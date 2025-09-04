Waldorf PPG Wave 3.V 2.0, Wavetable-Synthesizer Plug-in

Mit Wavetable-Editor und Mutator

Mit neuen Features wird das Plug-in Waldorf PPG Wave 3.V 2.0 auf den aktuellen Stand gebracht. In Anlehnung an das Microwave 1 Plug-in erhält der Synthesizer u.a. einen Wavetable-Editor, mit dem eigene Wavetables erstellt, editiert und importiert werden können.

Waldorf PPG Wave 3.V 2.0 – neue Features

Der Wavetable-Editor stellt die einzelnen Waves grafisch sowie die Tabellen als numerische Liste dar. Die Zusammenstellung eines Wavetables kann nun völlig frei erfolgen und auch ein direkter Import in das Plug-in ist möglich. Waldorf hat der Version 2 bei dieser Gelegenheit auch gleich neue Factory Wavetables spendiert.

Der sogenannte Mutator wurde ebenfalls vom Microwave Plug-in übernommen. Mit dieser Funktion lassen sich die Parameter Waves, Pitch, Mix/Filter, LFOs und Envelopes mit prozentualen Anteilen per Zufall verändern.

Außerdem ist das User-Interface nun skalierbar, um das Plug-in an Bildschirmgröße und -auflösung anpassen zu können.

Ansonsten bleibt der Funktionsumfang des Synthesizers gleich. Die maximal 256-fache Klangerzeugung besitzt einen 8-fachen Multimode. Pro Stimme gibt es zwei Wavetable-Oszillatoren mit Abspielmodi für 8, 12 und 32 Bit sowie einer authentischen Emulation des Aliasing der Hardware-Vorbilder. Das Tiefpass-Filter mit 12 bzw. 24 dB sind ebenfalls den Originalen nachempfunden und besitzen ein nachgeschalteter Overdrive. Der globale Klangcharakter lässt sich zusätzlich zwischen PPG Wave 2.2, 2.3 und 2.V umschalten.

Das Plug-in ist mit zusätzlichen Effekten ( Phaser, Chorus, Flanger, Stereo Delay, Reverb, 4-Band EQ) sowie einem Arpeggiator ausgestattet.

Waldorf PPG Wave 3.V 2.0 ist in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX für macOS und Windows verfügbar. Zur Einführung wird das Plug-in bis zum 14. September 2025 für 99,- Euro angeboten. Danach beträgt der Preis 149,- Euro.

Besitzer des PPG 3.V können bis zum 14. September 2025 das Plug-in für 29,- Euro upgraden, später kostet das Upgrade 49,- Euro.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum PPG 3.V von 2010 nachlesen.

Und hier haben wir auch eine Vintage-Story zum originalen PPG Wave 2.2 / 2.3 für euch.