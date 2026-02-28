Waldorf teasert neuen Synthesizer an

Viele Regler und polyphon (?)
Bei der Präsentation des Waldorf Protein erwähnte Rolf Wöhrmann, dass dies nur das erste Produkt einer Serie in diesem Format sei. Zufolge eines kurzen „Coming soon“-Teasers, scheint nun Nr. 2 im Anflug zu sein.
Was wird der nächste Waldorf Synthesizer sein?
Null Informationen, fast kein Bild und nur ein Sound. Mehr gibt Waldorf noch nicht preis. Immerhin kann man ein wenig daraus ableiten.
Aus dem Dunkel taucht die (gespiegelte) Seitenansicht des Gerätes auf. Die schräge Darstellung spricht für ein Pultformat, wie beim Protein. Auf der Oberseite sind mehrere Reihen mit Reglern sowie beleuchtete Taster zu erkenn – oder sagen wir besser zu erahnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Der Chord-Sound, der den kurzen Blick auf das Gerät begleitet, scheint auf Polyphonie hinzuweisen und hat einen digitalen Charakter. Womöglich ein Wavetable? Klingt das Pad ein wenig Q-ish oder doch anders? Da der Protein jedoch klare Microwave-Anleihen hat, müsste sich ein neuer Synthesizer davon jedoch abgrenzen.
Nun ja, es heißt also, wieder einmal: abwarten – bis Waldorf die Katze aus dem Sack lässt. Aber immerhin wissen wir, dass da etwas kommt.
Ich schätze ein Quantum (ggf. Iridium?) im Protein-Format und Preis. Auch der Klangcharakter erinnert grob daran. Natürlich eingeschränkt in den Funktionen, aber die Oszillatoren, Filter und ein paar Effekte dazu. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass Waldorf eines Tages einen Ribbon-Controller integriert. UDO und Arturia haben diesen Trend erkannt. Beziehungsweise „wieder erkannt“, was Yamaha und auch Roland schon früher integriert haben. Aber im Vergleich zu Behringer ist bei Waldorf wenigstens sicher, dass dieser in Kürze erscheint. Waldorf gibt in den letzten Jahre richtig Gas bei ihren Produkten. Gefällt mir! Vielleicht wird doch noch ein Synthesizer der Firma bei mir Einzug erhalten. Wenn ich doch mehr Platz und Geld hätte. – Warten wir ab!
Das der Protein nicht alleine bleiben wird ist ja kein Geheimnis. Im Artikel zum Making of Protein auf der Waldorf-Homepage wurde schon geschrieben, das der Protein das erste Produkt einer Serie sein soll:
„we want to build a series of products in a low budget market, that people can really explore the Waldorf world without spending too much money, especially younger people“
Und bezüglich des Namens:
„That led to a new naming approach: substances that we consume by eating or drinking, not things like “apple” or “beer,” but more biochemical-type substances.“
Vielleicht Vitamin Q?
Die Anzahl der Drehregler, beleuchtete Pads und Gehäuseform lassen nur einen Schluss zu: Iridium MK 2.