Studio-Kompression auf dem Board

Schon wieder ein Pedal mit VU-Meter! Mit dem Walrus Audio Highpoint wirft die amerikanische Pedalmanufaktur einen analogen optischen Kompressor als Teil seiner Monarch-Serie auf den Markt, der deutlich tiefere Einstellmöglichkeiten als viele Gitarren- oder Bass-Comps bietet und einen mit dem VU-Meter wie bei Channel Strips einer analogen Mixing-Konsole arbeiten lässt.

Das Walrus Audio Highpoint – Analog Optical Compressor

Beim Walrus Audio Highpoint handelt es sich um einen analogen optischen Kompressor, der dazu entwickelt wurde, die Präzision und das Monitoring-Niveau hochwertiger Studiokonsolen direkt auf das Pedalboard zu bringen.

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Das Highpoint soll als Always-On-Effekt dem Gitarrensignal Tiefe, Wärme und Dimension verleihen. Genau so, wie ein Mix-Engineer eine Gitarrenspur mit Studiohardware bearbeiten würde.

Mit Threshold, Ratio sowie Attack und Release findet man an dem Pedal auch jene Regler, die man bei Studio-Kompressoren meistens vorfindet, um die Quelle präzise im Dynamikumfang einzufangen. Mit dem Makeup und Blend Regler, gibt es zwei weitere Parameter, die man oft aus der Studiowelt kennt, wobei der Blend Regler beim Highpoint echte Parallelkompression ermöglicht. Ein Feature, das es bei wenigen Comps aus der Gitarrenwelt gibt.

Neben dem Makeup Regler, der die Lautstärke des effektierten Signals regelt, verfügt das Highpoint zusätzlich über einen weiteren Output Regler um die Gesamtlautstärke zu steuern.

Ein weiteres sehr sinnvolles Feature: Das Pedal hat einen schaltbaren High-Pass-Filter im Sidechain-Schaltkreis bei 160 Hz. Dies verhindert, dass tiefe Frequenzen die Kompression übermäßig stark auslösen, was ihn spätestens auch für Bassisten interessant macht!

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Dank dem Console-Style 10-Segment-LED-VU-Meterbehält man die Kontrolle über das Kompressionsverhalten und kann hier klassisch zwischen Input, Output und Gain Reduction wählen.

Das interne Schaltungsdesign arbeitet mit ±15 V DC. Diese erhöhte interne Spannung sorgt für massiven Headroom und einen erweiterten Dynamikumfang. Das Pedal hat True Bypass, braucht aber trotz analoger Schaltung ganze 500 mA an Strom. Das sollte man bedenken.

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Was kostet das Highpoint?

Da das Walrus Audio Highpoint ganz neu ist, ist das Pedal noch nicht bei Thomann gelistet. Auf der Herstellerseite kann das Highpoint für 349,- $ vorbestellt werden. Wir werden sehen, wie die Preise in Euro ausfallen.