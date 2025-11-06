ANZEIGE
Walrus Audio DFX-1, Multieffekt-Gerät

Multieffektgerät für Drummer

6. November 2025
walrus audio dfx1 multieffektgerät

Walrus Audio DFX-1, Multieffekt-Gerät

Den Hersteller Walrus Audio kennen wir von seinen vielfältigen Gitarren-Produkten, Pedalen und Zubehör, aber heute gibt es mal etwas ganz anderes von der Firma, nämlich das Multieffekt-Gerät Walrus Audio DFX-1.

Walrus Audio DFX-1

In Zusammenarbeit mit Aaron Sterling hat Walrus Audio das neue Effektgerät DFX-1 entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein Multieffekt-Gerät für Akustik-Drummer, Percussionisten und Beatmaker, die ihre Einzel-Sounds und Drum-Spuren mit Kompression, Delay, Reverb, Saturation und einen Equalizer bearbeiten wollen.

walrus audio dfx-1

Das Herzstück des Walrus Audio DFX-1 bilden die drei primären Effekt-Engines: Kompression, Delay und Reverb, die jeweils zwei Modi bieten:

  • Kompression: Hier lässt sich zwischen einer VCA-Schaltung, die dem API 2500 nachempfunden ist und für „Mix-Glue“ sorgt, oder einem druckvollen FET-Kompressor, der vom 1176 inspiriert ist und für kraftvolle, schnelle Dynamik sorgt, wählen.
  • Delay: Diese Sektion bietet vielfältige Delays, von warmen Vintage-Wiederholungen im Tape-Stil bis hin zu klaren, modernen digitalen Delays hat das DFX-1 einiges zu bieten.
  • Reverb: Hier darf man zwischen einem klassischen Spring-Reverb oder üppigem Plate-Sound wählen.

Alle drei Sektionen verfügen über drei Parameter, mit denen die Effekte passend eingestellt werden können.

Neben diesen drei Sektionen bietet das Walrus Audio DFX-1 noch die Möglichkeit, das zu bearbeitende Signal zu sättigen oder mit Hilfe eines Equalizers zu bearbeiten.

walrus audio dfx-1

Weitere Funktionen des DFX-1 umfassen einen FX-Loop, 9 integrierte Presets, Forward/Reverse-Taste zum Ändern der Effektreihenfolge, drei Performance-Pads zum Bypassen, Umschaltung der Presets und Tap-Tempo.

walrus audio dfx-1

Anschlussseitig ist das DFX-1 mit XLR/TRS-Ein- und Ausgängen (Combo-Buchsen), Send-/Return-Buchsen sowie MIDI-In und MIDI-Thru ausgestattet, bietet +48 V Phantomspeisung, einen Power-On/Off-Schalter und eine Umschaltung zwischen Line-/Instrumentenpegel. Dazu kommt eine USB-C-Buchse für Firmware-Updates.

Das Effektgerät Walrus Audio DFX-1 kann ab sofort zum Preis von 999,- Euro vorbestellt werden. Die ersten Geräte sollen ab dem 17.11. ausgeliefert werden.

Links

