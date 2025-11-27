ANZEIGE
Waldorf Protein, Wavetable-Synthesizer

Old School Microwave im modernen Gewand

27. November 2025

Waldorf Protein Wavetable Synthesizer am

Waldorf Protein ist ein neuer Wavetable-Synthesizer mit alter Technik, denn seine ASIC-Oszillatoren basieren auf dem originalen Microwave von 1989. Aber er besitzt auch Features aus dem Iridium-Synthesizer – und das zu einem sensationellen Preis.

Waldorf Protein – Wavetable-Synthesizer

Mit Protein führt Walldorf einen neuen Formfaktor in seinem Portfolio ein. Das Desktop-Gerät ist größer als die quadratischen Modelle, wie z.B. Streichfett, und soll nur das erste Mitglied einer zukünftigen Produktlinie sein.

Protein ist 8-stimmig polyphon und kann über vier Layer auch entsprechend multitimbral genutzt werden. Die Layer erlauben auch Splits und Round Robin-Modes.

Das Kernstück sind natürlich die Oszillatoren, die auf dem ASIC-Chip des Microwave basieren und wie beim Original mit der internen Sampling-Rate von 250 kHz (!) arbeiten. Auch der digitale Noise Generator verwendet die ASIC-Technologie und die damaligen DACs werden für jede Stimme einzeln modelliert. Es gibt zwei Oszillatoren pro Stimme, die die originalen Microwave-Wavetables mit 8-Bit-Auflösung nutzen, inkl. Aliasing.

Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Die Filter wurden nach den analogen CEM-Chips modelliert, die seinerzeit im Microwave eingesetzt wurden. Cutoff und Resonance sind modulierbar und können mit einer einstellbaren „de-calibration“ ein verstimmtes Hardware-Gerät emulieren. Zusätzlich wurden weitere Typen implementiert: Noise, Crackle, Click, Geiger und Bursts.
Über zwei Effektslots lassen sich Reverb, Delay, Chorus, Phaser, Flanger, Drive, EQ, Compressor und Tremolo einbinden.

Zur Modulation stehen drei Hüllkurven und zwei synchronisierbare LFOs zur Verfügung, die über eine Mod-Matrix mit acht Slots geroutet werden können. Außerdem kann Protein polyphonen Aftertouch und MPE-Daten umsetzen. Darüber hinaus gibt es eine MIDI-CC Learn-Funktion für die Zuweisung von Controllern auf Parameter.

Waldorf Protein Wavetable Synthesizer rear

Außerdem verfügt Protein über einen Advanced Arpeggiator und einen Sequencer mit bis zu 32 Steps. Diese stammen ebenso aus dem Iridium wie auch der Chord Mode und die Effekte.
Das Gerät kann bis zu 250 Presets speichern und ab Werk ist mit 150 Factory Presets ausgestattet.

Waldorf Protein ist in Kürze verfügbar und wird bis zum 31. Dezember zum Einführungspreis von 329,- Euro angeboten. Danach kostet der Synthesizer 379,- Euro.

Preis

  • Einführung 329,- (bis 31.12.2025)
  • regulär 379,- Euro

Links

  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Oh Mann! Oh Mann … oh Mann-o-Mann!

    Ich habe gerade das Video von Martin Stürtzer gesehen. Oh Mann … ich will das Ding … aber mein »Nix Kaufen«-Gelübde. Oje, oh ach … !

    Oh Mann!!!! 😮😮😮

    3. Mehr anzeigen
