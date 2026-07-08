Walrus Audio Lüm Texture Engine, Reverb Pedal

Lüm, Lümer, Am Lümsten – jetzt dauerhaft erhältlich

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Walrus Audio Lüm Texture Engine

Mit der Lüm Texture Engine bringt Walrus Audio ein Effektpedal zurück, das Ambient-, Soundscape- und Experimental-Sounds in den Mittelpunkt stellt. Nachdem die erste Auflage schnell vergriffen war, ist das Pedal nun dauerhaft erhältlich und erscheint unter anderem in der Farbvariante „Guava Gloss“.

Die Walrus Audio Lüm Texture Engine vereint zentrale Klangkonzepte der drei bekannten Walrus-Pedale Slö Reverb, Lore Reverse Reverb und Fable Granular Generator in einem Gerät. Im Fokus stehen granulare Texturen, atmosphärische Hallräume und bewegte Soundscapes für Gitarre, Synthesizer und andere Signalquellen.

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Drei Modi für granulare Klangwelten

Für die Klanggestaltung stehen drei unterschiedliche Effektmodi zur Verfügung:

Grain Cloud erzeugt granulare Klangwolken mit einstellbarer Grain-Größe und eignet sich für schwebende Ambient-Texturen sowie experimentelle Klanglandschaften.

Im Modus Grain Verb werden die erzeugten Grains vollständig in einen dichten Hallraum eingebettet, wodurch verwaschene und organisch wirkende Reverb-Strukturen entstehen.

Der dritte Modus, Forward/Reverse Verb, kombiniert einen klassischen Hall mit einem nachgeschalteten Reverse-Reverb und erzeugt so fließende Übergänge zwischen beiden Hallcharakteristiken.

Momentary-Automation und Stretch Engine

Ein besonderes Merkmal der Lüm Texture Engine ist die integrierte Momentary-Automation. Jeder Regler kann einem Zielwert zugewiesen werden und gleitet per Fußschalter automatisch zwischen Ausgangs- und Zielposition. Für die Übergänge stehen Ramp-Zeiten von 10 ms, 1.000 ms und 5.000 ms zur Verfügung.

Zusätzlich integriert Walrus Audio eine sogenannte Stretch Engine, mit der sich die Samplerate beziehungsweise Wiedergabegeschwindigkeit stufenlos zwischen der halben und der doppelten Geschwindigkeit (0,5x bis 2x) verändern lässt.

Presets und weitere Funktionen

Drei interne Presets ermöglichen das Speichern eigener Sounds. Laut Hersteller erfolgen die Übergänge zwischen den Presets nahtlos. Für den Betrieb stehen zudem ein umschaltbarer Trails- beziehungsweise No-Trails-Modus sowie ein Buffered Bypass zur Verfügung.

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Die Walrus Audio Lüm Texture Engine wird in den USA entwickelt und montiert.

Technische Daten

3 Granular- und Reverb-Modi

Grain Cloud, Grain Verb und Forward / Reverse Verb

Momentary-Automation für alle Regler

Ramp-Zeiten: 10 ms, 1.000 ms, 5.000 ms

Stretch Engine mit 0,5x bis 2x Samplerate

3 Presets

Trails- oder No-Trails-Modus

Buffered Bypass

Stromversorgung: 9 V DC, mindestens 100 mA

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (H x B x T): 12,1 x 6,6 x 3,5 cm

Farbe: Guava Gloss oder Black

Entwickelt und montiert in den USA

Preis und Verfügbarkeit

Die Walrus Audio Lüm Texture Engine ist in ca. 2 Wochen lieferbar. Der Preis liegt bei 299,- Euro.

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