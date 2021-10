Walrus Audio Iron Horse V3

Walrus Audio haben in letzter Zeit verstärkt den Blick auf das Thema Distortion geworfen. Nachdem die Firma es geschafft hat, die perfekte Alternative zum Strymon Iridium zu entwickeln – das RCS1 – war wohl die große Leistung erstmal vollbracht – und back to the roots? Scheint so. Das Iron Horse ist ein High Gain Distortion Pedal, das nun in die dritte Runde geht.

Was ist das Iron Horse? Im Kern eine Anlehnung an den LM308-Chip, der beim Thema High Gain Verzerrung eine große Rolle spielt. Das Iron Horse kam gut an – sehr gut – und hatte 2017 einen Nachfolger mit verbesserter Sensitivität und einheitlicherem Regelweg. Was kann die dritte Iteration?

Iron Horse V3 – Distortion Pedal – das Neue

Das Iron Horse hat prinzipiell mehrere Distortion-Einstellungen, die über Hard Clipping angewählt werden können. Jetzt gibt’s stattdessen einen Blend-Regler, der je nach Regelpunkt unterschiedliche Distortion Modi aufgehen lässt.

Im Westen gibt’s Silizium Clipping – das ist jener stark komprimierte Sound, der vor allem in Kombination mit Mid Scoop viel Sinn macht. Das LED-Clipping im Osten erlaubt ein breiteres Sustain, einen offeneren Distortion Sound, der für stehende Chords geeignet ist. Stellt man den Regler auf die Mitte, vermischen sich die Clipping Varianten. Hier kann also viel mit dem Mischverhältnis der beiden gespielt werden und somit ist viel mehr Flexibilität im Sound gegeben als durch einen simplen Kippschalter.

Iron Horse V3 High Gain, Overdrive & Distortion

Wird die Bezeichnung „High Gain“-Monster dem Iron Horse dann noch gerecht? Wahrscheinlich nicht, dafür ist das Gerät zu flexibel. Es lassen sich schöne Verzerrer-Sounds rausholen, offen und höhenlastig – oder eben krachende Sounds, die sich ideal vor euren Mesa Boogie oder ENGL schalten lassen. Schön dass Walrus Audio da so hinterher sind und so starke Sachen produzieren. Auf die Firma ist mehr und mehr Verlass. Ganz ehrlich? Wird meines Erachtens Zeit dass die Firma endlich einen guten Amp-Head produziert – irgendwie stünde das der Marke verdammt gut zu Gesicht, wie ich finde. Das Iron Horse sehen wir uns natürlich bald an.

