Waldorf teasert neuen Synthesizer an

Viele Regler und polyphon (?)

Bei der Präsentation des Waldorf Protein erwähnte Rolf Wöhrmann, dass dies nur das erste Produkt einer Serie in diesem Format sei. Zufolge eines kurzen „Coming soon“-Teasers, scheint nun Nr. 2 im Anflug zu sein.

Was wird der nächste Waldorf Synthesizer sein?

Null Informationen, fast kein Bild und nur ein Sound. Mehr gibt Waldorf noch nicht preis. Immerhin kann man ein wenig daraus ableiten.

Aus dem Dunkel taucht die (gespiegelte) Seitenansicht des Gerätes auf. Die schräge Darstellung spricht für ein Pultformat, wie beim Protein. Auf der Oberseite sind mehrere Reihen mit Reglern sowie beleuchtete Taster zu erkenn – oder sagen wir besser zu erahnen.

Der Chord-Sound, der den kurzen Blick auf das Gerät begleitet, scheint auf Polyphonie hinzuweisen und hat einen digitalen Charakter. Womöglich ein Wavetable? Klingt das Pad ein wenig Q-ish oder doch anders? Da der Protein jedoch klare Microwave-Anleihen hat, müsste sich ein neuer Synthesizer davon jedoch abgrenzen.

Nun ja, es heißt also, wieder einmal: abwarten – bis Waldorf die Katze aus dem Sack lässt. Aber immerhin wissen wir, dass da etwas kommt.