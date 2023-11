Walrus Audio und Pigtronix präsentieren neue Tuner

Stimmung! Neue Tuner von Walrus Audio und Pigtronix

Das hebt die Stimmung! Gleich zwei neue Tuner sind diese Woche auf der Bildfläche erschienen. Wenn also der nächste Gig eher langweilig zu werden droht, ist so ein Stimmungsverbesserer durchaus eine lohnende Anschaffung. Und damit mir die schlechten Wortspiele so gar nicht ausgehen können, kann man einen der Tuner sogar der persönlichen Stimmung anpassen. Walrus Audio und Pigtronix bieten neue Stimmgeräte fürs Pedalboard, teilweise mit witzigen Features.

Walrus Audio Canvas Tuner

Der Canvas Tuner von Walrus Audio ist eine kleine Wunderbox. Bei diesem Stimmgerät im Pedalformat handelt es sich um einen High End Tuner mit einem hochauflösenden, sehr hellen, grafikfähigen Farbdisplay. Der Tuner arbeitet auf +/- 1 Cent genau und das Display kann um 90°, 180° und 270° gedreht werden, sodass auch auf sehr beengten Boards eine freie Lücke gefunden werden dürfte.

Der Walrus Audio Canvas Tuner beherrscht den Needle- und den Strobe Modus. Das Display kann farblich individuell gestaltet werden, sogar der Upload eines Bildes als Bildschirmschoner ist möglich. Die TuneAssist-Funktion ermöglicht ein schnelleres Stimmen von einer Saite zur nächsten, mehrere Tuning Presets machen das Pedal flexibel für unterschiedliche Instrumente oder Kapodaster.

Der Referenz-Pitch ist einstellbar von 390Hz bis 490Hz, als Krönung können noch unterschiedliche Bypass Optionen ausgewählt werden, darunter True Bypass und Buffered Bypass. 169 € sind kein Schnäppchen, andererseits ist für viele von uns der Tuner das wohl wichtigste Pedal auf dem Board, neben dem Ego-Booster.

Pigtronix 2NR Chromatic Tuner

Ganz ohne Schnickschnack, dafür deutlich günstiger und optisch auch sehr ansprechend, ist der Pigtronix 2NR Tuner. Eigentlich ist er genau das Gegenteil des Walrus Audio Canvas Tuners, denn dieser Stimmungstreter ist basic as basic can be. Da gibt’s nicht mal einen Referenz-Pitch, außer 440 Hz kann der nix. Aber das kann ja durchaus reichen.

Der Tuner schaltet das Signal bei Nutzung der Stimmfunktion stumm, arbeitet ultraschnell und präzise und verfügt über einen True Bypass. Das war’s, dafür kostet der kleine auch nur 99 €, was für einen sauber arbeitenden Tuner mit guter Verarbeitung absolut fair erscheint. Wann der kleine in Deutschland erhältlich sein wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Unten findet ihr aber den Link zum Hersteller.