 2.0.

Waldorf OS 3.3.0 für Iridium & Quantum

Dank des vereinheitlichten Betriebssystems ist das Firmware-Update für alle Modelle verfügbar, also den ursprünglichen Quantum und Quantum MK2 sowie die drei Iridium-Varianten Desktop, Keyboard und Core.

Die Kompatibilität zu MIDI 2.0 ermöglicht durch seine hohe Auflösung einen wesentlich größeren Datendurchsatz. Das ist vor allem für MPE-Anwendungen nützlich. In diesem Zusammenhang wurde auch das unter MPE mögliche polyphone Pitchbend verbessert.

Darüber hinaus bringt das Update noch ein paar kleinere Verbesserungen, wie erweiterte Favorite Sets & Authors, Release-Velocity wurde als Modulationsquelle hinzugefügt, es gibt zusätzliche Macros und weitere Detailverbesserungen. Die vollständige Übersicht erhalten Quantum/Iridium-User zusammen mit dem Update.

Waldorf OS 3.3.0 für Iridium und Quantum steht unter „Hardware OS Updates“ in den persönlichen Accounts zum Download bereit.